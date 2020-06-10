Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Галина Мубаракшина
49

Производители продуктов попросили Минфин и ФНС учесть расходы на тестирование на Covid-19 при уплате налогов Материал редакции

Предприятия могут тратить на эти цели до 5 млн рублей в месяц, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, говорит источник.

  • Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo) Алексей Поповичев попросил Минфин и ФНС разъяснить, может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
  • Сейчас компании могут перед уплатой налогов вычитать из суммы доходов расходы на покупку медизделий, средств защиты и дезинфекцию помещений для борьбы с Covid-19, уточняет издание. Поповичев просит включить в этот список тестирование. В Минэкономики и ФНС не ответили на вопросы газеты.
  • Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 по 31 мая 2020 года компании должны были проверить не менее 10% работников, а с 1 июня проводить тестирование каждые 15 дней, напоминает в письме представитель «Русбренда».
  • Разовое тестирование на коронавирус 10% работников на заводе в Москве обходится примерно в 1,7 млн рублей, рассказал изданию источник в крупном производителе продуктов. Ежемесячные затраты крупных предприятий могут достигать 5 млн рублей, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, указал он.
  • Общие расходы ритейлеров на санитарно-гигиенические меры — 5 млрд рублей в месяц, рассказали «Коммерсанту» в Ассоциации компаний розничной торговли (X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие), не уточнив данных о расходах конкретно на тесты.
  • Тесты в аккредитованных Роспотребнадзором лабораториях растут в цене — их максимальную стоимость нужно ограничить, сообщил в письме к главе Роспотребнадзора президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
  • В Санкт-Петербурге в конце апреля — конце мая стоимость одного теста выросла в 1,5 раза, а срок проведения тестов увеличился с 3-4 до 7-8 суток, указал Шохин. Компании вынуждены выводить работников из производственного процесса — издержки крупных предприятий исчисляются десятками миллионов рублей в год, подчеркнул он.

#новость #снятиеограничений #роспотребнадзор

Галина Мубаракшина
+8880
0
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043d\u044f\u0442\u0438\u0435\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439","\u0440\u043e\u0441\u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 133112, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 10 Jun 2020 09:40:02 +0300", "is_special": false }
Техника
По пути Папы Карло: от деревянного сканера к реальному бизнесу
Сейчас, когда каждый из нас послушно сидит на самоизоляции, мы искренне скучаем по офису, разработке и…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

alex twit

0

Попытка не пытка

Ответить

Laugh Radiant

0

может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов

Ха-ха, хорошая попытка приятель

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Одноклассники
Подписан
Отписаться
Какой ты на диване: ОК провели фотосессию пользователей через видеозвонки
Одноклассники организовали проект «Фото на диване» – профессиональную фотосессию с помощью собственной платформы видеоз…
1
СберМаркет
Подписан
Отписаться
«Когда наступила пандемия, оказалось, что эта услуга подходит всем»
Команда СберМаркета рассказывает про запуск нового проекта — самовывоза.
0
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как российские компании помогали врачам в условиях пандемии коронавируса. Итоговый рейтинг
На протяжении всего карантинного периода российские компании выступали с инициативами помощи и поддержки врачей, медпер…
3

Показать еще

Лучшие комментарии
Gibrada Retarade
за день
Щас ещё Эльбрус навалится всей массой.
Bloomberg: на WWDC 2020 Apple объявит о переходе на собственные ARM-процессоры в Mac вместо чипов Intel
Igor Kachura
за неделю
У меня стоит вотсапп, там есть почти все мои контакты, но переписываемся мы все всё равно в телеграме. Вот такие мы 66,7 миллионов пользователей.
Павел Дуров: у Telegram 30 млн пользователей в России

Прямой эфир

Дмитрий

Как мы были робинзонами на…

Александр Казанский

Стартап на лезвии бритвы: как…

Александр Прилипко

Bloomberg: на WWDC 2020 Apple…

Максим Володин

World Minutes Zone — cервис…

Максим Ростокин

Facebook добавила в Messenger…

Laugh Radiant

Крупные производители продуктов…

Сергей Ругов

«Тинькофф» запустил сервис для…

Arthur Niazyan

Редактор сайта на основе…

Alexey Welgum

Как за 200 долларов проверить…

Arthur Niazyan

Редактор сайта на основе…

Сергей Щукин

«Супрематика» и Possible Moscow…

alex twit

Крупные производители продуктов…

Alexey Praskovin

Цифровая трансформация аптек…

alex twit

«Супрематика» и Possible Moscow…

Максим Володин

World Minutes Zone — cервис…

Сослан Сакшин

«Супрематика» и Possible Moscow…

Laugh Radiant

Как мы сделали беруши Veer для…

Евгений Ларин

Бренд одежды Hanifa провёл…

СКБ Контур. Новости

Зарегистрировать права на…

Andrey Dolg

Бренд одежды Hanifa провёл…