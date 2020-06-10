Предприятия могут тратить на эти цели до 5 млн рублей в месяц, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, говорит источник.
- Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (включает Procter & Gamble, Nestle, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo) Алексей Поповичев попросил Минфин и ФНС разъяснить, может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.
- Сейчас компании могут перед уплатой налогов вычитать из суммы доходов расходы на покупку медизделий, средств защиты и дезинфекцию помещений для борьбы с Covid-19, уточняет издание. Поповичев просит включить в этот список тестирование. В Минэкономики и ФНС не ответили на вопросы газеты.
- Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, с 12 по 31 мая 2020 года компании должны были проверить не менее 10% работников, а с 1 июня проводить тестирование каждые 15 дней, напоминает в письме представитель «Русбренда».
- Разовое тестирование на коронавирус 10% работников на заводе в Москве обходится примерно в 1,7 млн рублей, рассказал изданию источник в крупном производителе продуктов. Ежемесячные затраты крупных предприятий могут достигать 5 млн рублей, а расходы торговых сетей могут быть в три-пять раз выше, указал он.
- Общие расходы ритейлеров на санитарно-гигиенические меры — 5 млрд рублей в месяц, рассказали «Коммерсанту» в Ассоциации компаний розничной торговли (X5 Retail Group, «Магнит», «Ашан», «Лента» и другие), не уточнив данных о расходах конкретно на тесты.
- Тесты в аккредитованных Роспотребнадзором лабораториях растут в цене — их максимальную стоимость нужно ограничить, сообщил в письме к главе Роспотребнадзора президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию обращения.
- В Санкт-Петербурге в конце апреля — конце мая стоимость одного теста выросла в 1,5 раза, а срок проведения тестов увеличился с 3-4 до 7-8 суток, указал Шохин. Компании вынуждены выводить работников из производственного процесса — издержки крупных предприятий исчисляются десятками миллионов рублей в год, подчеркнул он.
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alex twit
Попытка не пытка
Laugh Radiant
может ли бизнес учитывать расходы на тестирование сотрудников на Covid-19 при уплате налогов
Ха-ха, хорошая попытка приятель