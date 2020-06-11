Сейчас на площадке продаётся около 1200 цифровых товаров — интерес к ним растёт на фоне пандемии.
- До конца 2020 года Wildberries планирует в 20 увеличить ассортимент цифровых товаров, сообщил vc.ru представитель маркетплейса.
- Компания планирует, в частности, начать продавать страховые и юридические услуги, программное обеспечение.
- Wilberries отметила рост спроса к цифровым товарам во время пандемии. В компании полагают, что интерес к ним продолжит расти, и планирует сотрудничать с компаниями и ИП.
- Сейчас на площадке продаются свыше 1200 цифровых товаров: аудиокниги, курсы и видеолекции и другие. В апреле компания начала продавать видеозанятия с персональными фитнес-тренировками.
- В первой половине мая 2020 года на фоне пандемии количество поставщиков Wildberries выросло в 11 раз, до 30 тысяч, сообщала компания.
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Saucedo Puetz
Просто будет еще один партнер вездесущего литреса, че
Влад Ижевский
Вайлбериз доказал, что нейминг нафуй не нужон. Такое трудновыговариваемое говно, конечно...
Alexey Ivanov
Замену масла в Жигулях будут делать?
Сергей Михельсон
Сейчас все кому не лень начинают заниматься страхованием. Это либо предвестник экономического пиздеца, так как это не реальное производство, либо не сильно хотят выплачивать премии. Короче, слишком дохуя дармоедов.
Ivano Digital
Они же не производители конетнта, а это значит, что все тоже самое появится и у всех. Почему бы и нет
Ivano Digital
не понятно, что значит купить курс? Видео-файлики высылают?
Вел КолдинIvano
очень смешно. вообще-то уже 2020 год и курсы продают даже в переходах метро. спойлер: нет, не видеофайлики рассылают