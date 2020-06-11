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Торговля
Галина Мубаракшина
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Wildberries запланировала в 20 раз увеличить ассортимент аудиокниг, курсов и страховок до конца 2020 года Материал редакции

Сейчас на площадке продаётся около 1200 цифровых товаров — интерес к ним растёт на фоне пандемии.

  • До конца 2020 года Wildberries планирует в 20 увеличить ассортимент цифровых товаров, сообщил vc.ru представитель маркетплейса.
  • Компания планирует, в частности, начать продавать страховые и юридические услуги, программное обеспечение.
  • Wilberries отметила рост спроса к цифровым товарам во время пандемии. В компании полагают, что интерес к ним продолжит расти, и планирует сотрудничать с компаниями и ИП.
  • Сейчас на площадке продаются свыше 1200 цифровых товаров: аудиокниги, курсы и видеолекции и другие. В апреле компания начала продавать видеозанятия с персональными фитнес-тренировками.
  • В первой половине мая 2020 года на фоне пандемии количество поставщиков Wildberries выросло в 11 раз, до 30 тысяч, сообщала компания.

#новость #wildberries

Галина Мубаракшина
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7 комментариев
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Saucedo Puetz

1

Просто будет еще один партнер вездесущего литреса, че

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Влад Ижевский

1

Вайлбериз доказал, что нейминг нафуй не нужон. Такое трудновыговариваемое говно, конечно... 

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Alexey Ivanov

1

Замену масла в Жигулях будут делать?

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Сергей Михельсон

0

Сейчас все кому не лень начинают заниматься страхованием. Это либо предвестник экономического пиздеца, так как это не реальное производство, либо не сильно хотят выплачивать премии. Короче, слишком дохуя дармоедов.

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Ivano Digital

0

Они же не производители конетнта, а это значит, что все тоже самое появится и у всех. Почему бы и нет

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Ivano Digital

0

не понятно, что значит купить курс? Видео-файлики высылают?

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Вел Колдин

Ivano
0

очень смешно. вообще-то уже 2020 год и курсы продают даже в переходах метро. спойлер: нет, не видеофайлики рассылают

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