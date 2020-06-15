Например, если пользователь положит на счёт 50 тысяч рублей под 12% годовых, через год он получит 6000 баллов, которые можно обменять на товары.
- Ozon запустил тестирование финансового сервиса «Ozon.Счёт» в личном кабинете — он позволяет получать процент на остаток либо кэшбек в виде баллов, рассказали vc.ru в компании.
- Клиенты смогут получать до 18% годовых на остаток на счёте или разные виды кэшбека, пояснил представитель маркетплейса. Например, если пользователь положит на счёт 50 тысяч рублей под 12% годовых, через год он получит 6000 баллов. В личном кабинете можно рассчитать доходность инструмента с помощью калькулятора.
- Баллами можно оплатить до 99% стоимости покупок, то есть за один товар клиент сможет заплатить 1 рубль. Счёт можно пополнять с банковской карты, баллы начисляются ежемесячно, уточнили в компании.
- Размер кэшбека и процентов для разных тестовых групп отличается. Компания формировала группы с учётом среднего чека покупателя, частоты покупок, использования других финансовых сервисов Ozon.
- В Ozon считают, что новый сервис позволит увеличить частоту покупок и укрепить контакт маркетплейса с пользователями. «Держатели карты с кэшбеком Ozon.Card делают четыре и больше заказов в месяц», — рассказал вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян.
- Пока сервис тестируют 100 тысяч пользователей маркетплейса. После тестов компания выберет самые удобные для клиентов сценарии и будет тиражировать их на более широкую аудиторию, пояснили в Ozon.
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Роман Александров
Ждём через какое-то время наплыв обращений вида "Озон заблокировал мой счет", "Озон изменил условия начисления не предупредив" и прочие офигительные истории в приемной.
Алекс Крески
ВБ с бесплатной доставкой есть в каждом мухосранске, а озон у меня только по почте и просит с меня за доставку кроссовок 420 рублей. Мне кажется путь ВБ поможет им увеличить число продаж. А уж контакт с покупателями как укрепит
Ilya Brin
Функция отправки бонусов другому пользователю или денег между аккаунтам - такое вполне возможно в партнёрстве с Большим Зелёным Братом.
Удобно, когда в семье пользуются озоном, но кто-то активно и не следит за бонусами, а кто-то редко и ему была бы пригодилась такая возможность.
Денис Гордиенко
Обычно, когда собирают деньги под большой процент, то дело к банкротству...
Роман АлександровДенис
Ходят слухи что Сбер хочет выкупить до 30% акций Озон
Pavel Voronkov
У них походу отсутствует стратегия развития, бежим куда глаза глядят, может чего путное и выйдет. Может начать хотя бы с работоспособной ТП?
Роман АлександровPavel
А может неработоспособная ТП и есть краеугольный камень их стратегии развития? Помнится был один магазин очков в США, там владелец специально хамил чтобы побольше было отрицательных отзывов и за счёт этого рос в поисковых системах. Я не говорю что у Озон точь в точь такой план, это пофиксили, но их упорство в отношении игнорирования жалоб на ТП показывает системность процесса.