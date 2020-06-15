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Торговля
Галина Мубаракшина
987

ВШЭ: в 2019 году россияне впервые за 10 лет стали делать меньше заказов в зарубежных интернет-магазинах Материал редакции

Это произошло на фоне снижения беспошлинного порога до €500 в месяц и девальвации рубля.

  • В 2019 году впервые за десятилетие россияне стали делать меньше заказов в зарубежных интернет-магазинах, пишет РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).
  • По данным ВШЭ, в 2019 году оборот трансграничной интернет-торговли снизился на 3% по сравнению с 2018 годом, до 323 млрд рублей. Почти на 3% уменьшилось количество выполненных заказов: с 349 млн до 340 млн штук.
  • Национальная ассоциация дистанционной торговли зафиксировала снижение объёма торговли в денежном выражении: с $3,24 млрд (около 228,3 млрд рублей) в 2018 году до $2,85 млрд (около 200,7 млрд рублей) в 2019 году. Но число заказанных товаров выросло на 5,5%, с 360 млн до 380 млн штук, отмечает издание.
  • Ассоциация компаний интернет-торговли приводит другие данные: объём трансграничной торговли в 2019 году вырос на 25%, до 645 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, указывает РБК. Однако общее число отправлений, по данным ассоциации, снизилось на 7%, до 323,3 млн штук.
  • По данным Банка России, совокупная стоимость покупок в иностранных онлайн-магазинах составила $8,6 млрд (около 605,2 млрд рублей), что на 11% ниже показателей 2018 года, отмечает агентство. На активность покупателей повлияло снижение беспошлинного порога на посылки и девальвация рубля, пишет РБК.
  • С 1 января 2019 года года беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок был снижен с €1000 до €500, вес ограничен 31 кг в месяц, с 1 января 2020 года порог снизили до €200. При превышении лимита нужно доплатить 15% от стоимости покупки, но не меньше €2 за 1 кг.

#новость #посылки #таможня

Галина Мубаракшина
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0
15 комментариев
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ЧТО В НУТРИ/детский канал

5

Кто еще скажет что экономика ростет

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Ware Wow

ЧТО
10

Наблюдается отрицательный рост

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Алексей Алексеевский

4

Зачем спонсировать запад и Китай, у нас свои есть аналаги, Байкал-Т1 убийца qualcom, intel, amd и прочих.
Лада Веста лучше всякого Вагена

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Михаил Алекперов

Алексей
2

ООО, про Байкал и прочих. Хорошо, что они есть. И Выход на Микроне 2% годных лучше чем 0. Хотя бы какая-то часть средств пошла на дело.

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sando

3

зачем иностранщина, когда есть бесподобные и во всем превосходящие западные аналоги озон и дикиеягоды????

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Zhenya Ptichnikov

sando
0

Там же всё тоже самое но с наценкой, разве что доставка быстрее(хотя на том же Озоне есть товары с доставкой из-за границы). Зачем тогда они нужны?

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Михаил Алекперов

sando
0

И ДЖУУУМ!!!

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Pavel Voronkov

3

Это произошло на фоне снижения беспошлинного порога до €500 в месяц и девальвации рубля.

Интересно, это ВЭШ тупит или автор?
Какая девальвация в 2019 году, если весь год рубль укреплялся? Если к 18 году, да, может и снижался, но опять же пик 18 в сентябре, выше среднего по 19 году.

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Kelerius

1

@Денис Демидов, ваш выход!

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Джамил Меджидов

0

Меня больше останавливают сроки доставки. Я не готов ждать недорогой гаджет месяц, а то и больше, словно заказываю запчасти движка для старого японского авто. Порой, те же самые товары, можно сейчас купить на российских складах/магазинах плюс/минус по той же цене и гораздо быстрее. 

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NIKITA KOROLEV

Джамил
0

да в России знаете ли тоже с этим проблемы. Опять же зависит какой ТК доставляют, недавно от СДЭКа ждал заказ около 20 дней и как то разницы с Алиэкспрессом не заметил. 

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EldarToleubay

0

И к чему удивляться?

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Михаил Алекперов

EldarToleubay
0

Как тут не вспомнить маркетплейс "Беру". Или "Joom", или повышенные таможенные пошлины.

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NIKITA KOROLEV

0

Ну так они бы еще больше сделали налог на этим самые заказы и вообще все для них идеально стало бы.

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Yuri Ahmedov

0

Просто россияне хотят поддержать АКИТ и прочих господ. Переплатить за тот же товар. Ждем новостей что в 2020, 2021 и 2022 году тоже упадет количество заказов.

"Минфин предлагает поручить ЕЭК совместно с правительствами стран - участниц союза проработать предложение снизить беспошлинный порог, который с 1 января 2020 г. составит 200 евро, до 100 за одно международное отправление с 1 июля 2020 г., до 50 евро с 1 января 2021 г. и до 20 евро с 1 января 2022 г., следует из проекта документа"

Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК…
Минфин РФ подготовил проект поручения ЕЭК проработать беспошлинный лимит в 20 евро
www.interfax.ru
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