Это произошло на фоне снижения беспошлинного порога до €500 в месяц и девальвации рубля.
- В 2019 году впервые за десятилетие россияне стали делать меньше заказов в зарубежных интернет-магазинах, пишет РБК со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (ВШЭ).
- По данным ВШЭ, в 2019 году оборот трансграничной интернет-торговли снизился на 3% по сравнению с 2018 годом, до 323 млрд рублей. Почти на 3% уменьшилось количество выполненных заказов: с 349 млн до 340 млн штук.
- Национальная ассоциация дистанционной торговли зафиксировала снижение объёма торговли в денежном выражении: с $3,24 млрд (около 228,3 млрд рублей) в 2018 году до $2,85 млрд (около 200,7 млрд рублей) в 2019 году. Но число заказанных товаров выросло на 5,5%, с 360 млн до 380 млн штук, отмечает издание.
- Ассоциация компаний интернет-торговли приводит другие данные: объём трансграничной торговли в 2019 году вырос на 25%, до 645 млрд рублей по сравнению с 2018 годом, указывает РБК. Однако общее число отправлений, по данным ассоциации, снизилось на 7%, до 323,3 млн штук.
- По данным Банка России, совокупная стоимость покупок в иностранных онлайн-магазинах составила $8,6 млрд (около 605,2 млрд рублей), что на 11% ниже показателей 2018 года, отмечает агентство. На активность покупателей повлияло снижение беспошлинного порога на посылки и девальвация рубля, пишет РБК.
- С 1 января 2019 года года беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок был снижен с €1000 до €500, вес ограничен 31 кг в месяц, с 1 января 2020 года порог снизили до €200. При превышении лимита нужно доплатить 15% от стоимости покупки, но не меньше €2 за 1 кг.
{
"author_name": "Галина Мубаракшина",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0430\u043c\u043e\u0436\u043d\u044f","\u043f\u043e\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 15,
"likes": 0,
"favorites": 2,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "trade",
"id": 134006,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Mon, 15 Jun 2020 12:08:54 +0300",
"is_special": false }
ЧТО В НУТРИ/детский канал
Кто еще скажет что экономика ростет
Ware WowЧТО
Наблюдается отрицательный рост
Алексей Алексеевский
Зачем спонсировать запад и Китай, у нас свои есть аналаги, Байкал-Т1 убийца qualcom, intel, amd и прочих.
Лада Веста лучше всякого Вагена
Михаил АлекперовАлексей
ООО, про Байкал и прочих. Хорошо, что они есть. И Выход на Микроне 2% годных лучше чем 0. Хотя бы какая-то часть средств пошла на дело.
sando
зачем иностранщина, когда есть бесподобные и во всем превосходящие западные аналоги озон и дикиеягоды????
Zhenya Ptichnikovsando
Там же всё тоже самое но с наценкой, разве что доставка быстрее(хотя на том же Озоне есть товары с доставкой из-за границы). Зачем тогда они нужны?
Михаил Алекперовsando
И ДЖУУУМ!!!
Pavel Voronkov
Это произошло на фоне снижения беспошлинного порога до €500 в месяц и девальвации рубля.
Интересно, это ВЭШ тупит или автор?
Какая девальвация в 2019 году, если весь год рубль укреплялся? Если к 18 году, да, может и снижался, но опять же пик 18 в сентябре, выше среднего по 19 году.
Kelerius
@Денис Демидов, ваш выход!
Джамил Меджидов
Меня больше останавливают сроки доставки. Я не готов ждать недорогой гаджет месяц, а то и больше, словно заказываю запчасти движка для старого японского авто. Порой, те же самые товары, можно сейчас купить на российских складах/магазинах плюс/минус по той же цене и гораздо быстрее.
NIKITA KOROLEVДжамил
да в России знаете ли тоже с этим проблемы. Опять же зависит какой ТК доставляют, недавно от СДЭКа ждал заказ около 20 дней и как то разницы с Алиэкспрессом не заметил.
EldarToleubay
И к чему удивляться?
Михаил АлекперовEldarToleubay
Как тут не вспомнить маркетплейс "Беру". Или "Joom", или повышенные таможенные пошлины.
NIKITA KOROLEV
Ну так они бы еще больше сделали налог на этим самые заказы и вообще все для них идеально стало бы.
Yuri Ahmedov
Просто россияне хотят поддержать АКИТ и прочих господ. Переплатить за тот же товар. Ждем новостей что в 2020, 2021 и 2022 году тоже упадет количество заказов.
"Минфин предлагает поручить ЕЭК совместно с правительствами стран - участниц союза проработать предложение снизить беспошлинный порог, который с 1 января 2020 г. составит 200 евро, до 100 за одно международное отправление с 1 июля 2020 г., до 50 евро с 1 января 2021 г. и до 20 евро с 1 января 2022 г., следует из проекта документа"