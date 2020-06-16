По похожей модели уже работают iGooods и «Сбермаркет».
- Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ритейлерам сборку и доставку товаров покупателям за счёт собственных ресурсов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя сервиса.
- Компания будет использовать существующий штат курьеров и наймёт сборщиков, которые также будут общаться с покупателями, уточняет газета. Численность сборщиков составит до 25% штата курьеров «Яндекс.Еды». Количество курьеров в компании не назвали.
- Условия доставки продуктов для пользователей сервиса будут теми же, что и при заказе еды. Условия сотрудничества с ритейлерами компания не раскрыла.
- Первым партнёром «Яндекс.Еды» станет сеть магазинов «Верный». Компания ведёт переговоры и с другими потенциальными партнёрами, в том числе федеральными сетями, отмечает газета.
- «Яндекс.Еда» уже доставляет продукты из «Азбуки вкуса», а водители «Яндекс.Такси» привозят товары «Вкусвилла». С «Вкусвиллом» и «Верным» уже работает Delivery Club, напоминает издание.
- По модели, которую планирует развивать «Яндекс.Еда», уже работают iGooods и «Сбермаркет», отмечает «Коммерсантъ». По данным информагентства «Infoline-Аналитика», в первом квартале они увеличили выручку на 98% и 500% год к году: до 1,25 млрд и 1,49 млрд рублей соответственно, указывает газета.
- У такой модели в сочетании с рекламными возможностями компании есть перспективы, рассказал газете глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Новое направление потребует от «Яндекс.Еды» постоянных инвестиций в обучение людей и разработку, отметил представитель «Сбермаркета».
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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ave ego
а медкнижки у курьеров яндекса собирающих продукты наконец появятся?
и насчёт вкусвила - зачем платить за доставку через яндекс или деливериклаб , когда у них собственная доставка бесплатна?