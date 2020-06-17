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Торговля
Галина Мубаракшина
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Wildberries запустил доставку товаров в постаматы в партнёрстве с «дочкой» X5 Retail Group и «Сберлогистикой» Материал редакции

Раньше заказы можно было забрать только в пунктах выдачи Wildberries и с помощью курьеров.

  • «Сберлогистика» стала партнёром по доставке заказов Wildberries, сообщили vc.ru в компаниях. С конца июня 2020 года товары будут доставлять в постаматы, в том числе в отделениях «Сбербанка».
  • До конца 2020 года в банковских отделениях будут размещены около 10 тысяч постаматов в 800 населенных пунктах России, уточнили в «Сберлогистике». Доступ к ним будет круглосуточным.
  • До партнёрства маркетплейса со «Сберлогистикой» клиенты Wildberries могли забрать товар только в пункте выдачи заказов или с помощью курьера. Также маркетплейс начал доставку в постаматы «дочки» X5 Retail Group — 5post, отмечают «Ведомости».
  • В PickPoint сообщили vc.ru, что также ведут переговоры с Wildberries о партнёрстве.
  • Доставка в постаматы, как и пункты выдачи заказов, бесплатная. В августе 2019 года маркетплейс сообщал, что у него около 4600 пунктов выдачи в России.
  • В марте другой крупный маркетплейс — Ozon отказался от доставки в партнёрские постаматы. Компания заявила, что будет развивать собственную сеть — в марте у неё было около 8000 собственных точек.

#новость #сберлогистика #wildberries

Галина Мубаракшина
+9378
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11 комментариев
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Артур Ильяев

3

Логично если учесть что магазины во время самоизоляции не работали. Ну кроме продуктовых

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Влад Ижевский

1

Вилдепиздеприс, сберхуистика... И не выговорить.

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Vitold Sedyshev

Влад
–1

Какая разница чего там эти раздолбаи придумывают. Важно, что они эволюционировали до уровня доставки в почтовый ящик товаров, что удобно. Теперь осталось ящики в каждый двор поставить.

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Pavel Voronkov

Vitold
0

За чей счёт банкет?

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Vitold Sedyshev

Pavel
0

За счет потребителей очевидно.

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Влад Ижевский

Vitold
0

Был бы я владельцем, тоже так думал, а я не владелец и поэтому на бутылке их вертел. 

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Иван Иванов

Влад
–1

В русском языке вообще нет русских слов и это не шутка. Даже простое слово идиот имеет греческие корни

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Юля Субботина

Иван
0

Котлета - французское)

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Катрина Андерсен

0

Вау, как быстро и хорошо работают, неожиданно... 

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Vitold Sedyshev

Катрина
0

Сарказм неуместен. Коупная компания и перестроить процессы им сложно. Молодцы что вообще хоть как-то шевелят булками.

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Влад Ижевский

Vitold
–1

 Коупная компания и перестроить процессы им сложно

Возьмите уже с кухни вайлдбериз печенек. Вас, надеюсь, там подкармливают. 

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