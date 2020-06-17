Раньше заказы можно было забрать только в пунктах выдачи Wildberries и с помощью курьеров.
- «Сберлогистика» стала партнёром по доставке заказов Wildberries, сообщили vc.ru в компаниях. С конца июня 2020 года товары будут доставлять в постаматы, в том числе в отделениях «Сбербанка».
- До конца 2020 года в банковских отделениях будут размещены около 10 тысяч постаматов в 800 населенных пунктах России, уточнили в «Сберлогистике». Доступ к ним будет круглосуточным.
- До партнёрства маркетплейса со «Сберлогистикой» клиенты Wildberries могли забрать товар только в пункте выдачи заказов или с помощью курьера. Также маркетплейс начал доставку в постаматы «дочки» X5 Retail Group — 5post, отмечают «Ведомости».
- В PickPoint сообщили vc.ru, что также ведут переговоры с Wildberries о партнёрстве.
- Доставка в постаматы, как и пункты выдачи заказов, бесплатная. В августе 2019 года маркетплейс сообщал, что у него около 4600 пунктов выдачи в России.
- В марте другой крупный маркетплейс — Ozon отказался от доставки в партнёрские постаматы. Компания заявила, что будет развивать собственную сеть — в марте у неё было около 8000 собственных точек.
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Артур Ильяев
Логично если учесть что магазины во время самоизоляции не работали. Ну кроме продуктовых
Влад Ижевский
Вилдепиздеприс, сберхуистика... И не выговорить.
Vitold SedyshevВлад
Какая разница чего там эти раздолбаи придумывают. Важно, что они эволюционировали до уровня доставки в почтовый ящик товаров, что удобно. Теперь осталось ящики в каждый двор поставить.
Pavel VoronkovVitold
За чей счёт банкет?
Vitold SedyshevPavel
За счет потребителей очевидно.
Влад ИжевскийVitold
Был бы я владельцем, тоже так думал, а я не владелец и поэтому на бутылке их вертел.
Иван ИвановВлад
В русском языке вообще нет русских слов и это не шутка. Даже простое слово идиот имеет греческие корни
Юля СубботинаИван
Котлета - французское)
Катрина Андерсен
Вау, как быстро и хорошо работают, неожиданно...
Vitold SedyshevКатрина
Сарказм неуместен. Коупная компания и перестроить процессы им сложно. Молодцы что вообще хоть как-то шевелят булками.
Влад ИжевскийVitold
Коупная компания и перестроить процессы им сложно
Возьмите уже с кухни вайлдбериз печенек. Вас, надеюсь, там подкармливают.