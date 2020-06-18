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Торговля
Галина Мубаракшина
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Ozon предложил покупателям сборку мебели при покупке на сайте маркетплейса Материал редакции

Пока услуга доступна только в Москве и Подмосковье.

  • Ozon начал тестировать услугу сборки мебели при покупке на сайте ритейлера, рассказали vc.ru в компании. Раньше сборку предлагали покупателям только специализированные магазины, утверждают в Ozon.
  • Сейчас опция доступна для 12 тысяч наименований товаров, сервис работает в Москве и 15 городах Московской области.
  • Партнёром Ozon стала компания «Дамтранс», которая сотрудничает с крупнейшими мебельными производителями России.
  • Стоимость сборки начинается от 1000 рублей и зависит от типа мебели и количества дополнительных услуг (например, монтажа).
  • Чтобы заказать сборку, после оформления покупки мебели нужно заполнить форму на сайте маркетплейса.
  • Ассортимент мебели на Ozon превышает 35 тысяч наименований. В феврале-мае 2020 года продажи товаров этой категории выросли в 2,5 раза, говорят в компании.
Ozon

#новость #ozon

Галина Мубаракшина
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3 комментария
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Leonid Sobchenko

3

Идея хорошая. Мебель без сборки - это половина услуги.
Но например интересно, несет ли ОЗОН ответственность за некачественную сборку по данной услуге? Одно дело, когда клиент сам заказал где-то сборку у местных сборщиков, другое когда она идет "в комплекте" и оплачивается сразу в ОЗОН.
Интересует так же вопрос, как деньги поступают самим сборщикам. Не будет ли доп. тикетов на VC ру в приемной. "Я собрал 100 шкафов за неделю, а Озон их не считает собранными и денег мне не платит"?

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Ozon

Leonid
0

Добрый день, Леонид!
Поставщиком услуги является ООО "Дамтранс" и сборщики работают от этой компании. Все заявки на сборку мебели фиксируются у нас и у поставщика услуги, по завершению работ клиенту на подпись предоставляется "Акт приема выполненных работ", в котором будут указаны:
условия приемки работ
контактные данные поставщика услуги
сроки гарантии на выполненные работы.
Этот документ гарантирует сборщику, что выполненная работа будет засчитана и также клиент узнает о сроках гарантии.

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Dmitry Ilyin

0

Хорошая идея - это ИКЕЙская мебель, которую даже 7-летний ребенок может собрать. Нужно хорошая инструкция + комплект всех метизов для сборки + чётко подогнанные элементы, которые на месте не нужно подгонять (подпиливать, подсверливать, подравнивать, подшкуривать). 
А мебель, за сборку которой чужими руками нужно еще и отдельно платить  (исключая гигантские "стенки" или "кухни"), говорит только о её не самом высоком качестве.

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