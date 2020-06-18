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Компании смогут сэкономить на печати бумажных чеков, а клиенты — сохранять чеки в приложении банка или на почте.
«Тинькофф» разработал открытую технологию для автоматической отправки электронного чека покупателю вместо печати бумажного при оплате картой, рассказал vc.ru представитель компании. Так ритейлеры смогут сэкономить на печати «несколько миллионов рублей в год», рассчитывают в «Тинькофф».
Чек придёт в течение минуты на электронную почту или в приложение банка. Любой офлайн или интернет-магазин, оператор фискальных данных, производитель касс или банк-эмитент может подключить технологию бесплатно.
Это надстройка-стандарт к международному стандарту ISO 8583, объяснили в компании. Он по специальной формуле рассчитывает уникальное число (HASH) и добавляет его в чек, сформированный из полей протокола эквайринга ISO 8583.
Это защищает транзакцию от взлома, объяснили в компании. Чтобы покупатель мог получить электронный чек автоматически, технология должна быть подключена и у банка-эмитента, и у магазина.
В «Тинькофф» утверждают, что это уникальная технология — компания планирует предложить Международной организации по стандартизации (ISO) дополнить мировые стандарты этой надстройкой. Документация опубликована на receiptnlp.tinkoff.ru.
Для использования технологии «Тинькофф» онлайн-касса должна поддерживать и проведение платежа, и формирование чека. В ином случае кассовый провайдер должен иметь другую возможность получить HASH или данные из протокола эквайринга ISO 8583.
Разработку уже подключили сервис доставки Level Kitchen и магазины, использующие кассы компании «МультиСофт», рассказали в «Тинькофф».
Сейчас чтобы получить электронный чек вместо печатного, на кассе необходимо оставить номер или электронную почту, объяснили в компании.
В феврале 2020 года похожий проект запустила сеть магазинов «Азбука вкуса», но получение электронных чеков доступно только участникам программы лояльности ритейлера. Для этого пользователь должен зайти в настройки мобильного приложения и активировать функцию «Отправлять чек на email».
Было бы здорово, если бы технология прижилась. Бумагу для чеков нельзя перерабатывать(
Почему нельзя? Из-за чернил? Они же выцветают быстро
Самому стало интересно. Вот сайт с объяснением: https://rsbor-msk.ru/cheki/
А че типа это еще так не работает везде? Целую "технологию" надо придумывать?
приведите пример, где работает
в ленте?
хм, а при чем тут "везде"?
и вы же наверняка говорите про кассу самообслуживания?
просто в чем тут "технология"? в 2020 году на мыло письмо автоматически отправить...
технология в автоматизации отправления, без ввода почты, либо направление в ИБ банка
ну почту то нужно будет где то привязать же? в этом технологичность этой технологии?
ну так привязать к платформе, а не в каждой сети магазинов
в чем ноу хау то я не пойму? научились привязывать почту к чему то?
X5 retail при наличии карты лояльности не отправляет по умолчанию, в кассах самообслуживания можно вводить самому почту, но это не самый интересный процесс, увольте
Это защищает транзакцию от взлома, объяснили в компании.
Так чек или транзакцию?
Более того, что для хранения чеков они должны быть сертифицированы, как ОФД.
Тинькофф - сделаете свой вариант Робочека, подключу мгновенно.
они для этого Cloudpayments купили
Робочека — это новый наггетс в KFC такой?
Ракета у Тинькофф-банка взлетает нормально, не на пол-шестого, как у Сбера
Несмотря на то, что ISO 8583 определяет общий стандарт, как правило, он не используется напрямую в системах или сетях. Вместо этого каждая сеть адаптирует стандарт для собственных нужд, пользуясь отдельными полями и вариантами использования.
То есть придумали велосипед реализации для того, чтобы анализировать покупки людей. Неплохо, неплохо.
)) простите, но зачем всё это, если я и так могу при покупке попросить кассира отправить мне чек на электронную почту или по смс (поддержка этого функционала требуется по закону от любого ОФД). более того, совершая покупки в интернет-магазинах они делают это по умолчанию, потому что обязаны предоставить чек покупателю в каком-либо виде (по email или по смс, но как правило используется первый способ, т.к. смски стоят дорого). даже имея на руках бумажный чек, можно перейти на сайт ОФД, к которому подключен магазин, вбить требуемые реквизиты (указаны на чеке) и получить его на почту/по смс. попахивает реально велосипедом, чтобы анализировать покупки. когда со своим ОФД заморачиваться не хочется, покупать данные у других дорого, но ручки тянутся. причем судя из документации даже поля с данными чека именуются 1в1 по формату ОФД
весь прикол в том, что банк-эмитент уже знает почту или номер телефона держателя карты и сможет отправить ему чек. Тинькоф предлагает платформу с безопасной отправкой чека от онлайн-кассы до держателя карты, получая его адрес или номер телефона у банка-эмитента. Но чтобы это взлетело, надо чтобы большинство игроков рынка (кассы, эмитенты карт, офд) были подключены к платформе. А это, как правило, самое сложное )
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