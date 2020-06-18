Компании смогут сэкономить на печати бумажных чеков, а клиенты — сохранять чеки в приложении банка или на почте.

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«Тинькофф» разработал открытую технологию для автоматической отправки электронного чека покупателю вместо печати бумажного при оплате картой, рассказал vc.ru представитель компании. Так ритейлеры смогут сэкономить на печати «несколько миллионов рублей в год», рассчитывают в «Тинькофф».

Чек придёт в течение минуты на электронную почту или в приложение банка. Любой офлайн или интернет-магазин, оператор фискальных данных, производитель касс или банк-эмитент может подключить технологию бесплатно.

Это надстройка-стандарт к международному стандарту ISO 8583, объяснили в компании. Он по специальной формуле рассчитывает уникальное число (HASH) и добавляет его в чек, сформированный из полей протокола эквайринга ISO 8583.

Это защищает транзакцию от взлома, объяснили в компании. Чтобы покупатель мог получить электронный чек автоматически, технология должна быть подключена и у банка-эмитента, и у магазина.

В «Тинькофф» утверждают, что это уникальная технология — компания планирует предложить Международной организации по стандартизации (ISO) дополнить мировые стандарты этой надстройкой. Документация опубликована на receiptnlp.tinkoff.ru.

Для использования технологии «Тинькофф» онлайн-касса должна поддерживать и проведение платежа, и формирование чека. В ином случае кассовый провайдер должен иметь другую возможность получить HASH или данные из протокола эквайринга ISO 8583.

Разработку уже подключили сервис доставки Level Kitchen и магазины, использующие кассы компании «МультиСофт», рассказали в «Тинькофф».

Сейчас чтобы получить электронный чек вместо печатного, на кассе необходимо оставить номер или электронную почту, объяснили в компании.