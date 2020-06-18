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Торговля
Лиана Липанова
1738

«Тинькофф» предложил бизнесу технологию для автоматической отправки электронных чеков при оплате картой Материал редакции

Компании смогут сэкономить на печати бумажных чеков, а клиенты — сохранять чеки в приложении банка или на почте.

27 комментариев
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«Тинькофф» разработал открытую технологию для автоматической отправки электронного чека покупателю вместо печати бумажного при оплате картой, рассказал vc.ru представитель компании. Так ритейлеры смогут сэкономить на печати «несколько миллионов рублей в год», рассчитывают в «Тинькофф».

Чек придёт в течение минуты на электронную почту или в приложение банка. Любой офлайн или интернет-магазин, оператор фискальных данных, производитель касс или банк-эмитент может подключить технологию бесплатно.

Это надстройка-стандарт к международному стандарту ISO 8583, объяснили в компании. Он по специальной формуле рассчитывает уникальное число (HASH) и добавляет его в чек, сформированный из полей протокола эквайринга ISO 8583.

Это защищает транзакцию от взлома, объяснили в компании. Чтобы покупатель мог получить электронный чек автоматически, технология должна быть подключена и у банка-эмитента, и у магазина.

В «Тинькофф» утверждают, что это уникальная технология — компания планирует предложить Международной организации по стандартизации (ISO) дополнить мировые стандарты этой надстройкой. Документация опубликована на receiptnlp.tinkoff.ru.

Для использования технологии «Тинькофф» онлайн-касса должна поддерживать и проведение платежа, и формирование чека. В ином случае кассовый провайдер должен иметь другую возможность получить HASH или данные из протокола эквайринга ISO 8583.

Разработку уже подключили сервис доставки Level Kitchen и магазины, использующие кассы компании «МультиСофт», рассказали в «Тинькофф».

Сейчас чтобы получить электронный чек вместо печатного, на кассе необходимо оставить номер или электронную почту, объяснили в компании.

В феврале 2020 года похожий проект запустила сеть магазинов «Азбука вкуса», но получение электронных чеков доступно только участникам программы лояльности ритейлера. Для этого пользователь должен зайти в настройки мобильного приложения и активировать функцию «Отправлять чек на email».

#новость #тинькофф

Лиана Липанова
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27 комментариев
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Крейг

4

Было бы здорово, если бы технология прижилась. Бумагу для чеков нельзя перерабатывать(

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Дмитрий Кедов

Крейг
0

Почему нельзя? Из-за чернил?  Они же выцветают быстро

Ответить

Крейг

Дмитрий
2

Самому стало интересно. Вот сайт с объяснением: https://rsbor-msk.ru/cheki/

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Sergey Vasiliev

0

А че типа это еще так не работает везде? Целую "технологию" надо придумывать?

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
2

приведите пример, где работает

Ответить

Гала Перидоловна

Алексей
2

В Азбуке Вкуса уже давно

Ответить

Sergey Vasiliev

Алексей
0

в ленте?

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
1

хм, а при чем тут "везде"?
и вы же наверняка говорите про кассу самообслуживания?

Ответить

Sergey Vasiliev

Алексей
0

просто в чем тут "технология"? в 2020 году на мыло письмо автоматически отправить...

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
1

технология в автоматизации отправления, без ввода почты, либо направление в ИБ банка

Ответить

Sergey Vasiliev

Алексей
0

ну почту то нужно будет где то привязать же? в этом технологичность этой технологии?

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
1

ну так привязать к платформе, а не в каждой сети магазинов

Ответить

Sergey Vasiliev

Алексей
2

в чем ноу хау то я не пойму? научились привязывать почту к чему то?

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
1

забавно

Ответить

Рахман Пулатов

Sergey
0

Прикидываетесь дураком ?

Ответить

Алексей Фролов

Sergey
1

X5 retail при наличии карты лояльности не отправляет по умолчанию, в кассах самообслуживания можно вводить самому почту, но это не самый интересный процесс, увольте

Ответить

Sergei Timofeyev

1

 Это защищает транзакцию от взлома, объяснили в компании.

Так чек или транзакцию?
Более того, что для хранения чеков они должны быть сертифицированы, как ОФД.

Ответить

Arthur Niazyan

0

Тинькофф - сделаете свой вариант Робочека, подключу мгновенно.

Ответить

Mike Kosulin

Arthur
1

они для этого  Cloudpayments купили

Ответить

Arthur Niazyan

Mike
0

Есть шанс?

Ответить

Влад Ижевский

Arthur
1

Робочека — это новый наггетс в KFC такой?

Ответить

Arthur Niazyan

Влад
0

Не, это вместо кассы, типа агент

Ответить

Влад Ижевский

0

Ракета у Тинькофф-банка взлетает нормально, не на пол-шестого, как у Сбера

Ответить

Фабрика деда Мороза

Влад
0

У Илона ещё лучше 🤣 она и летает

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Несмотря на то, что ISO 8583 определяет общий стандарт, как правило, он не используется напрямую в системах или сетях. Вместо этого каждая сеть адаптирует стандарт для собственных нужд, пользуясь отдельными полями и вариантами использования.

То есть придумали велосипед реализации для того, чтобы анализировать покупки людей. Неплохо, неплохо.

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Артем Броницкий

0

)) простите, но зачем всё это, если я и так могу при покупке попросить кассира отправить мне чек на электронную почту или по смс (поддержка этого функционала требуется по закону от любого ОФД). более того, совершая покупки в интернет-магазинах они делают это по умолчанию, потому что обязаны предоставить чек покупателю в каком-либо виде (по email или по смс, но как правило используется первый способ, т.к. смски стоят дорого). даже имея на руках бумажный чек, можно перейти на сайт ОФД, к которому подключен магазин, вбить требуемые реквизиты (указаны на чеке) и получить его на почту/по смс. попахивает реально велосипедом, чтобы анализировать покупки. когда со своим ОФД заморачиваться не хочется, покупать данные у других дорого, но ручки тянутся. причем судя из документации даже поля с данными чека именуются 1в1 по формату ОФД

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Daulet Yermekov

0

весь прикол в том, что банк-эмитент уже знает почту или номер телефона держателя карты и сможет отправить ему чек. Тинькоф предлагает платформу с безопасной отправкой чека от онлайн-кассы до держателя карты, получая его адрес или номер телефона у банка-эмитента. Но чтобы это взлетело, надо чтобы большинство игроков рынка (кассы, эмитенты карт, офд) были подключены к платформе. А это, как правило, самое сложное )

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