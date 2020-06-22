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Торговля
Лиана Липанова
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GfK: продажи смартфонов в России после открытия магазинов в июне выросли на 33% в деньгах по сравнению с 2019 годом Материал редакции

Вырос спрос на дешевые смартфоны из-за снижения покупательской способности.

  • Продажи смартфонов в начале июня 2020 года выросли на 33% в денежном выражении и на 31% в штуках по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из данных GfK. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
  • На рост продаж повлияло открытие магазинов, пишет газета. Так, офлайн-продажи за первую неделю июня выросли на 44% по сравнению с первой неделей мая.
  • При этом, по данным GfK, больше всего покупают смартфоны дешевле 10 тысяч рублей. Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин связывает такую тенденцию со снижением покупательской способности. Это главный тренд июня, добавил он.
  • В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что доля нижнего и среднего ценового диапазона — 5-15 тысяч рублей и 20-40 тысяч рублей — действительно выросла.
  • По данным «Связного», в «нерабочем» апреле спрос на мобильные устройства упал на 20% по сравнению с прошлым годом, в мае рынок начал восстанавливаться, а по итогам первых двух недель июня продажи выросли на 15% в штуках и 19% в деньгах.
  • Всего за апрель-май россияне купили около 3,8 млн смартфонов на 60 млрд рублей, из них — 35% в онлайне, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо».

#новость #смартфоны

Лиана Липанова
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Игорь Крафт

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Интересно кто такие новости заказывает?!?!?!

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