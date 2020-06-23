Так ритейлер будет развивать программу лояльности для покупателей, считают эксперты.
- Продуктовый ритейлер «Магнит» начал переговоры с Tele2 о запуске собственного виртуального оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.
- В Tele2 отказались от комментариев. В «Магните» подтвердили, что переговоры находятся на ранней стадии, но детали проекта не раскрыли. Ритейлер планирует формировать собственную экосистему через дополнительные сервисы для покупателей, рассказал представитель компании.
- Чем виртуальный оператор «Магнита» будет отличаться от других, собеседники издания не уточнили.
- Виртуальных операторов создавали и другие российские ритейлеры, в частности «Ашан» и X5 Retail Group, но смогли привлечь сравнительно небольшую аудиторию, напоминает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
- С помощью собственного оператора «Магнит» будет развивать программу лояльности для покупателей, согласились гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.
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Алексей Попков
У виртуальных операторов на базе Tele2 наверное уже абонентов больше, чем у самого Tele2.
Prolis Labkk
Маркетинг сети точно знает свой сегмент покупателей? Зашёл я тут как-то в Магнит за соком после 21:00 ... ну контингент точно не любителей поддерживать социальные связи дистанционно.
Я не скажу свое имя машинеProlis
За соком, ага))
Олег ИвахновProlis
ну контингент точно не любителей поддерживать социальные связи дистанционно.
Зависит исключительно от контингента проживающего в районе местонахождения магазина
АнтонProlis
Не умер же от этого
Alexandr Leibowitz
Как хорошо, что магнит решил свои проблемы с просрочкой, ценниками, кассирами, и теперь занимается развитием!
Олег ИвахновAlexandr
Вы бы знали в каком состоянии у них автопарк.
Я не скажу свое имя машинеОлег
Да это ж похер -)
Олег ИвахновЯ
Похер дор тех пор пока в вас не влетит машина без тормозов.
Я не скажу свое имя машинеОлег
С этим в Самаре проблем нет(да и в Тольятти тоже). И без фур Магнита долбоебов хватает -)
Олег ИвахновЯ
В Самаре в прошлом месяце был смертельный случай на разгрузке.
С гидроборта на котором не функционировали стопора бункер с продуктами слетел и пацана 25 лет убил.
Был большой кипиш и они у меня изготовление этих стопоров заказывали 250 штук.
Я не скажу своеОлег
Блин, не слышал об этом, хотя новости мониторю обычно
Олег ИвахновЯ
https://trkterra.ru/news/accident/news-region/v-samarskom-magnite-pogib-malchik-kassir
Я не скажу своеОлег
Печально...
Евгений Широков
Это что-то сатанинское уже
Yuri Ahmedov
Я слышал Анзорик из ларька с овощами тоже обсуждает с Теле2 возможность запуска виртуального оператора
Юрий БелоножкинYuri
Это другое! Одна гос.контора (ВТБ) партнёрится с другой (Ростелеком). Ничего удивительного
Я не скажу свое имя машине
У меня мастерская по ремонту обуви по соседству тоже задумывается запустить своего виртуального оператора, кстати
badResistor
Богу виртуальных операторов надо больше операторов!
Alex Konin
У Tele2 по факту получилась хорошая стратегия захвата рынка с MVNO - получили все привлекательные банки, вот ритейл на подходе.
Ivano Digital
Программа лояльности начинается с качественного обслуживания. У нас в районе присутствую все сети. Магнит - это ужасно: Всегда работает одна касса, холодильников нет, магазине не удобный, товар просроченный, ценники всегда отсутствуют. Лояльность к чему там должна быть?