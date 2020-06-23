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Торговля
Лиана Липанова
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«Магнит» начал переговоры с Tele2 о запуске собственного виртуального оператора Материал редакции

Так ритейлер будет развивать программу лояльности для покупателей, считают эксперты.

  • Продуктовый ритейлер «Магнит» начал переговоры с Tele2 о запуске собственного виртуального оператора, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника.
  • В Tele2 отказались от комментариев. В «Магните» подтвердили, что переговоры находятся на ранней стадии, но детали проекта не раскрыли. Ритейлер планирует формировать собственную экосистему через дополнительные сервисы для покупателей, рассказал представитель компании.
  • Чем виртуальный оператор «Магнита» будет отличаться от других, собеседники издания не уточнили.
  • Виртуальных операторов создавали и другие российские ритейлеры, в частности «Ашан» и X5 Retail Group, но смогли привлечь сравнительно небольшую аудиторию, напоминает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
  • С помощью собственного оператора «Магнит» будет развивать программу лояльности для покупателей, согласились гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров и гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

#новость #магнит #tele2

Лиана Липанова
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21 комментарий
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Алексей Попков

6

У виртуальных операторов на базе Tele2 наверное уже абонентов больше, чем у самого Tele2.

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Prolis Labkk

1

Маркетинг сети точно знает свой сегмент покупателей? Зашёл я тут как-то в Магнит за соком после 21:00 ... ну контингент точно не любителей поддерживать социальные связи дистанционно.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Prolis
6

За соком, ага)) 

Ответить

Олег Ивахнов

Prolis
3

ну контингент точно не любителей поддерживать социальные связи дистанционно.

Зависит исключительно от контингента проживающего в районе местонахождения магазина

Ответить

Антон

Prolis
0

Не умер же от этого 

Ответить

Alexandr Leibowitz

2

Как хорошо, что магнит решил свои проблемы с просрочкой, ценниками, кассирами, и теперь занимается развитием!

Ответить

Олег Ивахнов

Alexandr
0

Вы бы знали в каком состоянии у них автопарк.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Олег
0

Да это ж похер -) 

Ответить

Олег Ивахнов

Я
1

Похер дор тех пор пока в вас не влетит машина без тормозов.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Олег
0

С этим в Самаре проблем нет(да и в Тольятти тоже). И без фур Магнита долбоебов хватает -) 

Ответить

Олег Ивахнов

Я
0

В Самаре в прошлом месяце был смертельный случай на разгрузке.
С гидроборта на котором не функционировали стопора бункер с продуктами слетел и пацана 25 лет убил.
Был большой кипиш и они у меня изготовление этих стопоров заказывали 250 штук.

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Я не скажу свое

Олег
0

Блин, не слышал об этом, хотя новости мониторю обычно 

Ответить

Олег Ивахнов

Я
1

https://trkterra.ru/news/accident/news-region/v-samarskom-magnite-pogib-malchik-kassir

Ответить

Я не скажу свое

Олег
0

Печально... 

Ответить

Евгений Широков

2

Это что-то сатанинское уже

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Yuri Ahmedov

2

Я слышал Анзорик из ларька с овощами тоже обсуждает с Теле2 возможность запуска виртуального оператора

Ответить

Юрий Белоножкин

Yuri
0

Это другое! Одна гос.контора (ВТБ) партнёрится с другой (Ростелеком). Ничего удивительного 

Ответить

Я не скажу свое имя машине

1

У меня мастерская по ремонту обуви по соседству тоже задумывается запустить своего виртуального оператора, кстати

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badResistor

1

Богу виртуальных операторов надо больше операторов!

Ответить

Alex Konin

0

У Tele2 по факту получилась хорошая стратегия захвата рынка с MVNO - получили все привлекательные банки, вот ритейл на подходе. 

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Ivano Digital

0

Программа лояльности начинается с качественного обслуживания. У нас в районе присутствую все сети. Магнит - это ужасно: Всегда работает одна касса, холодильников нет, магазине не удобный, товар просроченный, ценники всегда отсутствуют. Лояльность к чему там должна быть?

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