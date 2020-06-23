Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Татьяна Боброва
881

Логистический оператор Alibaba инвестирует 1 млрд рублей за год в развитие складов и сокращение сроков доставки в России Материал редакции

Cainiao также предложит российским продавцам AliExpress собственную ИТ-систему для управления товарами — в Китае она позволяет доставлять заказы за 24 часа.

  • Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) планирует инвестировать 1 млрд рублей до июня 2021 года в российский рынок, рассказали vc.ru в компании. Деньги пойдут на развитие логистики, доставки в регионах и локализацию ИТ-инфраструктуры для российских продавцов на AliExpress.
  • В частности, Cainiao планирует увеличить количество собственных складов, однако на сколько, не уточняет. Сейчас у оператора один собственный склад и один партнёрский в Подмосковье. Запуск собственного склада позволил компании сократить сроки доставки в крупные города до 3-5 дней, утверждают в Cainiao.
  • Также компания планирует предложить российским продавцам собственную ИТ-систему для управления товарами и остатками. В Китае такая система позволяет доставлять заказы за 24 часа, отмечает представитель Cainiao.
  • В 2020 году Cainiao вместе с партнёрами открыла специальные категорийные склады для российских продавцов на AliExpress: они позволили им сократить сроки доставки и снизить расходы на последнюю милю до 30%, говорят в компании. Сейчас Россия — один из крупнейших рынков для Cainiao: доля посылок в страну составляет 25% от всего объёма грузов.

#новость #aliexpress #alibaba

Татьяна Боброва
+41 204
5
6
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","aliexpress","alibaba"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 136434, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 23 Jun 2020 11:47:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Asker Askerov

10

Как-то мне говорили «настоящий ппц для российских производителей наступит, когда молоко утром произведённое в Китае, к ужину будет на полках магазинов в Москве».

Ответить

Pavel Voronkov

Asker
–1

Интересная интерпретация, но уже пора хорошо подумать, как ограничить китайскую экспансию.

Ответить

Лев Толстой

Pavel
0

Запретить и не пущать!

Ответить

Pavel Voronkov

Лев
0

Очень печально, что ограничить у вас отождествляется с "запретить и не пущать"

Ответить

Лев Толстой

Pavel
0

Если ты русский язык забыл, то ограничения именно это и означают.

Ответить

Asker Askerov

Pavel
–1

О да.

Ответить

Ware Wow

Asker
0

молоко утром произведённое в Китае

еще и для потребителей имхо

Ответить

Антон

6

Надоело видимо работать с почтой России 

Ответить

Александра Игнашевич

Антон
1

Как раз хотела написать, что лучше бы они инвестировали в Почту России.

Ответить

Ol Ka

Александра
1

Почему «лучше»?

И зачем китайцам инвестировать свои деньги в российских операторов, когда они сами могут стать китайским оператором на российском рынке услуг?

Причём полноценным таким оператором, от и до сделанным своими руками: так и инвестиции останутся при себе (за исключением взяток, которые даже IKEA не смогла избежать), и контроль не потеряется, да и в будущем такой подход позволит масштабироваться.

Ответить

Александра Игнашевич

Ol
0

То есть считаете, что Почта вообще никак задействована не будет?

Ответить

Роман Александров

1

Убийца Ozon

Ответить

Михаил Алекперов

Роман
1

наконец-то письма в приемную озона на vc больше не будут беспокоить

Ответить

Ilya Brin

1

Хранение и распространение

Ответить

Ivano Digital

0

Раньше покупал на eBay - товары шли 3-4 месяца, большинство так и не доходили. AliExpress некоторые доходят за неделю. Очень круто.

Ответить

Даниил Орел

Ivano
1

+1, про цену на равнозначные товары можно даже не говорить

Ответить

Ivano Digital

Даниил
0

раньше на eBay были эксклюзивы - например, товары из Америки. И цены ниже.. сейчас на 60%-80% выше. Не понятно, как eBay планирует выживать.

Ответить

АЗС Без Цензуры

0

не

Ответить

Денис Колокольцев

0

а лимиты еще будут резать дальше, ниже 200Е, или забили? если их приведут в конце концов к каким то 50Е то все и так будет летать, по моим наблюдениям на ПР и сейчас уже нагрузка поменьше стала, мб это конечно субъективное впечатление.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Почему запускать больше рекламы во время кризиса — хорошая идея. Рассказываем на примере Skillbox
Многие снизили рекламную активность во время кризиса. Кто-то вынужденно, а кто-то посчитал этот период не лучшим времен…
0
РВК
Подписан
Отписаться
В ожидании «экзита»: 10 успешных сделок фондов РВК
Aliexpress Россия
Подписан
Отписаться
7,3 млрд рублей потратили россияне на летней распродаже «618» от AliExpress
«618» — одна из двух самых популярных распродаж в Китае, каждый год в России ее устраивает AliExpress. В этом году она…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Anton Smets
за день
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем столе и сортировкой приложений по категориям
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Прямой эфир

Иван Драго

Apple представила iOS 14 с…

Алексей Федин

«Магнит» начал переговоры с…

Светлана Петровичева

HH.ru манипулирует результатами…

Дмитрий Ермолаев

«Ведомости»: Мишустин предложил…

Карфаген должен…

Трамп приостановил выдачу…

Valentin Dombrovsky

Трамп приостановил выдачу…

Лев Толстой

Apple откажется от Intel и…

RK

Какие испытания ждут индустрию…

Андрей Деревянко

Туроператор «Ника» сообщил о…

Карфаген должен…

HH.ru манипулирует результатами…

Leonid Sobchenko

Туроператор «Ника» сообщил о…

marketplace biz

Ozon.ru, доставка из-за рубежа…

Павел Егоров

7 лет одиночества: как…

Светлана Петровичева

HH.ru манипулирует результатами…

Николай Свидэрский

Туроператор «Ника» сообщил о…

Иван Мартынов

«Промёд» — натуральные и…

Денис Колокольцев

Туроператор «Ника» сообщил о…

Nikita Rogatov

Бывший глава рекламного бизнеса…

Михаил Алекперов

SQL Academy — тренажёр по…

Карфаген должен…

HH.ru манипулирует результатами…