Cainiao также предложит российским продавцам AliExpress собственную ИТ-систему для управления товарами — в Китае она позволяет доставлять заказы за 24 часа.
- Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) планирует инвестировать 1 млрд рублей до июня 2021 года в российский рынок, рассказали vc.ru в компании. Деньги пойдут на развитие логистики, доставки в регионах и локализацию ИТ-инфраструктуры для российских продавцов на AliExpress.
- В частности, Cainiao планирует увеличить количество собственных складов, однако на сколько, не уточняет. Сейчас у оператора один собственный склад и один партнёрский в Подмосковье. Запуск собственного склада позволил компании сократить сроки доставки в крупные города до 3-5 дней, утверждают в Cainiao.
- Также компания планирует предложить российским продавцам собственную ИТ-систему для управления товарами и остатками. В Китае такая система позволяет доставлять заказы за 24 часа, отмечает представитель Cainiao.
- В 2020 году Cainiao вместе с партнёрами открыла специальные категорийные склады для российских продавцов на AliExpress: они позволили им сократить сроки доставки и снизить расходы на последнюю милю до 30%, говорят в компании. Сейчас Россия — один из крупнейших рынков для Cainiao: доля посылок в страну составляет 25% от всего объёма грузов.
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Asker Askerov
Как-то мне говорили «настоящий ппц для российских производителей наступит, когда молоко утром произведённое в Китае, к ужину будет на полках магазинов в Москве».
Pavel VoronkovAsker
Интересная интерпретация, но уже пора хорошо подумать, как ограничить китайскую экспансию.
Лев ТолстойPavel
Запретить и не пущать!
Pavel VoronkovЛев
Очень печально, что ограничить у вас отождествляется с "запретить и не пущать"
Лев ТолстойPavel
Если ты русский язык забыл, то ограничения именно это и означают.
Asker AskerovPavel
О да.
Ware WowAsker
молоко утром произведённое в Китае
еще и для потребителей имхо
Антон
Надоело видимо работать с почтой России
Александра ИгнашевичАнтон
Как раз хотела написать, что лучше бы они инвестировали в Почту России.
Ol KaАлександра
Почему «лучше»?
И зачем китайцам инвестировать свои деньги в российских операторов, когда они сами могут стать китайским оператором на российском рынке услуг?
Причём полноценным таким оператором, от и до сделанным своими руками: так и инвестиции останутся при себе (за исключением взяток, которые даже IKEA не смогла избежать), и контроль не потеряется, да и в будущем такой подход позволит масштабироваться.
Александра ИгнашевичOl
То есть считаете, что Почта вообще никак задействована не будет?
Роман Александров
Убийца Ozon
Михаил АлекперовРоман
наконец-то письма в приемную озона на vc больше не будут беспокоить
Ilya Brin
Хранение и распространение
Ivano Digital
Раньше покупал на eBay - товары шли 3-4 месяца, большинство так и не доходили. AliExpress некоторые доходят за неделю. Очень круто.
Даниил ОрелIvano
+1, про цену на равнозначные товары можно даже не говорить
Ivano DigitalДаниил
раньше на eBay были эксклюзивы - например, товары из Америки. И цены ниже.. сейчас на 60%-80% выше. Не понятно, как eBay планирует выживать.
АЗС Без Цензуры
не
Денис Колокольцев
а лимиты еще будут резать дальше, ниже 200Е, или забили? если их приведут в конце концов к каким то 50Е то все и так будет летать, по моим наблюдениям на ПР и сейчас уже нагрузка поменьше стала, мб это конечно субъективное впечатление.