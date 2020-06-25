Сетевой маркетинг для агрессивного продвижения и обещания неадекватно высокой доходности от «инвестиций».

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Украинская ювелирная компания B2B Jewelry открыла несколько магазинов в российских городах — в Москве, Твери, Владимире, Туле и Калуге, сообщает Forbes со ссылкой на сайт сети. B2B Jewelry продаёт ювелирные украшения и обещает вернуть покупателям кэшбек от 104% от стоимости товара, передаёт издание.

Кэшбек будут платить каждую неделю в течение года по 2,5% от стоимости покупки — до кризиса было 3%, рассказал корреспонденту Forbes консультант в магазине. По её словам, при покупке украшения за 14 тысяч рублей клиент получает товар и ещё 19 тысяч рублей в виде кэшбека.

Фотография из магазина B2B Jewelry в Москве Forbes

Размер кэшбека зависит от стоимости покупки — в московском магазине при покупке серебряных украшений обещают вернуть 208% годовых, а при покупке золота — 130%, выяснил Forbes. Сеть может выплачивать такой высокий кэшбек благодаря большой накрутке на стоимость и большому обороту, объяснили сотрудники магазина.

«Мы покупаем металл по одной цене, например за 2500 рублей, а продаём за 6000 рублей. Огромная разница получается. Есть большая возможность прокручивать деньги внутри компании», — сказала консультант.

Раньше B2B Jewelry продавала и сертификаты на золото и серебро — на них приходился самый большой кэшбек, говорят сотрудники сети. Однако из-за кризиса их продажу закрыли. Большинство клиентов украинских магазинов покупали именно сертификаты, пишет Forbes со ссылкой на данные украинского издания «Лига.Net».

У сети больше 400 тысяч клиентов, писало «Лига.Net». Forbes обнаружил на YouTube видео с очередями в магазине сети на Украине.

Дополнительные бонусы покупатели могут получить, если приведут как можно больше знакомых. По количеству приведённых клиентов и их трат определяется «ранг» покупателя: «новичок», «менеджер», «наставник», «мастер», «директор», «золотой директор» или «золотой наставник». Самый высокий ранг «диамант» можно получить, если собранная клиентом «сеть» потратит суммарно около $100 млн, пишет издание. За это «диамант» получит 19% от суммы покупок его команды.

Налоги и деньги «вкладчиков»

Реквизиты российского сайта B2B Jewelry указывают на ИП Грабовую Марину Васильевну. Forbes не удалось с ней связаться. Она зарегистрировала ИП в ноябре 2019 года, а магазин открылся в декабре, выяснил Forbes. Обороты ИП в декабре и январе превысили 3 млн рублей, в феврале снизились и составили от 1 до 2 млн рублей, а марте и июне — от 500 тысяч до 1 млн рублей, пишет издание со ссылкой на «СПАРК».

B2B Jewelry основал Николай Гонта. В поисковом запросе с его именем в «Яндексе» и в Google выпадают ссылки со словами «мошенники», «пирамида» и «лохотрон», пишет Forbes.

По данным «Лига.Net», Генпрокуратура Украины подозревает совладельцев B2B Jewelry в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и использовании благотворительного фонда для вывода средств вкладчиков B2B Jewelry.

29 мая в Харькове атаковали магазин B2B Jewelry — «вкладчики» требовали выплатить им деньги, они разбили витрину магазина и зажгли дымовые шашки. Тогда Гонта заявил, что нападение было попыткой рейдерского захвата, но признал, что из-за кризиса в марте, феврале и январе 38 800 клиентов не успели получить обещанные им деньги.

Финансовая пирамида

В работе компании видны признаки классической финансовой пирамиды, например, сетевой маркетинг для агрессивного продвижения, а также обещание и гарантии неадекватно высокой доходности от таких «инвестиций», заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Однако регулятор не может проверить сеть магазинов, так как B2B Jewelry не финансовая компания.

Единственное отличие от обычной финансовой пирамиды в том, что B2B Jewelry продаёт и реальные товары, объясняет партнёр юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По его словам, работа пирамиды не предполагает, что доход участника формируется «за счет продажи ювелирных изделий, волшебных сковородок или обуви из кожи единорога». «Доход инвестора в пирамиде зависит от того, какое количество новых инвесторов он приведет. Их взносы являются единственным или основным источником средств организации и именно за их счет осуществляются выплаты тем, кто вступил в пирамиду раньше», — добавил он.