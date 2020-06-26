Рынок всё ещё продолжает падать из-за низкой покупательской активности.

В закладки

Каждая пятая компания книжной отрасли — 21% — получила отказ в господдержке, а ещё 30% сообщили, что для их предприятий поддержка не предусмотрена, следует из опроса 180 компаний, организованного Российским книжным союзом, Ассоциацией книгоиздателей России, Ассоциацией книгораспространителей независимых государств и журналом «Книжная индустрия». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В конце мая 2020 года правительство включило книгоиздателей в список наиболее пострадавших отраслей, которые могут рассчитывать на господдержку, в частности, на полугодовую отсрочку по налогам (кроме НДС), аренде, беспроцентные кредиты на зарплаты и другое.

При этом некоторые участники рынка не могут получить льготы, так как у них другой отраслевой классификатор (ОКВЭД) — например, печатание журнал и книг, объясняет газета.

Большая часть крупных игроков, включая «Росмэн», «Библио-Глобус», «Литрес» и другие, также не вошла в список системообразующих предприятий. По словам директора «Росмэна» Бориса Кузнецова, получить льготные кредиты «фактически невозможно».

После частичного снятия ограничений до 40% книжных магазинов ещё остаются закрытыми. Книжный рынок всё ещё продолжает падать из-за низкой покупательской активности, говорится в их отчёте.

«Читай город — Буквоед» вошла в список системообразующих, но поддержу не получила, рассказал «Коммерсанту» гендиректор компании Михаил Иванцов. Закрытыми остаются 30% сети, добавил он. «В регионах, где магазины уже открыты, ситуация не такая плохая — минус 15% от прошлого года. Главная проблема в том, что во многих регионах закрыты торговые центры», — объяснил он.