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Продажи компании в онлайне выросли на 75% за квартал, остальные направления «просели» из-за пандемии.
Nike сконцентрируется на прямых продажах продукции покупателям — компания отойдёт от традиционного формата торговли, который пострадал во время пандемии, пишет Bloomberg.
Компания планирует увеличить долю продаж через цифровые каналы с 30% до 50%, отмечает Business Insider. «Мы хотим создать понятную электронную торговую площадку», — цитирует издание гендиректора Nike Джона Донахью.
Донахью предупредил работников о возможных увольнениях в рамках нового этапа развития компании. Сколько человек уволят и кого коснутся изменения, пока неизвестно, уточняет Business Insider.
«Мы строим более гибкую компанию. Nike должен быстрее измениться, чтобы определить рынок будущего. Мы перемещаем наши ресурсы и инвестируем в направления с наибольшим потенциалом», — отметил Донахью.
В четвёртом квартале 2020 года выручка Nike от интернет-торговли выросла на 75% по фоне падения продаж по другим направлениям. Отгрузка оптовым клиентам упала на 50%. За квартал чистый убыток компании достиг $790 млн.
Валовая маржа Nike снизилась на 8,2 процентных пункта, до 37,3% — это худший показатель с 1998 года, пишет издание. Но с наличными у компании всё в порядке: у неё в запасе $12,5 млрд, подчёркивает Bloomberg.
Вот так удар. Вся стратегия Nike последние годы была что они открывают бутик-магазины-шоу-румы, и там уже впаривают идею лакшери-спорт-шмоток. Хотели по типу Apple Store, но про спорт. А теперь так не получится, на сайте так шмотки не преподнести, в отличии от техники.
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