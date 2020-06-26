Продажи компании в онлайне выросли на 75% за квартал, остальные направления «просели» из-за пандемии.

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Nike сконцентрируется на прямых продажах продукции покупателям — компания отойдёт от традиционного формата торговли, который пострадал во время пандемии, пишет Bloomberg.

Компания планирует увеличить долю продаж через цифровые каналы с 30% до 50%, отмечает Business Insider. «Мы хотим создать понятную электронную торговую площадку», — цитирует издание гендиректора Nike Джона Донахью.

Донахью предупредил работников о возможных увольнениях в рамках нового этапа развития компании. Сколько человек уволят и кого коснутся изменения, пока неизвестно, уточняет Business Insider.

«Мы строим более гибкую компанию. Nike должен быстрее измениться, чтобы определить рынок будущего. Мы перемещаем наши ресурсы и инвестируем в направления с наибольшим потенциалом», — отметил Донахью.

В четвёртом квартале 2020 года выручка Nike от интернет-торговли выросла на 75% по фоне падения продаж по другим направлениям. Отгрузка оптовым клиентам упала на 50%. За квартал чистый убыток компании достиг $790 млн.