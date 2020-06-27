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Торговля
Дарья Дейнека
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Совладелец Ozon Владимир Евтушенков рассказал, что Amazon и Softbank хотели инвестировать в компанию Материал редакции

Конкретного соглашения компании не достигли.

  • Amazon и Softbank планировали купить долю в Ozon, но сделка сорвалась, сообщает РИА Новости. Генеральный директор интернет-ритейлера Александр Шульгин встречался с Джеффом Безосом около полугода назад, рассказал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
  • Сейчас около 43% Ozon принадлежит АФК «Система» и венчурному фонду Sistema VC, ещё 40% — Baring Vostok.
  • 2 июня Reuters писал о том, что «Сбербанк» планирует купить 30% акций Ozon. Банк может стать третьим равным мажоритарным партнёром.
  • Российский интернет-ритейлер планировал выход на биржу в 2020 или 2021 году. По мнению Евтушенкова, Ozon «в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно».

#новость #ozon

Дарья Дейнека
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9 комментариев
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Александр Макаров

9

Безос в Приёмную зашёл и охуел.

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Yury Tsoy

3

Не от хорошей жизни разговоры про новые инвестиции...(имхо)

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Evgeny Klyuchnikov

2

В бухгалтерии все перепутали.

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Ivano Digital

0

Не очень понятно зачем это Amazon?  Они свой бизнес даже в Канаде отладить нормально не могут, а уж в России то и подавно не справятся.

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Maxim Sergeevich

Ivano
4

А был ли мальчик? Скорее цену набивают перед потенциальными инвесторами. Иначе какой смысл говорить о том, что не состоялось, если до не делали анонса

Ответить

Аарон Малис

Нейротекст
1

Ох уж этот Владимир, все всем рассказывает, не говорите ему ничего. Тссс, не надо так.

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BySky

0

Недавно писали что Amazon покупает Российский сервис couriercloud , а потом что-то все стихло

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Marat

0

В итоге будущее за нами ) 

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Антон

0

Видимо дела плохи и хочет поднять цену за компанию.

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