Совладелец Ozon Владимир Евтушенков рассказал, что Amazon и Softbank хотели инвестировать в компанию
Материал редакции
Конкретного соглашения компании не достигли.
Amazon и Softbank планировали купить долю в Ozon, но сделка сорвалась, сообщает РИА Новости. Генеральный директор интернет-ритейлера Александр Шульгин встречался с Джеффом Безосом около полугода назад, рассказал совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Сейчас около 43% Ozon принадлежит АФК «Система» и венчурному фонду Sistema VC, ещё 40% — Baring Vostok.
2 июня Reuters писал о том, что «Сбербанк» планирует купить 30% акций Ozon. Банк может стать третьим равным мажоритарным партнёром.
Российский интернет-ритейлер планировал выход на биржу в 2020 или 2021 году. По мнению Евтушенкова, Ozon «в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно».
Александр Макаров
Безос в Приёмную зашёл и охуел.
Yury Tsoy
Не от хорошей жизни разговоры про новые инвестиции...(имхо)
Evgeny Klyuchnikov
В бухгалтерии все перепутали.
Ivano Digital
Не очень понятно зачем это Amazon? Они свой бизнес даже в Канаде отладить нормально не могут, а уж в России то и подавно не справятся.
Maxim SergeevichIvano
А был ли мальчик? Скорее цену набивают перед потенциальными инвесторами. Иначе какой смысл говорить о том, что не состоялось, если до не делали анонса
Аарон Малис
Ох уж этот Владимир, все всем рассказывает, не говорите ему ничего. Тссс, не надо так.
BySky
Недавно писали что Amazon покупает Российский сервис couriercloud , а потом что-то все стихло
Marat
В итоге будущее за нами )
Антон
Видимо дела плохи и хочет поднять цену за компанию.