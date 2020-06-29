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Торговля
Галина Мубаракшина
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iHerb подала жалобу в Верховный суд на решение об удалении своих приложений для россиян из Google Play и App Store Материал редакции

Компанию обязали удалить приложения из-за продажи незаконных БАДов. Представитель маркетплейса утверждает, что их уже убрали из ассортимента.

6 комментариев
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Владелец маркетплейса iHerb — компания iHerb LLC — подал кассационную жалобу в Верховный суд России на определения Ульяновского областного суда и шестого кассационного суда в Самаре об удалении приложений iHerb в российском сегменте App Store и Google Play, пишет «Коммерсантъ».

Компания рассчитывает доказать спорность и необъективность экспертного заключения о несоответствии ряда продуктов iHerb техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, рассказал газете юридический представитель iHerb LLC в России Роман Зайцев.

Эксперт — завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова — состоит в СРО «Союз производителей БАД к пище» (объединяет «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие бренды), которое инициировало проверку в отношении iHerb, указал Зайцев.

После проведения лабораторных испытаний Орлова выявила Орлова выявила на сайте десять БАДов, нарушающих регламент, и ещё несколько — в приложении, отметил Зайцев. В марте 2020 года iHerb LLC провела аудит ассортимента и исключила около 1000 спорных позиций, ранее рассказывал он.

Блокировка приложения при отсутствии официального запрета продавать БАДы в России — весомое основание для жалобы, рассказал изданию партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. «Это как вынести предписание снести бульдозером весь гипермаркет, тогда как товары ненадлежащего качества могут оказаться в отделе бакалеи», — поделился с газетой ведущий юрист по интеллектуальной собственности «Солнцев и партнёры» Илья Кунинец.

Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал удалить приложения iHerb в феврале 2019 года после жалобы директора СРО «СП БАД» Александра Жесткова и иска прокуратуры. В конце апреля Роскомнадзор внёс IP-адреса приложения в реестр запрещённой информации. В марте 2020 года шестой кассационный суд Самары оставил в силе решение по делу iHerb.

В середине мая iHerb предупредил пользователей о приостановке своих приложений в России. Сайт продолжает работать и остаётся доступным, подчёркивали в компании.

#новость #iherb

Галина Мубаракшина
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0
6 комментариев
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Евгений Тиунов

4

На мой взгляд, Дело даже не в сайтике и БАДах, а в возможности прекращения чьего-то, вполне себе популярного бизнеса, на основании решения одного эксперта. Вон сколько «экспертов» были, например, против «Дом-2», однако шоу продолжает уже какой десяток лет существовать... С другой стороны, попробуй на территории, например США, поторговать официально запрещёнными субстанциями... Предполагаю, церемониться тоже не будут. Как всегда, истина окажется где-то посередине. Но такие мудрые решения не про наше время. Хотя, разблокировка Телеграма, надежда ... а нет, это же к выборам просто успели)

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Кирилл Хамитов

1

У меня свои БАДЫ на огороде, лук морковь петрушка а еще крузак и заводик ЖБИ и мне такой сайт не нужен!

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Валерий Иотченко

Кирилл
0

Не пользуйтесь))) Остальные обязаны подчиняться вашим мнению и капризам?)))

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Ильяс Урганаев

1

Орлова выявила Орлова выявила

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Жора Кырбаһапкын

0

Это все рефанд довёл

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Chermen Khugaev

0

У меня одного приложение работает?)

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