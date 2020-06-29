Компанию обязали удалить приложения из-за продажи незаконных БАДов. Представитель маркетплейса утверждает, что их уже убрали из ассортимента.

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Владелец маркетплейса iHerb — компания iHerb LLC — подал кассационную жалобу в Верховный суд России на определения Ульяновского областного суда и шестого кассационного суда в Самаре об удалении приложений iHerb в российском сегменте App Store и Google Play, пишет «Коммерсантъ».

Компания рассчитывает доказать спорность и необъективность экспертного заключения о несоответствии ряда продуктов iHerb техническому регламенту Таможенного союза о безопасности пищевой продукции, рассказал газете юридический представитель iHerb LLC в России Роман Зайцев.

Эксперт — завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии РУДН Светлана Орлова — состоит в СРО «Союз производителей БАД к пище» (объединяет «Эвалар», «Алтайский кедр», Amway и другие бренды), которое инициировало проверку в отношении iHerb, указал Зайцев.

После проведения лабораторных испытаний Орлова выявила Орлова выявила на сайте десять БАДов, нарушающих регламент, и ещё несколько — в приложении, отметил Зайцев. В марте 2020 года iHerb LLC провела аудит ассортимента и исключила около 1000 спорных позиций, ранее рассказывал он.

Блокировка приложения при отсутствии официального запрета продавать БАДы в России — весомое основание для жалобы, рассказал изданию партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. «Это как вынести предписание снести бульдозером весь гипермаркет, тогда как товары ненадлежащего качества могут оказаться в отделе бакалеи», — поделился с газетой ведущий юрист по интеллектуальной собственности «Солнцев и партнёры» Илья Кунинец.

Засвияжский районный суд Ульяновска потребовал удалить приложения iHerb в феврале 2019 года после жалобы директора СРО «СП БАД» Александра Жесткова и иска прокуратуры. В конце апреля Роскомнадзор внёс IP-адреса приложения в реестр запрещённой информации. В марте 2020 года шестой кассационный суд Самары оставил в силе решение по делу iHerb.