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Торговля
Татьяна Боброва
1620

Lamoda покинул последний из четырёх основателей — Буркхард Биндер оставил пост гендиректора Материал редакции

Он займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли.

8 комментариев
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Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda (входит в Global Fashion Group), гендиректор Буркхард Биндер уходит из компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера.

Биндер передаст свои обязанности Джери Калмису, который будет совмещать должность управляющего директора и гендиректора. Сам топ-менеджер займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли. Сохранит ли Биндер свою долю, в компании не ответили.

Lamoda основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер покинули компанию в 2018 году, Янсен ушёл в апреле 2020 года.

На данный момент ритейлер работает в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. В первом квартале 2020 года оборот Lamoda вырос на 19,8% — до 10,3 млрд рублей, а ежемесячная аудитория достигла 17 млн пользователей.

#новость #lamoda

Татьяна Боброва
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0
8 комментариев
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Eugene Smirnov

0

Зачем?

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Ильгиз Гизамов

Eugene
7

Займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли

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Ашот Кочконян

Ильгиз
0

Я то же так думаю )

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Александр Рязанов

Ильгиз
0

А он сохранит свою долю в компании?

Ответить

Optov

1

Хрень выходит, здесь неможет, зато знает как сделать в другом месте. Либо здесь управленческая часть Ламода не даёт возможности, внедрять новое и тупо качают бабки, хотя как я знаю , на сегодня Ламода не прибыльная. Все сам запутался.

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Laugh Radiant

0

Для полноты картины, можно озвучить кто там в менеджменте?

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Антон

Laugh
0

Искусственный интеллект 

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Алина Маровая

0

Это тот мужик из "Что? Где? Когда?"?

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