Он займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли.

В закладки

Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda (входит в Global Fashion Group), гендиректор Буркхард Биндер уходит из компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера.

Биндер передаст свои обязанности Джери Калмису, который будет совмещать должность управляющего директора и гендиректора. Сам топ-менеджер займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли. Сохранит ли Биндер свою долю, в компании не ответили.

Lamoda основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер покинули компанию в 2018 году, Янсен ушёл в апреле 2020 года.