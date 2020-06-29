Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Он займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли.
Один из основателей интернет-магазина одежды и обуви Lamoda (входит в Global Fashion Group), гендиректор Буркхард Биндер уходит из компании, сообщил vc.ru представитель ритейлера.
Биндер передаст свои обязанности Джери Калмису, который будет совмещать должность управляющего директора и гендиректора. Сам топ-менеджер займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли. Сохранит ли Биндер свою долю, в компании не ответили.
Lamoda основана в 2011 году Флорианом Янсеном, Буркхардом Биндером, Нильсом Тонзеном и Домиником Пикером. Тонзен и Пикер покинули компанию в 2018 году, Янсен ушёл в апреле 2020 года.
На данный момент ритейлер работает в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. В первом квартале 2020 года оборот Lamoda вырос на 19,8% — до 10,3 млрд рублей, а ежемесячная аудитория достигла 17 млн пользователей.
Зачем?
Займётся развитием собственного проекта в сфере электронной торговли
Хрень выходит, здесь неможет, зато знает как сделать в другом месте. Либо здесь управленческая часть Ламода не даёт возможности, внедрять новое и тупо качают бабки, хотя как я знаю , на сегодня Ламода не прибыльная. Все сам запутался.
Для полноты картины, можно озвучить кто там в менеджменте?
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