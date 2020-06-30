За счёт печати онлайн-сервис планирует удержать своих авторов, а аудитория платформы поможет продажам в офлайне, считают в «Литнете».

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Самиздат-платформа «Литнет» в партнёрстве с крупными российскими офлайн-издательствами планирует выпустить 20 книг своих популярных авторов в течение 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

Совместно с «Эксмо» и Т8 Rugram платформа уже выпустила шесть книг под брендом Litnet Publishing, а всего за 2020 года будет напечатано 20 книг, рассказали газете в «Литнете». Они продаются в онлайн-магазинах «Лабиринт» и Book24, сети «Читай-город» и других.

Речь идёт не о печати по требованию, а «полновесных тиражных публикациях», подчеркнули в «Литнете». Основная цель Litnet Publishing — укрепить сотрудничество со своими авторами и привлечь новых талантливых писателей.

В «Эксмо» партнёрство с «Литнетом» называют «скорее экспериментом, нежели значимыми продажами» для обеих сторон. Издательство выпустит около десяти книг сетевых авторов, а некоторые авторы «Эксмо» будут публиковаться на онлайн-платформе, уточняет газета.

В «Литнете» полагают, что аудитория платформы поможет продажам в офлайне. По собственным данным, ежедневное число пользователей Litnet.com составляет 400 тысяч, в мае сайт зафиксировал 28,1 млн посещений, указывает «Коммерсантъ». Оборот от продаж книг на русском языке — около 60 млн рублей в месяц, 70% из них — выплаты авторам, остальное — комиссия «Литнет», рассказали изданию в сервисе.

На фоне пандемии на книжном рынке предпочтения покупателей сместились в сторону онлайн-продаж, а электронные и аудиокниги по-прежнему дешевле печатных, рассказал газете гендиректор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. По данным главы Российского книжного союза Сергея Степашина, во время «карантина» продажи книг онлайн выросли с 23% до 50%.

Формат работы с самиздатом — скорее маркетинг, чем бизнес, поделился с изданием гендиректор Bookmate Андрей Баев. «Вероятно, это 2000-3000 экземпляров для фанатов», — добавил он.

Из-за ограничения работы розницы во время «карантина» продажи книг и прессы резко упали. В начале апреля 2020 года «Эксмо-АСТ» оценивало снижение выручки от розницы на 30% в Москве и Санкт-Петербурге и прогнозировало падение продаж до 70% в случае ужесточения мер.