- Собственный сервис для быстрой доставки продуктов от «Ленты» начал работать в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании. Для начала «Ленточка» будет доставлять из двух магазинов в Невском районе.
- На первом этапе сервис будет работать с 9 до 21 часа, среднее время доставки — 30 минут. Минимальная сумма заказа зависит от загруженности сервиса.
- «Ленточка» уже работает в Череповце, 14 районах Москвы, а также в части Московской области.
- В Санкт-Петербурге уже работают экспресс-доставки продуктов «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Перекрёсток.Быстро» и другие.
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alex twit
В Санкт-Петербурге заработала «Пятюня» — сервис экспресс-доставки продуктов из «Пятерочки»
Света Конфета
Что за проблема купить продукты своими ногами? По нынешним унылым временам даже развлечение. Тут вон даже цирки уже закрываются.
Юрий ГлотовСвета
Что за проблема ходить на работу пешком? Что за проблема продукты зарывать в землю для холода? Что за проблема "ходить" в кусты? Что за проблема общаться бумажными письмами? Что за проблема спать на матрасе с сеном? Что за проблема играть на балалайке для того, чтобы послушать музыку? Ну прогресс, наверное, нет?
Света КонфетаЮрий
Покупать продукты онлайн неприятно, в чем прогресс?
Юрий ГлотовСвета
Для Вас неприятно, но Вы ж не одна на Земле)
Света КонфетаЮрий
Остановите Землю, я выйду...
Юрий ГлотовСвета
https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/prikaz.244-1.pdf
Alexey SharapovСвета
Что за проблема стирать руками? Что за проблема общаться через почту? Что за проблема ловить такси рукой или звонком в таксопарк?
Может дело в экономии времени и удобстве?
Света КонфетаAlexey
Нет, новая реальность становиться все более непривлекательной.
Света КонфетаСвета
Будем сопротивляться.
Alexey SharapovСвета
Реальность, в которой люди не знают, как ставить мягкий знак в тся/ться, привлекает еще меньше.
Карфаген должен быть разрушенСвета
Так, из-за унылых времен и не стоит в магазин ходить, заразу разносить.
Yuri Ahmedov
Магнитик, Ашанчик, Окейчик, Метрошка, Вкуссвильчик
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