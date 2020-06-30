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Торговля
Андрей Фролов
644

В Санкт-Петербурге заработала «Ленточка» — сервис экспресс-доставки продуктов из «Ленты» Материал редакции

  • Собственный сервис для быстрой доставки продуктов от «Ленты» начал работать в Санкт-Петербурге, рассказали vc.ru в компании. Для начала «Ленточка» будет доставлять из двух магазинов в Невском районе.
  • На первом этапе сервис будет работать с 9 до 21 часа, среднее время доставки — 30 минут. Минимальная сумма заказа зависит от загруженности сервиса.
  • «Ленточка» уже работает в Череповце, 14 районах Москвы, а также в части Московской области.
  • В Санкт-Петербурге уже работают экспресс-доставки продуктов «Самокат», «Яндекс.Лавка», «Перекрёсток.Быстро» и другие.

#новость #лента

Андрей Фролов
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0
13 комментариев
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alex twit

10

В Санкт-Петербурге заработала «Пятюня» — сервис экспресс-доставки продуктов из «Пятерочки» 

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Света Конфета

–1

Что за проблема купить продукты своими ногами? По нынешним унылым временам даже развлечение. Тут вон даже цирки уже закрываются.

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Юрий Глотов

Света
6

Что за проблема ходить на работу пешком? Что за проблема продукты зарывать в землю для холода? Что за проблема "ходить" в кусты? Что за проблема общаться бумажными письмами? Что за проблема спать на матрасе с сеном? Что за проблема играть на балалайке для того, чтобы послушать музыку? Ну прогресс, наверное, нет?

Ответить

Света Конфета

Юрий
–3

Покупать продукты онлайн неприятно, в чем прогресс?

Ответить

Юрий Глотов

Света
3

Для Вас неприятно, но Вы ж не одна на Земле)

Ответить

Света Конфета

Юрий
0

Остановите Землю, я выйду...

Ответить

Юрий Глотов

Света
0

https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/prikaz.244-1.pdf

https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/pr…
https://www.roscosmos.ru/media/files/docs/2017/prikaz.244-1.pdf
www.roscosmos.ru
Ответить

Alexey Sharapov

Света
3

Что за проблема стирать руками? Что за проблема общаться через почту? Что за проблема ловить такси рукой или звонком в таксопарк? 
Может дело в экономии времени и удобстве? 

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Света Конфета

Alexey
–2

Нет, новая реальность становиться все более непривлекательной.

Ответить

Света Конфета

Света
0

Будем сопротивляться.

Ответить

Alexey Sharapov

Света
0

Реальность, в которой люди не знают, как ставить мягкий знак в тся/ться, привлекает еще меньше.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Света
1

Так, из-за унылых времен и не стоит в магазин ходить, заразу разносить.

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Yuri Ahmedov

0

Магнитик, Ашанчик, Окейчик, Метрошка, Вкуссвильчик

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