Во время пилота ритейлер сможет собрать статистику о работе персонала и эффективнее распределить нагрузку.

В закладки

X5 Retail Group тестирует в двух магазинах «Пятёрочка» в Воронеже интеллектуальную систему мониторинга физического труда Solut от группы «Ланит», сообщили в компании.

В рамках пилотного проекта всем сотрудникам раздали «умные» часы, которые распознают действия и собирают данные о передвижениях работников в течение смены. Затем система анализирует статистику по выполняемым вручную операциям и трудозатратам, а также позволяет проконтролировать качество работы и сравнить собранные данные с нормативами.

Так ритейлер рассчитывает улучшить производительность магазинов и более эффективно распределять нагрузку между сотрудниками.

Наша технология позволит «Пятёрочке» усовершенствовать подход к оценке и мотивации сотрудников магазина, выявлять лучшие практики и масштабировать их. Система выгодна также и работникам, она позволяет максимально объективно, без вмешательства человека замерять и оценивать их рабочие достижения и вовлеченность. Александр Белоусов основатель и руководитель Solut