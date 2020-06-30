Комментарии
больше миллиона раз
Во время пилота ритейлер сможет собрать статистику о работе персонала и эффективнее распределить нагрузку.
X5 Retail Group тестирует в двух магазинах «Пятёрочка» в Воронеже интеллектуальную систему мониторинга физического труда Solut от группы «Ланит», сообщили в компании.
В рамках пилотного проекта всем сотрудникам раздали «умные» часы, которые распознают действия и собирают данные о передвижениях работников в течение смены. Затем система анализирует статистику по выполняемым вручную операциям и трудозатратам, а также позволяет проконтролировать качество работы и сравнить собранные данные с нормативами.
Так ритейлер рассчитывает улучшить производительность магазинов и более эффективно распределять нагрузку между сотрудниками.
К концу 2020 года к пилоту присоединится ещё 30 магазинов сети, рассказали в X5 Retail Group. Компания решит, расширять ли проект дальше, на основе результатов тестирования.
Вот и электронные ошейники подъехали.
Конечно под видом заботы.
👏 урок как подтянуть писю к носу. Обычный способ повышения эффективности за счет рассчета рабочего время, превратить в жидомасонский капиталистический изврат с ошейниками. 👍
Вы еще скажите, что голосование по поправкам в конституцию способно что-то изменить.
Будет дежурный работник который будет работать и носить браслеты за всех.
А в браслеты будет встроен электрошокер?
Я полагаю что будут смотреть на показания шагометра и пульсометра. Кто мало ходил, мало махал руками, сидел на низком пульсе весь день - уволить!
Уволить не интересно. Сократить зарплату и догрузить работой.
Будет как в старом анекдоте:
Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
— Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
— Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение, и пойдешь в отпуск!
— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
— Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
— Давай рацпредложение…
— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
— Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
— Давай рацпредложение…
— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
— Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
— Давай рацпредложение…
— Не знаю.
— Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит».
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
— Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
— Да-а…
— И рацпредложение не можете придумать?!
— Да-а…
— ФАРУ МНЕ НА ЛОБ, БЛЯТЬ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
Ну когда в магазине сидят болтают сотрудники при этом работает 1 касса с огромной очередью - возникает желание чтобы часы еще и током их били за это... При этом если начать ругаться или звонить по телефону указанном у касс, то сразу бегут открывать вторую кассу...
Комментарий удален
Много раз проходили уже. Качество то при этом не контролируется. Ну ходят туда-сюда, ну руками машут. Статистика есть, а результата нет.
Тренируют нейросеть чтобы заменить роботами
Скорее всего литературные негры, приглашенные для написания текста, не разобрались в сути пилотного проекта - умные часы или браслеты с экраном отображают текущие задачи сотрудников магазина, а также push-уведомления о необходимости совершить те или иные действия (выполнить периодическую уборку, добавить ингредиенты, пополнить полки товаром и пр.) На заправках такие фичи внедряют уже давно, теперь вот кто-то продвинул локальный проект в Пятерочку.
И утюг к жопе привязать, чтобы нагревался, если не работают. Слов нет, совсем ебанулись, если не фейк
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