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Торговля
Лиана Липанова
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«Пятёрочка» раздала сотрудникам двух магазинов «умные» часы для контроля за их работой в течение дня Материал редакции

Во время пилота ритейлер сможет собрать статистику о работе персонала и эффективнее распределить нагрузку.

25 комментариев
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X5 Retail Group тестирует в двух магазинах «Пятёрочка» в Воронеже интеллектуальную систему мониторинга физического труда Solut от группы «Ланит», сообщили в компании.

В рамках пилотного проекта всем сотрудникам раздали «умные» часы, которые распознают действия и собирают данные о передвижениях работников в течение смены. Затем система анализирует статистику по выполняемым вручную операциям и трудозатратам, а также позволяет проконтролировать качество работы и сравнить собранные данные с нормативами.

Так ритейлер рассчитывает улучшить производительность магазинов и более эффективно распределять нагрузку между сотрудниками.

Наша технология позволит «Пятёрочке» усовершенствовать подход к оценке и мотивации сотрудников магазина, выявлять лучшие практики и масштабировать их.

Система выгодна также и работникам, она позволяет максимально объективно, без вмешательства человека замерять и оценивать их рабочие достижения и вовлеченность.

Александр Белоусов
основатель и руководитель Solut

К концу 2020 года к пилоту присоединится ещё 30 магазинов сети, рассказали в X5 Retail Group. Компания решит, расширять ли проект дальше, на основе результатов тестирования.

#новость #пятёрочка #x5retailgroup

Лиана Липанова
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0
25 комментариев
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Arthur Niazyan

24

Вот и электронные ошейники подъехали.
Конечно под видом заботы.

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Ильюша Громозов

Arthur
1

👏 урок как подтянуть писю к носу. Обычный способ повышения эффективности за счет рассчета рабочего время, превратить в жидомасонский капиталистический изврат с ошейниками. 👍

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Михаил Нырков

Ильюша
0

Вы еще скажите, что голосование по поправкам в конституцию способно что-то изменить.

Ответить

Елена Кузнецова

7

Вот и чипировать начали.

Ответить

Даниил Лепетков

6

Cyberpyaterochka2020

Ответить

Григорий Догонин

6

уроды, что еще сказать

Ответить

1 2

4

Будет дежурный работник который будет работать и носить браслеты за всех.

Ответить

Елена Кузнецова

1
1

В носу...

Ответить

Дмитрий Герасимов

3

А в браслеты будет встроен электрошокер?

Ответить

avy.to

Дмитрий
0

Скорее электродетонатор.

Ответить

Дмитрий Герасимов

avy.to
0
Ответить

Nikolai Mazurkin

2

Я полагаю что будут смотреть на показания шагометра и пульсометра. Кто мало ходил, мало махал руками, сидел на низком пульсе весь день - уволить!

Ответить

Arthur Niazyan

Nikolai
3

Уволить не интересно. Сократить зарплату и догрузить работой.

Ответить

Дмитрий Герасимов

Arthur
1

Будет как в старом анекдоте:

Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
— Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.

— Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение, и пойдешь в отпуск!

— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!

— Молодец! В отпуск!

Заходит второй:

— Давай рацпредложение…

— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!

— Молодец! В отпуск!

Заходит третий:

— Давай рацпредложение…

— Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!

— Молодец! В отпуск!

Заходит четвертый:

— Давай рацпредложение…

— Не знаю.

— Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи!

Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит».

И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:

— Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!

— Да-а…

— И рацпредложение не можете придумать?!

— Да-а…

— ФАРУ МНЕ НА ЛОБ, БЛЯТЬ!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!

Ответить

Roman Trifonov

2

Еще больше штрафов богу штрафов!

Ответить

badResistor

1

Ну когда в магазине сидят болтают сотрудники при этом работает 1 касса с огромной очередью - возникает желание чтобы часы еще и током их били за это... При этом если начать ругаться или звонить по телефону указанном у касс, то сразу бегут открывать вторую кассу...

Ответить

Комментарий удален

Владимир Владимирович

0

Ни минуты покояяя! Что же это такоооое!

Ответить

Gorodecki Nekrasov

0

Да ужж...

Ответить

Ivano Digital

0

Много раз проходили уже. Качество то при этом не контролируется. Ну ходят туда-сюда, ну руками машут. Статистика есть, а результата нет.

Ответить

KI PO

0

Приплыли хуле..

Ответить

Андрей Щекунов

0

Интересно как сбор данных может мотивировать сотрудников?

Ответить

Роман Александров

0

Тренируют нейросеть чтобы заменить роботами

Ответить

Дмитрий Герасимов

Роман
0

Робот должен уметь звать Галю

Ответить

Ksenia Van De Kamp

0

Скорее всего литературные негры, приглашенные для написания текста, не разобрались в сути пилотного проекта - умные часы или браслеты с экраном отображают текущие задачи сотрудников магазина, а также push-уведомления о необходимости совершить те или иные действия (выполнить периодическую уборку, добавить ингредиенты, пополнить полки товаром и пр.) На заправках такие фичи внедряют уже давно, теперь вот кто-то продвинул локальный проект в Пятерочку.  

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And Ron

0

И утюг к жопе привязать, чтобы нагревался, если не работают. Слов нет, совсем ебанулись, если не фейк

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