Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1223

Infoline: «Утконос» в мае стал третьим по обороту среди сервисов доставки продуктов — он лидировал на рынке 13 лет Материал редакции

В апреле его обогнали сервисы X5 Retail Group, а в мае на второе место вышел «СберМаркет».

9 комментариев
В закладки

«Утконос» опустился на третье место в рейтинге сервисов доставки продуктов по обороту — в апреле впервые за 13 лет он уступил лидерство X5 Retail Group, а в мае второе место занял «СберМаркет». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

На фоне пандемии рынок растёт «феноменальными темпами», утверждает издание. По данным Forbes, быстрее всего среди сервисов растёт «СберМаркет» — СП «Сбербанка» и Mail.ru Group. В первом квартале 2020 года оборот вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,5 млрд рублей. В мае оборот вырос в 18,8 раз и достиг 2 млрд рублей.

Количество выполненных «СберМаркетом» заказов в апреле — 328 тысяч, в мае — 505 тысяч. «Утконос» в мае доставил 295 тысяч заказов против 243 тысяч в 2019 году. Представитель «Утконоса» отказался комментировать эти данные, но отметил, что основной рост спроса пришёлся на конец марта-начало апреля.

«Классическому онлайн-ритейлеру "Утконосу" с собственными складами и доставкой сложно расти теми же темпами, что "СберМаркету", который работает как сервисная компания, доставляя продукты из сетевых магазинов. Кроме того, "СберМаркет" с самого начала сделал ставку на развитие в регионах, чего "Утконос" не сделал за все 20 лет существования на рынке», — объясняет гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.

С начала июня «СберМаркет» работает почти во всех регионах России (в 83 из 85). При этом «Утконос» вышел за пределы Москвы и Подмосковья — на рынок Санкт-Петербурга — только в июне 2020 года. «Боюсь, что лидерство потеряно "Утконосом" безвозвратно», — добавил Федяков.

#новость #доставка #утконос #сбермаркет

Лиана Липанова
+21 343
10
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0442\u043a\u043e\u043d\u043e\u0441","\u0441\u0431\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430"], "comments": 9, "likes": 3, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 138705, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 01 Jul 2020 14:32:24 +0300", "is_special": false }
Ozon
Сезон лето – 2020: Ozon запускает свой мерч и конкурс
Наши покупатели каждый день получают заказы с Ozon. За сутки с нашим брендом взаимодействуют не меньше 180 тысяч раз…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var onload = function (container, isProduction = false) { const params = { container: container, location: 'article', }; if (isProduction) { params.css = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.css?' + ver; } new Special.Special(params); }; var container = d.getElementById('special-microsoft-teams'); if (container) { if (typeof Special === 'undefined') { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/MicrosoftTeams/all.min.js?' + ver; s.async = true; s.onload = function () { onload(container, true); }; d.body.appendChild(s); } else { onload(container); } } })(document, 'c6f3edf4');
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

kei gelfer

7

Это было ожидаемо: за тринадцать лет «классические» доставки ни пальцем не пошевелили, чтобы улучшить взаимодействие с покупателями. Заказывали по большей части от необходимости

Ответить

Александр Хруслов

kei
0

Да дело даже не только в этом, им в марте надо было увеличить бюджет на маркетинг раз в 5-10 и они бы быстро выросли.
В итоге по охвату обошли те, у кого и деньги были, и желание.

Ответить

Vasya Pupkin

Александр
1

У них в марте не было свободных слотов на доставку на неделю вперед, причем тут маркетинг?

Ответить

BAS2EM

Александр
–1

Да мне ещё утконос всегда оверпрайсным казался. Без толковых скидок там всяких, ни разу не слышал, чтобы какая акция нормальная. Всегда в лавке заказывал, теперь и в самокате ещё. Скидки есть, цены нормальные, доставка бесплатна всегда. Сбермаркет тоже нравится, а утконос словно в прошлом веке застрял.

Ответить

GREAKLY

2

Неужели, это начало конца независимых игроков? Очень будет жалко iGoods. Пользовался ими более четырех лет, и все очень нравилось.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

GREAKLY
0

Жалко, конечно, но 450 рублей за доставку продуктов на неделю - это перебор

Ответить

Елена Кузнецова

1

Сбер как клиент лучше игнорировать, нечего плодить эти монстры-корпорации.

Ответить

Kirill Golubovskiy

–1

Сколько раз я пытался заказывать в «Утконосе» заказ никогда не приезжал вовремя, либо не приезжал вовсе. Вообще, доставка — это какая-то беда российского ритейла, а в особенности тех игроков, для которых она является неотъмлемой частью их предложения. И крупные игроки тут не причем. В самый пик пандемии обосрались почти все, в том числе и X5

Ответить

Елена Кузнецова

Kirill
0

попробуй с такими пробками доставить.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Северсталь
Подписан
Отписаться
«Северсталь» признана одним из лидеров в области работы с открытыми инновациями
Спешим поделиться хорошей новостью!
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Проведение разведывательного машинного обучения
Как в короткие сроки произвести анализ большого массива данных, очистить таблицы от лишней информации и подготовить дат…
0
ДПиИР
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте ДПиИР
Технология позволяет в рамках одного исследования обнаружить большинство известных генетически модифицированных организ…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
Чьо тут сказать: здоровья мужику!
Олег Тиньков рассказал о решении сделать пересадку костного мозга и месяцах предстоящей реабилитации
Denis Pershin
за неделю
Надеялся, что "Джон Федор" сделал ИИ, но нет. А так норм, по 100к за дизайн, Лебедев изобрел кнопку "Бабло".
«Студия Артемия Лебедева» рассказала о своей нейросети, которая генерирует логотипы для «экспресс-дизайна»

Комментарии

Александр Белов

На vc.ru появилась возможность…

Semyashkin Oleg

Пристанище для талантов без опыта

Елена Кузнецова

Infoline: «Утконос» в мае стал…

Сергей Ермилов

Самоизоляция в глубинке России…

Serge Tikhonenko

Sensor Tower: пользователи iOS…

Bust Rust

Bloomberg: Apple расторгла…

Syzygy

Самоизоляция в глубинке России…

Александр Белов

На vc.ru появилась возможность…

Карфаген должен…

Самоизоляция в глубинке России…

Дрюс Уилис

Самоизоляция в глубинке России…

Елена Кузнецова

Infoline: «Утконос» в мае стал…

Александр Белов

На vc.ru появилась возможность…

Николай Черных

Самоизоляция в глубинке России…

Black Jack

Самоизоляция в глубинке России…

Bust Rust

«Яндекс.Лавка» откажется от…

Карфаген должен…

Самоизоляция в глубинке России…

Аарон Малис

Создатели MSQRD рассказали об…

Konstantin_Andreevi…

Индийские власти запретили…

kilyazov

Олег Тиньков рассказал о…

Аарон Малис

«Яндекс.Лавка» откажется от…