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В апреле его обогнали сервисы X5 Retail Group, а в мае на второе место вышел «СберМаркет».
«Утконос» опустился на третье место в рейтинге сервисов доставки продуктов по обороту — в апреле впервые за 13 лет он уступил лидерство X5 Retail Group, а в мае второе место занял «СберМаркет». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.
На фоне пандемии рынок растёт «феноменальными темпами», утверждает издание. По данным Forbes, быстрее всего среди сервисов растёт «СберМаркет» — СП «Сбербанка» и Mail.ru Group. В первом квартале 2020 года оборот вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,5 млрд рублей. В мае оборот вырос в 18,8 раз и достиг 2 млрд рублей.
Количество выполненных «СберМаркетом» заказов в апреле — 328 тысяч, в мае — 505 тысяч. «Утконос» в мае доставил 295 тысяч заказов против 243 тысяч в 2019 году. Представитель «Утконоса» отказался комментировать эти данные, но отметил, что основной рост спроса пришёлся на конец марта-начало апреля.
«Классическому онлайн-ритейлеру "Утконосу" с собственными складами и доставкой сложно расти теми же темпами, что "СберМаркету", который работает как сервисная компания, доставляя продукты из сетевых магазинов. Кроме того, "СберМаркет" с самого начала сделал ставку на развитие в регионах, чего "Утконос" не сделал за все 20 лет существования на рынке», — объясняет гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.
С начала июня «СберМаркет» работает почти во всех регионах России (в 83 из 85). При этом «Утконос» вышел за пределы Москвы и Подмосковья — на рынок Санкт-Петербурга — только в июне 2020 года. «Боюсь, что лидерство потеряно "Утконосом" безвозвратно», — добавил Федяков.
Это было ожидаемо: за тринадцать лет «классические» доставки ни пальцем не пошевелили, чтобы улучшить взаимодействие с покупателями. Заказывали по большей части от необходимости
Да дело даже не только в этом, им в марте надо было увеличить бюджет на маркетинг раз в 5-10 и они бы быстро выросли.
В итоге по охвату обошли те, у кого и деньги были, и желание.
У них в марте не было свободных слотов на доставку на неделю вперед, причем тут маркетинг?
Да мне ещё утконос всегда оверпрайсным казался. Без толковых скидок там всяких, ни разу не слышал, чтобы какая акция нормальная. Всегда в лавке заказывал, теперь и в самокате ещё. Скидки есть, цены нормальные, доставка бесплатна всегда. Сбермаркет тоже нравится, а утконос словно в прошлом веке застрял.
Неужели, это начало конца независимых игроков? Очень будет жалко iGoods. Пользовался ими более четырех лет, и все очень нравилось.
Жалко, конечно, но 450 рублей за доставку продуктов на неделю - это перебор
Сбер как клиент лучше игнорировать, нечего плодить эти монстры-корпорации.
Сколько раз я пытался заказывать в «Утконосе» заказ никогда не приезжал вовремя, либо не приезжал вовсе. Вообще, доставка — это какая-то беда российского ритейла, а в особенности тех игроков, для которых она является неотъмлемой частью их предложения. И крупные игроки тут не причем. В самый пик пандемии обосрались почти все, в том числе и X5
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