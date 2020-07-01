В апреле его обогнали сервисы X5 Retail Group, а в мае на второе место вышел «СберМаркет».

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«Утконос» опустился на третье место в рейтинге сервисов доставки продуктов по обороту — в апреле впервые за 13 лет он уступил лидерство X5 Retail Group, а в мае второе место занял «СберМаркет». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Infoline.

На фоне пандемии рынок растёт «феноменальными темпами», утверждает издание. По данным Forbes, быстрее всего среди сервисов растёт «СберМаркет» — СП «Сбербанка» и Mail.ru Group. В первом квартале 2020 года оборот вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 1,5 млрд рублей. В мае оборот вырос в 18,8 раз и достиг 2 млрд рублей.

Количество выполненных «СберМаркетом» заказов в апреле — 328 тысяч, в мае — 505 тысяч. «Утконос» в мае доставил 295 тысяч заказов против 243 тысяч в 2019 году. Представитель «Утконоса» отказался комментировать эти данные, но отметил, что основной рост спроса пришёлся на конец марта-начало апреля.

«Классическому онлайн-ритейлеру "Утконосу" с собственными складами и доставкой сложно расти теми же темпами, что "СберМаркету", который работает как сервисная компания, доставляя продукты из сетевых магазинов. Кроме того, "СберМаркет" с самого начала сделал ставку на развитие в регионах, чего "Утконос" не сделал за все 20 лет существования на рынке», — объясняет гендиректор агентства Infoline Иван Федяков.