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Торговля
Татьяна Боброва
1349

«AliExpress Россия» и Cainiao предложили российским продавцам установить единые тарифы на доставку в обмен на субсидии Материал редакции

Логистический оператор и маркетплейс планируют направить на субсидии до 500 млн рублей.

41 комментарий
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Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) и «AliExpress Россия» в течение года выделят до 500 млн рублей на субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса. Об этом vc.ru рассказали в китайской компании.

Чтобы получить субсидию, продавец должен установить единые тарифы на доставку, предложенные площадкой. Также продавец должен работать с Cainiao — по собственным данным, сейчас около половины всех заказов российского AliExpress отправляются силами этой компании.

В обмен AliExpress и Cainiao предлагают бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ.

Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа — например, в Москве и Подмосковье доставка заказа дешевле 500 рублей до постамата обойдётся в 49 рублей, дороже 500 рублей — до постамата будет бесплатной, курьером — 49 рублей.

Единые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой, рассчитывают в компании. Мера также позволит обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов, а для продавцов введение бесплатной доставки — увеличить продажи в полтора-два раза.

Продавцы смогут установить тарифы в личном кабинете, они будут преднастроены по зонам и размеру чека.

У продавцов AliExpress есть выбор. Первый вариант — организовать логистику своими силами, заключив свои контракты и настроив шаблон доставки. Это удобно магазинам, у которых налажена логистика в регионах и большие объёмы заказов.

Вторая опция — воспользоваться услугами фулфилмента. Товары можно хранить и отправлять со складов партнеров маркетплейса — Cainiao и «Бета ПРО». Также для клиентов Cainiao есть услуга доставки — курьеры компании будут приезжать и забирать заказы со склада продавца или его партнеров, а затем сортировать и доставлять клиентам.

Григорий Орлов

директор по логистике и развитию инфраструктуры «AliExpress Россия»

#новость #aliexpress

Татьяна Боброва
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0
41 комментарий
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Ваня Пупкмн

11

В тему призывается эксперт по интернет-магазинам Денис Демидов.

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Денис Демидов

Ваня
3

Позитивный сигнал для российских продавцов и поставщиков, приводя российских поставщиков к своему стандарту, али видимо собирается всерьез заниматься внутрироссийскими продажами.
Озону и Вайлдбересу следует серьезно забеспокоиться, против китайских инвестиций и протектората одного из главных совладельцев РФ - Усманова, будет нелегко что-то противопоставить.
Как я раньше писал, алиэкспресс медленно спускается с горы, так как кроссбордера ему уже мало.

Ответить

Vladislav S

7
Ответить

Денис Демидов

Vladislav
1

В данном случае, для российского бизнеса в общем это хорошая новость.

Ответить

Елена Кузнецова

4

Это известный трюк, сначала подомнут всех под себя, а потом задерут цены.

Ответить

Денис Демидов

Елена
1

Не раньше, чем али станет N1 во внутрироссийских продажах, потеснив Озон и WB

Ответить

Елена Кузнецова

Денис
0

Нет, речь о доставке товаров  именно с AliExpress. Выбросить государство. Так же делает Амазон, старается свои товары доставлять своей почтой.

Ответить

Денис Демидов

Елена
2

Государство выбрасывают не просто так, с ним каши особо не сваришь, как чинуша не стимулируй, как кодом его не обкладывай, а работать также быстро как частник он не способен чисто теоретически и у нас, и в США.
Если али хочет потеснить Озон и WB во внутрироссийских продажах, ему нужно ускоряться в доставке.

Ответить

Елена Кузнецова

Денис
1

Государство это социальная ответственностью Весь успех корпораций, это сбрасывание социальных расходов.

Ответить

Денис Демидов

Елена
0

Это миф, если завтра закрыть Почту России, то через годик - два их легко заменят частники.

Ответить

Kelerius

Денис
0

В крупных городах уже. А что насчет поселков за 500км от райцентра?

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Будет спрос, будет и предложение.
Сейчас спроса нет, так как там сидит убыточная почта. Вся страна оплачивает доставку в эти поселки.
Тот же СДЕК уже в очень многие поселки доставляет курьером. Предложи текущие дотации частникам, они быстро выстроят свою инфраструктуру туда за аналогичный или даже меньший тариф.
Гос. компания это дно по умолчанию.

Ответить

Kelerius

Денис
0

Пусть вся страна оплачивает. Если убрать Почту - то кто будет в поселки почту\посылки доставлять? Фирмачи что ли? Им невыгодно - доставлять не будут.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Они и будут доставлять вместе с продуктами, на автолавках пару раз в неделю.
Я как-то жил в деревне два года, она всего в 50 км от МКАД, но там такая глушь была, что сейчас такое где-то в Сибири можно найти. Пару раз в неделю приезжала частная автолавка, там и спички, и одежда, и посуда, и хлеб с крупами. В чем проблема, им посылки и письма привозить? Они только рады будут лишней копейки.

Ответить

Kelerius

Денис
0

А чем Почта хуже? 
Частники денег попросят,а почта по единым тарифам возит.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Почта дороже обходится, она годами в убытках сидит дотации с бюджета сосет, тогда как тариф у нее выше чем у частного СДЕК-а, который в бюджет миллиарды налогов платит.
Любая гос. контора обществу дороже обходится, в любой стране мира.

Ответить

Kelerius

Денис
0

Так пусть СДЭК и доставляет куда ему вздумается. А почта это социальная функция. Она нужна. Частник всё перекрыть не сможет, плюс Почта выполняет роль демпингатора - не дает частникам поднимать цены.
Плюс, почта доставляет везде, где есть почтовый ящик. А частник сегодня доставляет,завтра обанкротился,послезавтра тарифы поднял.
Пусть почта будет дотационной. Мы налоги в том числе и на нее платим.

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
1

СДЕК не может конкурировать с теми, кто сосет дотации из бюджета, СДЕК-у даже налоги не отменили на это, не говоря уже о дотациях.
Взять тот же алиэкспресс, именно благодаря дотационной почте, он разорил большую часть российского екомерса, тогда как частники бы не стали себе в убыток китайщину возить.
Почта выполняет роль демпингатора - не дает частникам поднимать цены.

А потом жалуемся, от чего так бедно живем, ведь если не поднимаются цены, то не поднимаются и зарплаты. Это же элементарная логика, в самых богатых странах всегда будут самые высокие цены.
Пусть почта будет дотационной. Мы налоги в том числе и на нее платим.

Какой смысл изымать у населения деньги на сверхнеэффективную компанию, не проще ли не брать с населения эти деньги, чтобы у него они были на чуть более дорогую частную компанию? Но по практике, на еще более дешевую.
Хотите помочь деревням?
Выдавайте людям там живущим деньги напрямую, без воровливого чинуша, они уже сами организуются, будут кого-то из своих в город посылать за спичками и посылками, деревня всегда так жила и будет жить. 

Ответить

Kelerius

Денис
0

Цены с зарплатами прямо не связаны. 
Смысл именно в том,чтобы доставляли всем и всегда. Да еще и вовремя (опционально).

Чтобы не  было такого - сюда доставляем,а туда только с доплатой х10, иначе не повезем.
Это влияет на транспортную доступность в стране.

Ответить

Kelerius

Kelerius
0

СДЭК отлично конкурирует в больших городах. Им часто доставляют.  

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
0

Именно связаны прямо, если у предприятия есть лишние деньги в следствие высоких цен, оно растет, начинает сосать с рыка кадры разогревая зарплаты.

На транспортную доступность влияет наличие и качество дорог, если дорога в деревню есть, то там все будет без ваших чинушей, которые воруют столько, что можно было во всех деревни двухполосные асфальтовые дороги проложить.
Вы в деревне никогда не жили, мыслите абстракто, даже не догадываетесь, как наши люди легко самоогранизуются.
Я когда в деревне Еремено жил, помню кто в Москву едет, получает заказы от соседей, это обычная практика была.
PS Почтового отделения в этой деревне не было, сбербанка тоже, там вообще кроме фермы и запаха силоса ничего не было.

Ответить

Елена Кузнецова

Денис
0

Да, но кто будет социально страховать этого частника?

Ответить

Денис Демидов

Елена
0

Соцстрах

Ответить

Arthur Niazyan

Елена
0

субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса

Хотя я бы тоже не доверял таким заявлениям. Будем посмотреть.

Ответить

Vladislav S

3

Мало по малу алиэкспрес подминает под себя непродовольственную торговлю РФ. В какой-то момент это все превратится в монополию, за которую заплатит потребитель. Газовая труба уже есть, теперь будет и труба потребительских товаров. На эту трубу хан уже посадил своего нукера Алишера

Ответить

Dennis Gerasimov

Vladislav
–4

Обидно, что не Вас посадили, да?

Ответить

Денис Демидов

Dennis
1

Его тоже посадят, только на бутылку за такие комменты )))

Ответить

Kelerius

2

@Денис Демидов , поясните - это хорошо или плохо?

Ответить

Денис Демидов

Kelerius
3

Это говорит о том, что алиэкспресс хочет всерьез подключить к делу российских продавцов, раз приводит их к своему стандарту. 
Безусловно, это хорошо, так как раньше российские продавцы были на али показухой, дескать али это не китайская экспансия, а маркетплейс для всех, но по факту, заказов им не давали, через поиск найти было их товары очень трудно, даже вбивая точную модель и бренд, которых нет у китайцев.

Ответить

Елена Кузнецова

2

Нет монополистам.

Ответить

Александр

2

Главное заманить, как говорил Иван Сусанин...

Ответить

Valeriya Savenkova

0

В Китае вообще бизнесмены топово себя повели во время пандемии. Они как-то скооперировались и 10 штук дохера денег отдали на борьбу с вирусом, причем просто из своих карманов. В итоге не было проблем ни с масками, ни с едой, ни с чем и Китай относительно быстро выбрался.

Ответить

Денис Демидов

Valeriya
0

Там все крупные бизнесмены члены компартии, это добровольно принудительная мера, кинуть холопам хоть что-то, чтобы они не усомнились, миллиардеры для них точно построят коммунизм, когда нибудь потом.

Ответить

Valeriya Savenkova

Денис
2

Да если даже так. При такой плотности населения, если быстро не среагировать, то последствия так себе. Особенно для экономики. Факт в том, что частные компании выделили деньги (да и пофиг, что добровольно принудительно), а у нас гос. компании только спросили еще больше. Они же малоимущие.

Хорошая, конечно, у нас страна, но, сук, может не надо уже пытаться "как лучше", а то как всегда получается

Ответить

Денис Демидов

Valeriya
1

Не для того, они помогли американцам совок свалить, чтобы с кем-то делиться, хапуги же, быстрее яхту себе поменяют, чем поделятся.

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
0

А наши члены партии вообще о народе не слышали. Мы для них инопланетяне.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
2

Они очкуют из-за Путина высовываться, а то их могут попросить реально поделиться за массовое воровство под названием приватизация.

Ответить

Олег Нечаев

0

Это относится к товарам для продажи в РФ или по всему миру?

Ответить

Денис Демидов

Олег
0

Только для РФ

Ответить

Dear Moscow,

0

Интересно: для Дальнего Востока стоимость доставки выше для того, чтобы там сразу из Китая заказывали?

Ответить

Денис Демидов

Dear
0

Главные внутрироссийские логистические мощности, как и российские поставщики, находятся на европейской территории РФ, дешевым тариф для Дальнего Востока никак не может быть.

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