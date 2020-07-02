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Логистический оператор и маркетплейс планируют направить на субсидии до 500 млн рублей.
Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) и «AliExpress Россия» в течение года выделят до 500 млн рублей на субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса. Об этом vc.ru рассказали в китайской компании.
Чтобы получить субсидию, продавец должен установить единые тарифы на доставку, предложенные площадкой. Также продавец должен работать с Cainiao — по собственным данным, сейчас около половины всех заказов российского AliExpress отправляются силами этой компании.
В обмен AliExpress и Cainiao предлагают бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ.
Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа — например, в Москве и Подмосковье доставка заказа дешевле 500 рублей до постамата обойдётся в 49 рублей, дороже 500 рублей — до постамата будет бесплатной, курьером — 49 рублей.
Единые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой, рассчитывают в компании. Мера также позволит обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов, а для продавцов введение бесплатной доставки — увеличить продажи в полтора-два раза.
Продавцы смогут установить тарифы в личном кабинете, они будут преднастроены по зонам и размеру чека.
В тему призывается эксперт по интернет-магазинам Денис Демидов.
Позитивный сигнал для российских продавцов и поставщиков, приводя российских поставщиков к своему стандарту, али видимо собирается всерьез заниматься внутрироссийскими продажами.
Озону и Вайлдбересу следует серьезно забеспокоиться, против китайских инвестиций и протектората одного из главных совладельцев РФ - Усманова, будет нелегко что-то противопоставить.
Как я раньше писал, алиэкспресс медленно спускается с горы, так как кроссбордера ему уже мало.
В данном случае, для российского бизнеса в общем это хорошая новость.
Это известный трюк, сначала подомнут всех под себя, а потом задерут цены.
Не раньше, чем али станет N1 во внутрироссийских продажах, потеснив Озон и WB
Нет, речь о доставке товаров именно с AliExpress. Выбросить государство. Так же делает Амазон, старается свои товары доставлять своей почтой.
Государство выбрасывают не просто так, с ним каши особо не сваришь, как чинуша не стимулируй, как кодом его не обкладывай, а работать также быстро как частник он не способен чисто теоретически и у нас, и в США.
Если али хочет потеснить Озон и WB во внутрироссийских продажах, ему нужно ускоряться в доставке.
Государство это социальная ответственностью Весь успех корпораций, это сбрасывание социальных расходов.
Это миф, если завтра закрыть Почту России, то через годик - два их легко заменят частники.
Будет спрос, будет и предложение.
Сейчас спроса нет, так как там сидит убыточная почта. Вся страна оплачивает доставку в эти поселки.
Тот же СДЕК уже в очень многие поселки доставляет курьером. Предложи текущие дотации частникам, они быстро выстроят свою инфраструктуру туда за аналогичный или даже меньший тариф.
Гос. компания это дно по умолчанию.
Они и будут доставлять вместе с продуктами, на автолавках пару раз в неделю.
Я как-то жил в деревне два года, она всего в 50 км от МКАД, но там такая глушь была, что сейчас такое где-то в Сибири можно найти. Пару раз в неделю приезжала частная автолавка, там и спички, и одежда, и посуда, и хлеб с крупами. В чем проблема, им посылки и письма привозить? Они только рады будут лишней копейки.
Почта дороже обходится, она годами в убытках сидит дотации с бюджета сосет, тогда как тариф у нее выше чем у частного СДЕК-а, который в бюджет миллиарды налогов платит.
Любая гос. контора обществу дороже обходится, в любой стране мира.
Так пусть СДЭК и доставляет куда ему вздумается. А почта это социальная функция. Она нужна. Частник всё перекрыть не сможет, плюс Почта выполняет роль демпингатора - не дает частникам поднимать цены.
Плюс, почта доставляет везде, где есть почтовый ящик. А частник сегодня доставляет,завтра обанкротился,послезавтра тарифы поднял.
Пусть почта будет дотационной. Мы налоги в том числе и на нее платим.
СДЕК не может конкурировать с теми, кто сосет дотации из бюджета, СДЕК-у даже налоги не отменили на это, не говоря уже о дотациях.
Взять тот же алиэкспресс, именно благодаря дотационной почте, он разорил большую часть российского екомерса, тогда как частники бы не стали себе в убыток китайщину возить.
Почта выполняет роль демпингатора - не дает частникам поднимать цены.
А потом жалуемся, от чего так бедно живем, ведь если не поднимаются цены, то не поднимаются и зарплаты. Это же элементарная логика, в самых богатых странах всегда будут самые высокие цены.
Пусть почта будет дотационной. Мы налоги в том числе и на нее платим.
Какой смысл изымать у населения деньги на сверхнеэффективную компанию, не проще ли не брать с населения эти деньги, чтобы у него они были на чуть более дорогую частную компанию? Но по практике, на еще более дешевую.
Хотите помочь деревням?
Выдавайте людям там живущим деньги напрямую, без воровливого чинуша, они уже сами организуются, будут кого-то из своих в город посылать за спичками и посылками, деревня всегда так жила и будет жить.
Именно связаны прямо, если у предприятия есть лишние деньги в следствие высоких цен, оно растет, начинает сосать с рыка кадры разогревая зарплаты.
На транспортную доступность влияет наличие и качество дорог, если дорога в деревню есть, то там все будет без ваших чинушей, которые воруют столько, что можно было во всех деревни двухполосные асфальтовые дороги проложить.
Вы в деревне никогда не жили, мыслите абстракто, даже не догадываетесь, как наши люди легко самоогранизуются.
Я когда в деревне Еремено жил, помню кто в Москву едет, получает заказы от соседей, это обычная практика была.
PS Почтового отделения в этой деревне не было, сбербанка тоже, там вообще кроме фермы и запаха силоса ничего не было.
Да, но кто будет социально страховать этого частника?
субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса
Хотя я бы тоже не доверял таким заявлениям. Будем посмотреть.
Мало по малу алиэкспрес подминает под себя непродовольственную торговлю РФ. В какой-то момент это все превратится в монополию, за которую заплатит потребитель. Газовая труба уже есть, теперь будет и труба потребительских товаров. На эту трубу хан уже посадил своего нукера Алишера
Обидно, что не Вас посадили, да?
@Денис Демидов , поясните - это хорошо или плохо?
Это говорит о том, что алиэкспресс хочет всерьез подключить к делу российских продавцов, раз приводит их к своему стандарту.
Безусловно, это хорошо, так как раньше российские продавцы были на али показухой, дескать али это не китайская экспансия, а маркетплейс для всех, но по факту, заказов им не давали, через поиск найти было их товары очень трудно, даже вбивая точную модель и бренд, которых нет у китайцев.
В Китае вообще бизнесмены топово себя повели во время пандемии. Они как-то скооперировались и 10 штук дохера денег отдали на борьбу с вирусом, причем просто из своих карманов. В итоге не было проблем ни с масками, ни с едой, ни с чем и Китай относительно быстро выбрался.
Там все крупные бизнесмены члены компартии, это добровольно принудительная мера, кинуть холопам хоть что-то, чтобы они не усомнились, миллиардеры для них точно построят коммунизм, когда нибудь потом.
Да если даже так. При такой плотности населения, если быстро не среагировать, то последствия так себе. Особенно для экономики. Факт в том, что частные компании выделили деньги (да и пофиг, что добровольно принудительно), а у нас гос. компании только спросили еще больше. Они же малоимущие.
Хорошая, конечно, у нас страна, но, сук, может не надо уже пытаться "как лучше", а то как всегда получается
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Не для того, они помогли американцам совок свалить, чтобы с кем-то делиться, хапуги же, быстрее яхту себе поменяют, чем поделятся.
А наши члены партии вообще о народе не слышали. Мы для них инопланетяне.
Они очкуют из-за Путина высовываться, а то их могут попросить реально поделиться за массовое воровство под названием приватизация.
Это относится к товарам для продажи в РФ или по всему миру?
Интересно: для Дальнего Востока стоимость доставки выше для того, чтобы там сразу из Китая заказывали?
Главные внутрироссийские логистические мощности, как и российские поставщики, находятся на европейской территории РФ, дешевым тариф для Дальнего Востока никак не может быть.
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