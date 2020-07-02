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Торговля
Татьяна Боброва
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Cainiao и «AliExpress Россия» предложили российским продавцам установить единые тарифы на доставку в обмен на субсидии Материал редакции

Логистический оператор и маркетплейс планируют направить на субсидии до 500 млн рублей.

7 комментариев
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Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) и «AliExpress Россия» в течение года выделят до 500 млн рублей на субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса. Об этом vc.ru рассказали в китайской компании.

Чтобы получить субсидию, продавец должен установить единые тарифы на доставку, предложенные площадкой. Также продавец должен работать с Cainiao — по собственным данным, сейчас около половины всех заказов российского AliExpress отправляются силами этой компании.

В обмен AliExpress и Cainiao предлагают бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ.

Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа — например, в Москве и Подмосковье доставка заказа дешевле 500 рублей до постамата обойдётся в 49 рублей, дороже 500 рублей — до постамата будет бесплатной, курьером — 49 рублей.

Единые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой, рассчитывают в компании. Мера также позволит обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов, а для продавцов введение бесплатной доставки — увеличить продажи в полтора-два раза.

Продавцы смогут установить тарифы в личном кабинете, они будут преднастроены по зонам и размеру чека.

У продавцов AliExpress есть выбор. Первый вариант — организовать логистику своими силами, заключив свои контракты и настроив шаблон доставки. Это удобно магазинам, у которых налажена логистика в регионах и большие объёмы заказов.

Вторая опция — воспользоваться услугами фулфилмента. Товары можно хранить и отправлять со складов партнеров маркетплейса — Cainiao и «Бета ПРО». Также для клиентов Cainiao есть услуга доставки — курьеры компании будут приезжать и забирать заказы со склада продавца или его партнеров, а затем сортировать и доставлять клиентам.

Григорий Орлов

директор по логистике и развитию инфраструктуры «AliExpress Россия»

#новость #aliexpress

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Vladislav S

2

Мало по малу алиэкспрес подминает под себя непродовольственную торговлю РФ. В какой-то момент это все превратится в монополию, за которую заплатит потребитель. Газовая труба уже есть, теперь будет и труба потребительских товаров. На эту трубу хан уже посадил своего нукера Алишера

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Dennis Gerasimov

Vladislav
–2

Обидно, что не Вас посадили, да?

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Ваня Пупкмн

2

В тему призывается эксперт по интернет-магазинам Денис Демидов.

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Елена Кузнецова

1

Нет монополистам.

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Vladislav S

1
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Олег Нечаев

0

Это относится к товарам для продажи в РФ или по всему миру?

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Dear Moscow,

0

Интересно: для Дальнего Востока стоимость доставки выше для того, чтобы там сразу из Китая заказывали?

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