У продавцов AliExpress есть выбор. Первый вариант — организовать логистику своими силами, заключив свои контракты и настроив шаблон доставки. Это удобно магазинам, у которых налажена логистика в регионах и большие объёмы заказов.

Вторая опция — воспользоваться услугами фулфилмента. Товары можно хранить и отправлять со складов партнеров маркетплейса — Cainiao и «Бета ПРО». Также для клиентов Cainiao есть услуга доставки — курьеры компании будут приезжать и забирать заказы со склада продавца или его партнеров, а затем сортировать и доставлять клиентам.