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Логистический оператор и маркетплейс планируют направить на субсидии до 500 млн рублей.
Логистический оператор Cainiao (входит в Alibaba Group) и «AliExpress Россия» в течение года выделят до 500 млн рублей на субсидирование доставки для российских продавцов маркетплейса. Об этом vc.ru рассказали в китайской компании.
Чтобы получить субсидию, продавец должен установить единые тарифы на доставку, предложенные площадкой. Также продавец должен работать с Cainiao — по собственным данным, сейчас около половины всех заказов российского AliExpress отправляются силами этой компании.
В обмен AliExpress и Cainiao предлагают бесплатную доставку первых десяти заказов и субсидии по 60 рублей за каждый заказ курьером или в ПВЗ.
Тарифы зависят от зоны доставки и стоимости заказа — например, в Москве и Подмосковье доставка заказа дешевле 500 рублей до постамата обойдётся в 49 рублей, дороже 500 рублей — до постамата будет бесплатной, курьером — 49 рублей.
Единые тарифы позволят снизить стоимость доставки для пользователей и сделают ее более предсказуемой, рассчитывают в компании. Мера также позволит обеспечить бесплатной доставкой половину заказов от российских продавцов, а для продавцов введение бесплатной доставки — увеличить продажи в полтора-два раза.
Продавцы смогут установить тарифы в личном кабинете, они будут преднастроены по зонам и размеру чека.
Мало по малу алиэкспрес подминает под себя непродовольственную торговлю РФ. В какой-то момент это все превратится в монополию, за которую заплатит потребитель. Газовая труба уже есть, теперь будет и труба потребительских товаров. На эту трубу хан уже посадил своего нукера Алишера
Интересно: для Дальнего Востока стоимость доставки выше для того, чтобы там сразу из Китая заказывали?
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