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Торговля
Галина Мубаракшина
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Основательница сети кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасия Татулова продала 33% в компании для «спасения бизнеса» Материал редакции

Компания вложит деньги в покрытие долгов, возникших во время «карантина», и развитие производства полуфабрикатов.

  • «Национальная резервная корпорация» («НРК»), которую контролирует российский предприниматель Александр Лебедев, и его супруга Елена Перминова вошли в состав участников ООО «Андерсон-Франчайзинг» — управляющей компании сети кафе «АндерСон», следует из данных базы «Контур.Фокус».
  • Состав участников компании изменился в мае 2020 года. Сейчас 67% принадлежат основательнице сети Анастасии Татуловой, 25% у «НРК», 8% у Перминовой, указано в базе. Татулова и гендиректор «НРК» Артем Артемов подтвердили «Ведомостям» эту информацию. Сделку закрыли «на днях», отметила Татулова. Сумму покупки стороны не раскрывают.
  • Предложение от Лебедева и «НРК» о продаже доли поступило в конце мая и стало спасением для компании, рассказала Анастасия Татулова газете. Эти деньги пойдут на погашение операционного долга сети, который сформировался по время «карантина». Часть средств вложат в расширение производства полуфабрикатов, уточнила Татулова.
  • В конце марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным Анастасия Татулова рассказала о тяжёлом положении, в котором из-за «карантина» оказались участники ресторанной отрасли. «Если две недели назад я была средним бизнесом, то сегодня я микробизнес», — говорила она.
  • Сын Александра Лебедева, Евгений Лебедев, управляет Lebedev Holdings — компании принадлежат британские издания The Independent, Evening Standard и телеканал London Live. Александр Лебедев до 2016 года входил в совет директоров холдинга. Предприниматель зарабатывает на недвижимости в России и Швейцарии, а также ресторанном бизнесе, пишут «Ведомости». В рейтинге богатейших бизнесменов России, составленном Forbes по итогам 2015 года, Лебедев занял 188 место с состоянием около $400 млн.
  • Лебедеву принадлежат сеть кафе «Петрушка», ресторан Petrushka Evening Standard в Москве, а Перминовой – пекарня «Лён & гречка Bakery», уточняют «Ведомости». Эти бренды вместе с «АндерСон» будут развиваться в рамках общей экосистемы в сфере общепита и развлечений, пояснил изданию Артем Артемов.

#новость #андерсон

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Roman Trifonov

10

Ух, сейчас ЦИК опубликует результаты совершенно легитимного голосования — и бизнес заживет! Льготы потекут рекой, а налоги отменят сразу на четверть века.

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Роман Вяткин

Roman
6

Да у нас теперь и проблем не будет в жизни! Все,как рукой снимет

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Asker Askerov

Roman
4

Точно. Наступит наконец то счастье, ради которого мы держались 30 лет

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Я не скажу свое имя машине

Asker
2

Причём счастье наступит моментально, ведь времени на раскачку нет

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Asker Askerov

Я
1

Точно!) уже готовлю припасы: соль, греча, спички, яшык водки (универсальная валюта) 😜

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Антон

2

Теперь она точно поверила путину .

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Arthur Niazyan

Антон
1

Он ей целого олигарха выделил на спасение.

Ответить

Asker Askerov

Arthur
1

Если задуматься. Что только подтверждает правило ручного управления процессами в России (притягиваюсь за уши) 🥳

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Андрей Иванов

2

Зря, у нас тут как минимум до 36 года стабильность намечается

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Максим Горький

1

Кафе-кондитерская жалуется президенту страны...цирк без лошадей...бизнесвуменки на марше.

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