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Торговля
Татьяна Боброва
1097

Курьеры из Delivery Club начали доставлять товары от других компаний: первым партнёром стал «Связной» Материал редакции

Клиенты «Связного» в Москве смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении, а доставят товар курьеры-партнёры сервиса.

  • Сервис доставки еды Delivery Club начал доставлять товары из интернет-магазина «Связного», рассказали vc.ru в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
  • Клиенты «Связного» смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении с помощью опции экспресс-доставки, а доставят его курьеры-партнёры Delivery Club.
  • Время доставки составит от 30 минут. Курьеры будут доставлять товары весом до 10 кг.
  • Пока оформить доставку могут жители 12 районов Москвы, но в ближайшее время сервис подключит весь город. Затем партнёры рассчитывают подключить все города с собственной доставкой Delivery Club.
  • Для Delivery Club ритейлер стал первым партнёром, с которым сервис работает только как логистический оператор.
  • В Delivery Club отметили, что для компаний такие партнёрства — один из наиболее доступных способов запустить экспресс-доставку, а для курьеров — возможность больше зарабатывать. «Работа с непродуктовым ритейлом в качестве логистического партнера по экспресс-доставке — один из наших приоритетов», — добавили в компании.

#новость #deliveryclub #связной

Татьяна Боброва
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0
15 комментариев
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Sebastian Danilov

5

Комиссию тоже будут брать 35% от заказа?

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sergjjj

Sebastian
0

судя по ценам в связном - чуть меньше но тоже хорошую.

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Денис Демидов

Sebastian
0

Годный вопрос, в технике такая комиссия не прокатит, там рентабельность давно ниже 10% просела. А раз будут давать тариф ниже, появятся вопросы у рестораторов, запасаюсь попкорном. Правда, в технике и чек выше, что может дать абсолютную цифру не ниже, чем при доставке гамбургера.

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Юрий Белоножкин

2

Courier as a Service

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Ашот Кочконян

1

Скоро курьеры DC будут привозить запчасти ⚙️, мебель 🪑 и ещё выносить мусор 🗑

Ответить

Roman Trifonov

Ашот
3

и ещё выносить мусор 🗑

Я даже готов за это платить. 

Ответить

Юрий Глотов

Roman
0

На всяких юду можно и такое заказать)

Ответить

Антон

Ашот
0

На велике 

Ответить

Елена Кузнецова

0

Значит теория с доставкой еды провалилась. Это хорошо.

Ответить

Антон

Елена
1

Просто всех накормили. И все поняли, что дешевле дома есть вкусную еду.

Ответить

Елена Кузнецова

Антон
0

Да, нечего нас за стадо баранов держать. Производят некачественные продукты, которые потом непонятно как обработали и прямо все бросились массового это заказывать.

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Ivano Digital

Елена
0

Не обязательно. Доставка, это ведь  просто один из элементов экосистемы. Курьерам пофигу чего доставлять.

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Roman Trifonov

0

удалено

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Ivano Digital

0

iPhone заказывали?

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Андрей Кириллов

0

На vc самые токсичные комментаторы в рунете

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