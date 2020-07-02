Курьеры из Delivery Club начали доставлять товары от других компаний: первым партнёром стал «Связной»
Материал редакции
Клиенты «Связного» в Москве смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении, а доставят товар курьеры-партнёры сервиса.
Сервис доставки еды Delivery Club начал доставлять товары из интернет-магазина «Связного», рассказали vc.ru в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
Клиенты «Связного» смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении с помощью опции экспресс-доставки, а доставят его курьеры-партнёры Delivery Club.
Время доставки составит от 30 минут. Курьеры будут доставлять товары весом до 10 кг.
Пока оформить доставку могут жители 12 районов Москвы, но в ближайшее время сервис подключит весь город. Затем партнёры рассчитывают подключить все города с собственной доставкой Delivery Club.
Для Delivery Club ритейлер стал первым партнёром, с которым сервис работает только как логистический оператор.
В Delivery Club отметили, что для компаний такие партнёрства — один из наиболее доступных способов запустить экспресс-доставку, а для курьеров — возможность больше зарабатывать. «Работа с непродуктовым ритейлом в качестве логистического партнера по экспресс-доставке — один из наших приоритетов», — добавили в компании.
Sebastian Danilov
Комиссию тоже будут брать 35% от заказа?
sergjjjSebastian
судя по ценам в связном - чуть меньше но тоже хорошую.
Денис ДемидовSebastian
Годный вопрос, в технике такая комиссия не прокатит, там рентабельность давно ниже 10% просела. А раз будут давать тариф ниже, появятся вопросы у рестораторов, запасаюсь попкорном. Правда, в технике и чек выше, что может дать абсолютную цифру не ниже, чем при доставке гамбургера.
Юрий Белоножкин
Courier as a Service
Ашот Кочконян
Скоро курьеры DC будут привозить запчасти ⚙️, мебель 🪑 и ещё выносить мусор 🗑
Roman TrifonovАшот
и ещё выносить мусор 🗑
Я даже готов за это платить.
Юрий ГлотовRoman
На всяких юду можно и такое заказать)
АнтонАшот
На велике
Елена Кузнецова
Значит теория с доставкой еды провалилась. Это хорошо.
АнтонЕлена
Просто всех накормили. И все поняли, что дешевле дома есть вкусную еду.
Елена КузнецоваАнтон
Да, нечего нас за стадо баранов держать. Производят некачественные продукты, которые потом непонятно как обработали и прямо все бросились массового это заказывать.
Ivano DigitalЕлена
Не обязательно. Доставка, это ведь просто один из элементов экосистемы. Курьерам пофигу чего доставлять.
Roman Trifonov
удалено
Ivano Digital
iPhone заказывали?
Андрей Кириллов
На vc самые токсичные комментаторы в рунете