Курьеры из Delivery Club начали доставлять товары сторонних компаний, первым партнёром стал «Связной»
Материал редакции
Клиенты «Связного» в Москве смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении, а доставят товар курьеры-партнёры сервиса.
Сервис доставки еды Delivery Club начал доставлять товары из интернет-магазина «Связного», рассказали vc.ru в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
Клиенты «Связного» смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении с помощью опции экспресс-доставки, а доставят его курьеры-партнёры Delivery Club.
Время доставки составит от 30 минут. Курьеры будут доставлять товары весом до 10 кг.
Пока оформить доставку могут жители 12 районов Москвы, но в ближайшее время сервис подключит весь город. Затем партнёры рассчитывают подключить все города с собственной доставкой Delivery Club.
Для Delivery Club ритейлер стал первым партнёром, с которым сервис работает только как логистический оператор.
В Delivery Club отметили, что для компаний такие партнёрства — один из наиболее доступных способов запустить экспресс-доставку, а для курьеров — возможность больше зарабатывать. «Работа с непродуктовым ритейлом в качестве логистического партнера по экспресс-доставке — один из наших приоритетов», — добавили в компании.
Sebastian Danilov
Комиссию тоже будут брать 35% от заказа?
sergjjjSebastian
судя по ценам в связном - чуть меньше но тоже хорошую.