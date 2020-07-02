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Торговля
Татьяна Боброва
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Курьеры из Delivery Club начали доставлять товары сторонних компаний, первым партнёром стал «Связной» Материал редакции

Клиенты «Связного» в Москве смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении, а доставят товар курьеры-партнёры сервиса.

  • Сервис доставки еды Delivery Club начал доставлять товары из интернет-магазина «Связного», рассказали vc.ru в компании. Условия сотрудничества партнёры не раскрывают.
  • Клиенты «Связного» смогут оформить заказ в интернет-магазине или приложении с помощью опции экспресс-доставки, а доставят его курьеры-партнёры Delivery Club.
  • Время доставки составит от 30 минут. Курьеры будут доставлять товары весом до 10 кг.
  • Пока оформить доставку могут жители 12 районов Москвы, но в ближайшее время сервис подключит весь город. Затем партнёры рассчитывают подключить все города с собственной доставкой Delivery Club.
  • Для Delivery Club ритейлер стал первым партнёром, с которым сервис работает только как логистический оператор.
  • В Delivery Club отметили, что для компаний такие партнёрства — один из наиболее доступных способов запустить экспресс-доставку, а для курьеров — возможность больше зарабатывать. «Работа с непродуктовым ритейлом в качестве логистического партнера по экспресс-доставке — один из наших приоритетов», — добавили в компании.

#новость #deliveryclub #связной

Татьяна Боброва
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2 комментария
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Sebastian Danilov

2

Комиссию тоже будут брать 35% от заказа?

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sergjjj

Sebastian
0

судя по ценам в связном - чуть меньше но тоже хорошую.

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