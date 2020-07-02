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Торговля
Лиана Липанова
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Интернет-магазины в США пожаловались на «тысячи» заброшенных корзин от покупателя «Джона Смита» — им оказался бот Google Материал редакции

Бот проверяет, соответствует ли итоговая цена товара объявлению на платформе, но продавцы решили, что это конкуренты или хакеры.

3 комментария
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Некоторые интернет-магазины в США заметили, что как минимум с лета 2019 года пользователь с ником Джон Смит добавляет в корзину товары, но никогда не завершает покупку, передаёт The Wall Street Journal.

В конце июня Смит посетил сайт автозапчастей и добавил в корзину сменный рычаг указателя поворота, аварийный стробоскоп и ещё около 20 товаров. Затем его активность заметили на сайте вещей для дома: там Смит набрал рамки для фотографий, вешалку для полотенец, почтовый ящик и другие товары. Спустя 48 часов пользователь ушёл с сайта, не завершив покупку.

При этом каждая корзина содержит только один пункт, пишет издание. Для регистрации он использовал фальшивые электронные адреса, а продавцы получали предупреждения от интернет-провайдеров о том, что письма с предложением завершить покупку не доходят до получателя.

Так, за май 2020 года Смит собрал 73 заказа на сайте производителя скандинавских кроваток для новорождённых FinnBin и не завершил их. В апреле FinnBin зафиксировал 17 брошенных Смитом корзин за три дня.

Некоторые онлайн-магазины решили, что это работа конкурента или хакера. Действия Джона Смита искажают аналитику, которую продавцы используют для настройки рекламы или принятия других важных решений, объясняет The Wall Street Journal.

Известно также, что Смит всегда использует адреса почты Gmail: address-john.smith.us2@gmail.com, john.smith.us30@gmail.com и так далее. Кроме того, он указывает адрес офиса Google в Калифорнии и номер телефона компании.

The Wall Street Journal связался с Google и выяснил, что тайный покупатель — это собственный бот компании. Он проверяет, соответствует ли итоговая цена товара, включая налоги и доставку, объявлению на платформе Google Shopping или в рекламе.

«Мы используем автоматизированные системы, чтобы обеспечить потребителей точной информацией о ценах от наших продавцов», — сказал представитель компании. Он добавил, что компания в будущем намерена уточнять, как автоматизированные системы работают с сайтам, чтобы избежать путаницы.

#новость #google

Лиана Липанова
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3 комментария
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Роман Александров

4

Агент Смит. Начало

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Syzygy

Роман
0

Надо было так и назвать для эпичности.

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Валерий Лытов

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Блин, конечно Гугл делает всё для удобства покупателей кто ищет товары через Гугл. Но и статистику магазину портит) тролль так сказать))

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