«Синема парк» — крупнейшая сеть в России с выручкой более 11 млрд рублей в 2019 году.
- «Синема парк» Александра Мамута в 2019 году заплатила 121,609 млн рублей (около $1,7 млн) штрафа компании «Пепсико Холдинг», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчётность сети кинотеатров.
- Штраф связан с тем, что сеть не выполнила свои обязательства «по выборке ежеквартального объема продукции по договорам поставки напитков, товаров и полуфабрикатов в кинотеатры.».
- Сеть не смогла исполнить обязательства, так как сменила основного поставщика напитков на ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», пишет агентство.
- «Синема парк» — крупнейшая сеть кинотеатров в России по выручке, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2019 году выручка компании выросла на 10% — до 11,069 млрд рублей, а чистый убыток достиг рекордных 4,14 млрд рублей.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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alex twit
С вискарем и ромом - только кола. Пепсю не
Василий Степановalex
Главное чтобы вискарь был 25 летний.
Все что ниже по возврасту- пьют с Пепсей.
Shlomo Goldenbergalex
Судя по данной фразе, вместо виски ты пьёшь какое то пойло, которое только с колой и можно заставить себя выпить
Юрий Белоножкинalex
Согласен. Просто не надо портить божественный напиток богов - Пепси - алкоголем.
Sergei Soloviev
Если у них в 2019 году убытка 4 млрд, то боюсь они 2020 могут просто не пережить.