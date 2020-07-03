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Торговля
Лиана Липанова
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«Синема парк» в 2019 году заплатила $1,7 млн штрафа PepsiCo — сеть перешла к Coca-Cola и не выполнила план по заказам Материал редакции

«Синема парк» — крупнейшая сеть в России с выручкой более 11 млрд рублей в 2019 году.

  • «Синема парк» Александра Мамута в 2019 году заплатила 121,609 млн рублей (около $1,7 млн) штрафа компании «Пепсико Холдинг», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчётность сети кинотеатров.
  • Штраф связан с тем, что сеть не выполнила свои обязательства «по выборке ежеквартального объема продукции по договорам поставки напитков, товаров и полуфабрикатов в кинотеатры.».
  • Сеть не смогла исполнить обязательства, так как сменила основного поставщика напитков на ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», пишет агентство.
  • «Синема парк» — крупнейшая сеть кинотеатров в России по выручке, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». В 2019 году выручка компании выросла на 10% — до 11,069 млрд рублей, а чистый убыток достиг рекордных 4,14 млрд рублей.

#новость #синемапарк #pepsico #cocacola

Лиана Липанова
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5 комментариев
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alex twit

0

С вискарем и ромом - только кола. Пепсю не

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Василий Степанов

alex
7

Главное чтобы  вискарь был 25 летний.
Все что ниже по возврасту- пьют с Пепсей.

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Shlomo Goldenberg

alex
3

Судя по данной фразе, вместо виски ты пьёшь какое то пойло, которое только с колой и можно заставить себя выпить

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Юрий Белоножкин

alex
0

Согласен. Просто не надо портить божественный напиток богов - Пепси - алкоголем.

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Sergei Soloviev

1

Если у них в 2019 году убытка 4 млрд, то боюсь они 2020 могут просто не пережить.

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