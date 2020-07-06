Компания предложила издателям простить большую часть её долга, чтобы избежать банкротства.

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«Эксмо-АСТ» и «Альпина» получили от книжной сети «Республика» предложение дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издательства. Обе компании остановили отгрузки книг для ритейлера.

В «Эксмо-АСТ» пояснили, что «Республика» поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%. Речь идёт об общем долге перед «Эксмо» в размере около 150 млн рублей, 40% из которого уже реализованные ещё до «карантина» книги. Долг перед АСТ составляет 50 млн рублей, издательству были предложены аналогичные условия дисконта.

В «Альпиной Паблишер» размер долга не уточнили, но добавили, что сеть также просила простить часть «большого» долга перед издателем.

В «Республике» подтвердили, что обсуждали с партнёрами дисконт до 70% на товар, реализованный в том числе в период падения трафика. При этом сеть не отказыватся от возврата нереализованного товара поставщикам, отметили в компании.

«Мы понимаем, что без списания существенной части долга они обанкротятся, поэтому находимся в диалоге и ищем пути выхода из ситуации», — рассказали в «Альпине». «Эксмо-АСТ» также готова продолжить переговоры при условии гарантии оплаты.

На фоне ограничений из-за пандемии «Республика» уже решила закрыть часть магазинов, а у остальных сменить формат на «концепт-сторы» с кофейнями, писал «Коммерсантъ» в мае. Сейчас из 39 магазинов сети открыты девять.