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Торговля
Татьяна Боброва
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​«Эксмо-АСТ» и «Альпина» остановили поставки книг сети «Республика» из-за долгов ритейлера Материал редакции

Компания предложила издателям простить большую часть её долга, чтобы избежать банкротства.

15 комментариев
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«Эксмо-АСТ» и «Альпина» получили от книжной сети «Республика» предложение дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издательства. Обе компании остановили отгрузки книг для ритейлера.

В «Эксмо-АСТ» пояснили, что «Республика» поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%. Речь идёт об общем долге перед «Эксмо» в размере около 150 млн рублей, 40% из которого уже реализованные ещё до «карантина» книги. Долг перед АСТ составляет 50 млн рублей, издательству были предложены аналогичные условия дисконта.

В «Альпиной Паблишер» размер долга не уточнили, но добавили, что сеть также просила простить часть «большого» долга перед издателем.

В «Республике» подтвердили, что обсуждали с партнёрами дисконт до 70% на товар, реализованный в том числе в период падения трафика. При этом сеть не отказыватся от возврата нереализованного товара поставщикам, отметили в компании.

«Мы понимаем, что без списания существенной части долга они обанкротятся, поэтому находимся в диалоге и ищем пути выхода из ситуации», — рассказали в «Альпине». «Эксмо-АСТ» также готова продолжить переговоры при условии гарантии оплаты.

На фоне ограничений из-за пандемии «Республика» уже решила закрыть часть магазинов, а у остальных сменить формат на «концепт-сторы» с кофейнями, писал «Коммерсантъ» в мае. Сейчас из 39 магазинов сети открыты девять.

Компания также ведёт переговоры с инвестором, который может покрыть часть долгов, рассказал источник газеты. В «Республике» подтвердили переговоры, но детали не раскрыли. По данным на 5 июля, к сети предъявлены два крупных иска: на 36 млн рублей от производителя фотокамер Fujifilm и на 19,4 млн рублей от дистрибьютора книг и канцелярии «Белония М», указывает «Коммерсантъ».

#новость #республика #книги

Татьяна Боброва
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15 комментариев
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Дмитрий Энтелис

11

У Республики изначально какой-то очень непонятный лично для меня формат.

Там и канцтовары, и какие-то сувенирные открытки/конфетки/приколы, а собственно книг крайне мало и по конской цене.

Заходил пару раз купить картридж для ручки, было ощущение что это не книжный магазин, а какое-то тусовочное место для продвинутой молодежи.

Никогда не понимал за счет чего такой бизнес может существовать, судя по новости - существовать он особо и не может.

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Ivano Digital

Дмитрий
2

Формат европейский. Те же FNAC , Chapters это как культурные клубы-кафе.  Народ приходит послушать лекции, музыку, чтения и т.п. Есть несколько центральных, культовых площадок, но остальные тоже не справляются. Формату нужно переходить на новую бизнес-модель. Кстати, один из сценариев - сделать там коворкинги (коворкниги :-)

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Иван Иванов

Дмитрий
1

Дмитрий, по публичной отчётности Республика прибыльна с 2015 года.

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Help lawyer

Дмитрий
0

Ну на фоне пандемии же. По такой логике все компании, кроме нетфликса и бордюроукладчиков, нежизнеспособны

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Роман Александров

1

Хожу в книжные магазины чтобы просто посмотреть, иногда удобно посмотреть какие новинки появились, поискать интересные, полистать, записать названия которые понравились. После чего слушаю аудиокниги, читаю с kindle, качаю краткие содержания с getabstract, есть подписка на mybook. Зачем покупать бумажные книги - не понимаю, это дорого, непрактично- занимают кучу места дома, в дорогу или на прогулку много не возьмёшь. 

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Александр Стриго

Роман
3

Как элемент декора и романитики бумаги, читать у камина электронную книгу все равно что курить у того же камина не трубку а вейп.

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Alexander Mitryashkin

Александр
–2

А у вас дома камин настоящий? Какими дровишками топите?

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Роман Александров

Alexander
2

Так книгами топит, прочел - в камин

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Ware Wow

Alexander
2

Бумажные книги дело вкуса, что тут спорить, многие любят.
Плюс может больше мотивации и меньше расфокуса, купил, прочел.
А с электронными у всех коллекции террабайтные и никто ничего не читает.

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Роман Александров

Ware
0

Неправда, я читаю. Когда гуляю, занимаюсь спортом, в дороге- слушаю постоянно фантастику и фентези, книги по саморазвитию, истории, психологии. Если у книги нет продолжения в аудио приходится читать с kindle. Интересные идеи конспектирую (обычно 3-5 на всю книгу). Когда книга действительно толковая и много полезной информации читаю через kindle, делая больше полезных заметок. В месяц получается так "прочесть" 3-5 "больших" книг и несколько десятков саммари. 

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Yuri T

Роман
1

Это как покупать винил или компакт диски. Дорого и не практично, ведь весь контент давно полностью цифровой.
Книги такая же история.

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Иван Иванов

Роман
1

Бумажные книги - это как кофе на вынос.

Элемент удовлетворения собственных взглядов на жизнь и наполнения души экзистенциальными ценностями.

Кто действительно много читает – читает с электронных устройств.
Кто действительно много пьёт кофе – имеет кофеварку / кофемашину.

Но проехаться с книжкой в поезде, положить её на рабочий стол и потом иметь с коллегами пустой диалог о Буковски (потому что реально никто не разбирается в литературе и ваше мнение не основано на глубоком анализе) – это другой уровень ощущений, ради этого и идут за книжкой, сделанной из белённой целлюлозы.

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Ivano Digital

–1

Цена/качество книг желает лучшего. Большинство изданий просто неприятно держать в руках. Дешевая полиграфия, непрофессиональная верстка - жуть.

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Taiqa .

Ivano
0

Это вы сейчас про книги в общем или про издательства выше?
Ладно АСТ, но Альпина и большинство книг Эксмо не подходят под ваше описание категорически

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Alexander Mitryashkin

Ivano
0

Вот если бы у издательств был хороший продакт...

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