Комментарии
компанию-создателя
Компания предложила издателям простить большую часть её долга, чтобы избежать банкротства.
«Эксмо-АСТ» и «Альпина» получили от книжной сети «Республика» предложение дисконтировать большую часть ее долга, чтобы избежать банкротства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издательства. Обе компании остановили отгрузки книг для ритейлера.
В «Эксмо-АСТ» пояснили, что «Республика» поставила ультиматум — дисконтирование долга на 70%. Речь идёт об общем долге перед «Эксмо» в размере около 150 млн рублей, 40% из которого уже реализованные ещё до «карантина» книги. Долг перед АСТ составляет 50 млн рублей, издательству были предложены аналогичные условия дисконта.
В «Альпиной Паблишер» размер долга не уточнили, но добавили, что сеть также просила простить часть «большого» долга перед издателем.
В «Республике» подтвердили, что обсуждали с партнёрами дисконт до 70% на товар, реализованный в том числе в период падения трафика. При этом сеть не отказыватся от возврата нереализованного товара поставщикам, отметили в компании.
«Мы понимаем, что без списания существенной части долга они обанкротятся, поэтому находимся в диалоге и ищем пути выхода из ситуации», — рассказали в «Альпине». «Эксмо-АСТ» также готова продолжить переговоры при условии гарантии оплаты.
На фоне ограничений из-за пандемии «Республика» уже решила закрыть часть магазинов, а у остальных сменить формат на «концепт-сторы» с кофейнями, писал «Коммерсантъ» в мае. Сейчас из 39 магазинов сети открыты девять.
Компания также ведёт переговоры с инвестором, который может покрыть часть долгов, рассказал источник газеты. В «Республике» подтвердили переговоры, но детали не раскрыли. По данным на 5 июля, к сети предъявлены два крупных иска: на 36 млн рублей от производителя фотокамер Fujifilm и на 19,4 млн рублей от дистрибьютора книг и канцелярии «Белония М», указывает «Коммерсантъ».
У Республики изначально какой-то очень непонятный лично для меня формат.
Там и канцтовары, и какие-то сувенирные открытки/конфетки/приколы, а собственно книг крайне мало и по конской цене.
Заходил пару раз купить картридж для ручки, было ощущение что это не книжный магазин, а какое-то тусовочное место для продвинутой молодежи.
Никогда не понимал за счет чего такой бизнес может существовать, судя по новости - существовать он особо и не может.
Формат европейский. Те же FNAC , Chapters это как культурные клубы-кафе. Народ приходит послушать лекции, музыку, чтения и т.п. Есть несколько центральных, культовых площадок, но остальные тоже не справляются. Формату нужно переходить на новую бизнес-модель. Кстати, один из сценариев - сделать там коворкинги (коворкниги :-)
Ну на фоне пандемии же. По такой логике все компании, кроме нетфликса и бордюроукладчиков, нежизнеспособны
Хожу в книжные магазины чтобы просто посмотреть, иногда удобно посмотреть какие новинки появились, поискать интересные, полистать, записать названия которые понравились. После чего слушаю аудиокниги, читаю с kindle, качаю краткие содержания с getabstract, есть подписка на mybook. Зачем покупать бумажные книги - не понимаю, это дорого, непрактично- занимают кучу места дома, в дорогу или на прогулку много не возьмёшь.
Как элемент декора и романитики бумаги, читать у камина электронную книгу все равно что курить у того же камина не трубку а вейп.
А у вас дома камин настоящий? Какими дровишками топите?
Неправда, я читаю. Когда гуляю, занимаюсь спортом, в дороге- слушаю постоянно фантастику и фентези, книги по саморазвитию, истории, психологии. Если у книги нет продолжения в аудио приходится читать с kindle. Интересные идеи конспектирую (обычно 3-5 на всю книгу). Когда книга действительно толковая и много полезной информации читаю через kindle, делая больше полезных заметок. В месяц получается так "прочесть" 3-5 "больших" книг и несколько десятков саммари.
Бумажные книги - это как кофе на вынос.
Элемент удовлетворения собственных взглядов на жизнь и наполнения души экзистенциальными ценностями.
Кто действительно много читает – читает с электронных устройств.
Кто действительно много пьёт кофе – имеет кофеварку / кофемашину.
Но проехаться с книжкой в поезде, положить её на рабочий стол и потом иметь с коллегами пустой диалог о Буковски (потому что реально никто не разбирается в литературе и ваше мнение не основано на глубоком анализе) – это другой уровень ощущений, ради этого и идут за книжкой, сделанной из белённой целлюлозы.
Цена/качество книг желает лучшего. Большинство изданий просто неприятно держать в руках. Дешевая полиграфия, непрофессиональная верстка - жуть.
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