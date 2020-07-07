Покупатели продолжат оформлять заказы в разных приложениях, а доставлять покупки будут курьеры «Около» в брендированной форме.

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X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила единую платформу «Около» для сервисов экспресс-доставки.

X5 Retail Group

На первом этапе к «Около» присоединятся собственные сервисы доставки ритейлера — «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро». В будущем к сервису смогут подключиться и другие участники рынка, рассказали в компании.

Платформа позволит оптимизировать процессы и обеспечить единые стандарты качества услуг, рассчитывает ритейлер. Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», а доставлять покупки будут курьеры местных компаний-партнёров «Около» в брендированной форме.

На этапе тестирования в форму «Около» экипирована уже половина курьеров сервисов «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Доставщики получают задания и делают отметки о статусе заказа в специальном приложении.