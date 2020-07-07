Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
Покупатели продолжат оформлять заказы в разных приложениях, а доставлять покупки будут курьеры «Около» в брендированной форме.
X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила единую платформу «Около» для сервисов экспресс-доставки.
На первом этапе к «Около» присоединятся собственные сервисы доставки ритейлера — «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро». В будущем к сервису смогут подключиться и другие участники рынка, рассказали в компании.
Платформа позволит оптимизировать процессы и обеспечить единые стандарты качества услуг, рассчитывает ритейлер. Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», а доставлять покупки будут курьеры местных компаний-партнёров «Около» в брендированной форме.
На этапе тестирования в форму «Около» экипирована уже половина курьеров сервисов «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Доставщики получают задания и делают отметки о статусе заказа в специальном приложении.
Ололо!
Тонкий трололо)
Песня для режима ожидания при звонке в службу доставки "Около"
X5 будет захватывать регионы, пока Лавка и Самокат почему-то не выходят за пределы Москвы и Питера
По сути, они создают новую Яндекс.Лавку и Самокат с помощью небольших магазинов.
Ну а почему бы и нет, конкуренты потратились на тестирование, а они теперь используя свой ресурс, создадут, по сути самый крупный сервис доставки, если они договорятся с магнитом, то подожмут простот весь рынок.
Круто! Это как у нас Глово и Ракета :)
Вот только не советовал бы заказывать с Мака и КФС еду ))) они ее реально холодной уже привозят (((
Это единственная причина, почему не стоит заказывать из Мака, да?
Ну в моем понимании - Мак и КФС это вкусная, горячая пища, а то что они уже привозят - холодное и не настолько вкусное. То да - это единственная причина )))
Сейчас заглянул в AppStore, у перекрёстка оказывается три разных приложения для доставки. Кто-то может объяснить зачем, в чем разница?
С одного (онлайн) доставка со складов, с другого (быстро) - с полок магазина за 60 минут. А третье (мой перекресток) хз зачем, карту в магазе показывать, наверное.)
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