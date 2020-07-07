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Торговля
Лиана Липанова
1162

X5 Retail Group запустила агрегатор для сервисов доставки продуктов — его уже тестируют «Перекрёсток» и «Пятёрочка» Материал редакции

Покупатели продолжат оформлять заказы в разных приложениях, а доставлять покупки будут курьеры «Около» в брендированной форме.

14 комментариев
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X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила единую платформу «Около» для сервисов экспресс-доставки.

X5 Retail Group

На первом этапе к «Около» присоединятся собственные сервисы доставки ритейлера — «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро». В будущем к сервису смогут подключиться и другие участники рынка, рассказали в компании.

Платформа позволит оптимизировать процессы и обеспечить единые стандарты качества услуг, рассчитывает ритейлер. Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро», а доставлять покупки будут курьеры местных компаний-партнёров «Около» в брендированной форме.

На этапе тестирования в форму «Около» экипирована уже половина курьеров сервисов «Пятёрочка Доставка» и «Перекрёсток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Доставщики получают задания и делают отметки о статусе заказа в специальном приложении.

X5 Retail Group

#новость #x5retailgroup

Лиана Липанова
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14 комментариев
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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

4

Ололо!

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SURPRISED PANDA

Stanislav
3

Тонкий трололо)

Ответить

Камиль Галаутдинов

SURPRISED
0

Песня для режима ожидания при звонке в службу доставки "Около"

Ответить

Андрей Кириллов

1

X5 будет захватывать регионы, пока Лавка и Самокат почему-то не выходят за пределы Москвы и Питера

Ответить

Лёха Литвинов

0

По сути, они создают новую Яндекс.Лавку и Самокат с помощью небольших магазинов. 

Ответить

Александр Кучеряев

Лёха
0

Ну а почему бы и нет, конкуренты потратились на тестирование, а они теперь используя свой ресурс, создадут, по сути самый крупный сервис доставки, если они договорятся с магнитом, то подожмут простот весь рынок.

Ответить

Иван Иванов

0

Красильщику и так было весело, а теперь ещё веселее будет.

Ответить

Artem Shin

0

Круто! Это как у нас Глово и Ракета :)
Вот только не советовал бы заказывать с Мака и КФС еду ))) они ее реально холодной уже привозят (((

Ответить

Сергей Сергеев

Artem
0

Это единственная причина, почему не стоит заказывать из Мака, да?

Ответить

Artem Shin

Сергей
0

Ну в моем понимании - Мак и КФС это вкусная, горячая пища, а то что они уже привозят - холодное и не настолько вкусное. То да - это единственная причина )))

Ответить

Artem Shin

0

Вот только я хз доставляет ли Глово или Ракета продукты из супермаркета...

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Laugh Radiant

0

Отличный троллинг утконоса ))) 

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Laugh Radiant

0

Сейчас заглянул в AppStore, у перекрёстка оказывается три разных приложения для доставки. Кто-то может объяснить зачем, в чем разница?

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Andrey Vasilev

Laugh
0

С одного (онлайн) доставка со складов, с другого (быстро) - с полок магазина за 60 минут. А третье (мой перекресток) хз зачем, карту в магазе показывать, наверное.)

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