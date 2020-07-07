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Торговля
Галина Мубаракшина
2992

«Республика» открыла в Москве аутлет с книгами по цене от 30 рублей — сеть тестирует новые форматы из-за падения выручки Материал редакции

Ритейлер за время пандемии накопил долги перед издательствами и рассчитывает, что новый формат привлечёт больше покупателей, чем обычный книжный.

  • Сеть книжных магазинов «Республика» начала тестировать в Москве на улице Воздвиженка новый формат магазина — круглогодичный дисконт-центр, сообщили vc.ru в компании.
  • Чтобы привлечь больше покупателей, в аутлете будут проводить разные акции. В частности, продавать книги определённых категорий и другие товары по фиксированной цене, устраивать флеш-распродажи — ограниченные по времени акции наподобие «Чёрной пятницы».
  • В аутлете продаются товары из основного ассортимента сети: книги, канцелярия, аксессуары, игрушки и другие. Минимальная стоимость книг по фиксированной цене — 30 рублей.
  • Аутлет станет «тестовым полигоном» для сети: успешные механики будут распространяться на все магазины «Республики» и её сайт.
  • Новый формат поможет повысить продажи в условиях снижения покупательской способности, пояснил представитель сети. В акциях будут участвовать в том числе невозвратные товары, например, нераспроданные книги.
  • В июле 2020 года «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер» остановили поставки книг ритейлеру из-за его долгов перед издательствами. Сеть просила о дисконте до 70% на товар, подтвердил представитель ритейлера. В «Эксмо-АСТ» говорили, что совокупный долг «Республики» составляет около 200 млн рублей.
  • На фоне выхода из «карантина» сеть решила отказаться от традиционного формата книжных магазинов, сделав их концепт-сторами с оригинальным оформлением зала, социальными пространствами и кофе-пойнтами. Часть точек «Республики» после снятия ограничений не откроется.

#новость #республика

Галина Мубаракшина
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24 комментария
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Михаил М

3

Короче распродает остатки перед закрытием.

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Asker Askerov

1

Благодарочка. Зайдём. Халява нонче приветствуется!)

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Евгений Широков

Asker
2

Вот так у нас на русский рэп подсели. Все халява, нигде качать не надо, и рэперы сами тебе дадут послушать, а если не захочешь, заспамят.
А насчёт книг, с халявой аккуратнее. Не дай бог попадется писанина где Гарри Поттер трахает Вупи Голдберг, а Бэтмен снимает на камеру

Ответить

Invictus Domini

Евгений
4

писанина где Гарри Поттер трахает Вупи Голдберг, а Бэтмен снимает на камеру

Ссылочку на сабж пжалста

Ответить

Евгений Широков

Invictus
1

Могу на досуге написать рассказик)

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Asker Askerov

Евгений
0

Ну вы так не обижааааайте, сударь))) я же не вслепую книги покупаю))
Про реп не совсем понял, ибо не слушаю.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Евгений
0

Какое высокомерие. И молодые музыканты плохи, которые бесплатно музыку делают, и книги дешевые - для отребья.
Да, чем книга дороже, тем она лучше, все правильно.
И ничего, что на весь золотой фонд мировой литературы давно вышел срок защиты авторских прав

Ответить

Миша Бурков

1

Аутлет они уже сделали или будет открыт в будущем, но неизвестно когда?

Ответить

Nikolay Ganin

Миша
0

"Сеть книжных магазинов «Республика» начала тестировать в Москве на улице Воздвиженка новый формат магазина — круглогодичный дисконт-центр, сообщили vc.ru в компании."

Ответить

Алёна Погребняк

1

Это хорошая история. Не знаю, уместно ли, но в этом случае кризис может стать двигателем прогресса

Ответить

Роман Александров

1

Во время кризиса предприниматели делятся на два вида, одни идут работать курьерами, другие превращают свой бизнес во "все по 30 рублей". 

Ответить

Максим Горький

1

У меня в подъезде на первом  этаже супер-аутлет - там все книжки бесплатные.

Ответить

alex twit

–1

Прочитал "открыла туалет"

Ответить

Mika Rasulov

alex
1

Вам стóит больше читать))
Кстати, тут Республика открыла аутлет...

Ответить

Mykola Petiukh

0

Почему я всегда читаю «туалет» вместо «аутлет»?

Ответить

Invictus Domini

Mykola
2

Дислексия?

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Mykola Petiukh

Invictus
0

Вроде нет

Ответить

Софья Антощенко

Mykola
0

У меня то же)

Ответить

Максим Горький

Mykola
0

читаете часто наверное...в аутлете.

Ответить

Alexey Remizov

0

аутлет в 10 минутах от кремля?!

Ответить

Ксения Головко

0

А где этот магазин?

Ответить

Ксения Головко

0

ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1?

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Masha Komendantova

Ксения
0

Да!

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Ivan Ivanov

0

Очень крутой ход! Надо зайти)

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