Ритейлер за время пандемии накопил долги перед издательствами и рассчитывает, что новый формат привлечёт больше покупателей, чем обычный книжный.
- Сеть книжных магазинов «Республика» начала тестировать в Москве на улице Воздвиженка новый формат магазина — круглогодичный дисконт-центр, сообщили vc.ru в компании.
- Чтобы привлечь больше покупателей, в аутлете будут проводить разные акции. В частности, продавать книги определённых категорий и другие товары по фиксированной цене, устраивать флеш-распродажи — ограниченные по времени акции наподобие «Чёрной пятницы».
- В аутлете продаются товары из основного ассортимента сети: книги, канцелярия, аксессуары, игрушки и другие. Минимальная стоимость книг по фиксированной цене — 30 рублей.
- Аутлет станет «тестовым полигоном» для сети: успешные механики будут распространяться на все магазины «Республики» и её сайт.
- Новый формат поможет повысить продажи в условиях снижения покупательской способности, пояснил представитель сети. В акциях будут участвовать в том числе невозвратные товары, например, нераспроданные книги.
- В июле 2020 года «Эксмо-АСТ» и «Альпина Паблишер» остановили поставки книг ритейлеру из-за его долгов перед издательствами. Сеть просила о дисконте до 70% на товар, подтвердил представитель ритейлера. В «Эксмо-АСТ» говорили, что совокупный долг «Республики» составляет около 200 млн рублей.
- На фоне выхода из «карантина» сеть решила отказаться от традиционного формата книжных магазинов, сделав их концепт-сторами с оригинальным оформлением зала, социальными пространствами и кофе-пойнтами. Часть точек «Республики» после снятия ограничений не откроется.
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Михаил М
Короче распродает остатки перед закрытием.
Asker Askerov
Благодарочка. Зайдём. Халява нонче приветствуется!)
Евгений ШироковAsker
Вот так у нас на русский рэп подсели. Все халява, нигде качать не надо, и рэперы сами тебе дадут послушать, а если не захочешь, заспамят.
А насчёт книг, с халявой аккуратнее. Не дай бог попадется писанина где Гарри Поттер трахает Вупи Голдберг, а Бэтмен снимает на камеру
Invictus DominiЕвгений
писанина где Гарри Поттер трахает Вупи Голдберг, а Бэтмен снимает на камеру
Ссылочку на сабж пжалста
Евгений ШироковInvictus
Могу на досуге написать рассказик)
Asker AskerovЕвгений
Ну вы так не обижааааайте, сударь))) я же не вслепую книги покупаю))
Про реп не совсем понял, ибо не слушаю.
Карфаген должен быть разрушенЕвгений
Какое высокомерие. И молодые музыканты плохи, которые бесплатно музыку делают, и книги дешевые - для отребья.
Да, чем книга дороже, тем она лучше, все правильно.
И ничего, что на весь золотой фонд мировой литературы давно вышел срок защиты авторских прав
Миша Бурков
Аутлет они уже сделали или будет открыт в будущем, но неизвестно когда?
Nikolay GaninМиша
"Сеть книжных магазинов «Республика» начала тестировать в Москве на улице Воздвиженка новый формат магазина — круглогодичный дисконт-центр, сообщили vc.ru в компании."
Алёна Погребняк
Это хорошая история. Не знаю, уместно ли, но в этом случае кризис может стать двигателем прогресса
Роман Александров
Во время кризиса предприниматели делятся на два вида, одни идут работать курьерами, другие превращают свой бизнес во "все по 30 рублей".
Максим Горький
У меня в подъезде на первом этаже супер-аутлет - там все книжки бесплатные.
alex twit
Прочитал "открыла туалет"
Mika Rasulovalex
Вам стóит больше читать))
Кстати, тут Республика открыла аутлет...
Mykola Petiukh
Почему я всегда читаю «туалет» вместо «аутлет»?
Invictus DominiMykola
Дислексия?
Mykola PetiukhInvictus
Вроде нет
Софья АнтощенкоMykola
У меня то же)
Максим ГорькийMykola
читаете часто наверное...в аутлете.
Alexey Remizov
аутлет в 10 минутах от кремля?!
Ксения Головко
А где этот магазин?
Ксения Головко
ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1?
Masha KomendantovaКсения
Да!
Ivan Ivanov
Очень крутой ход! Надо зайти)