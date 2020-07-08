После Москвы и Санкт-Петербурга сервис экспресс-доставки продуктов начал активное развитие в регионах.
- Сервис доставки продуктов за 10-15 минут «Яндекс.Лавка» заработал в Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
- Первые три склада открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах: заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси.
- Доставка будет бесплатной. Минимальная сумма заказа для расширенных зон доставки составит 200 рублей. Время работы — с 7:00 до 24:00.
- В ассортименте «Лавки» будут в том числе местные производители — например, продукты «Княгиниское молоко», Чернышихинского мясокомбината и других.
- В ближайший год компания планирует инвестировать в развитие в Нижнем Новгороде и области около 100 млн рублей.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Laugh Radiant
В Н.Новгороде дороги бы для начала починили, а потом уже курьеров на них пускали ))
ave ego
а почему у сервиса в москве до сих пор есть белые пятна покрытия даже для платной доставки? даже тот же самокат уже покрыл почти половину подмосковья..
Ilya Krasilshchikave
У вас устаревшая информация. Во-первых, мы покрыли еще большую часть Подмосковья. Во-вторых, мы покрыли всю Москву, мб пара домов осталась. Пока не вся Москва самой быстрой доставкой, но это вопрос пары месяцев
Sht_AntonIlya
Ближнего Подмосковья
Ilya KrasilshchikSht_Anton
На дальнее не претендуем пока что
Герман ВороновIlya
А у меня раньше доставляли за 7-15 минут, теперь за 20-30... Самокат как доставлял за 7-10, так и доставляет. Из-за этого стараюсь в Самокате заказывать, зажрался :)
Тимур Эмирave
Тоже думал моего района не будет, подключили, но дороже и дольше
Ruslan Fatikhov
Но ведь.... я ждал вас ..... в Казани. Как и Драйв.
Valentin DombrovskyRuslan
Вам же сказали: мало пользуетесь сервисами Яндекса. Ай-яй-яй...
Anna Abramova
Яндекс Лавка не во всех районах Москвы, и судя по их карте доставки даже не планируется.... штош
Ilya KrasilshchikAnna
Лавка есть абсолютно везде в Москве. Не везде с самой быстрой доставкой, но это вопрос пары месяцев.
Laugh RadiantIlya
Вы что реально свои скрипты метрики встроили во все картинки на сайте? Вот же жлобство
Короче мой браузер их успешно заблокировал ))
Герман ВороновLaugh
Подскажите браузер и плагин, пожалуйста )
Alexandr Leibowitz
Ещё один бесполезный сервис, который работает в наиболее густонаселенных и развитых территориях, где и без него предложений уйма.
Нижний Новгород настолько колоссальный, огромный город, что блядь на Московское шоссе доставить заказ никак невозможно. Ну прям никак, ужасные издержки! У таксиста, отвозящего заказ, уйдет аж целых минут 5 лишних!
Проспект Гагарина это вообще пригород, людей там нет, потенциальных клиентов тоже. Нахуя там доставка нужна, непонятно. Автозавод, самый густонаселенный район - тем паче, нафиг не нужен.
Какую аудиторию хочет привлечь сервис на этом этапе? Для кого они будут работать? Кому они нахер нужны в центре города, когда до ближайшего супермаркета пройти 15 метров?
Николай Синицын
Ура, наконец-то в Нижнем :)
Sergey Gulbin
Еще когда-то я говорил что уж что-что, а продукты я точно в магазине буду покупать, что меня эта новомодная доставка не соблазнит, а теперь даже после карантина продолжаю заказывать печенье в Лавке. Чертов импринтинг, блин. Если уж такой ретроград как я перешел на доставку продуктов, то и другие будут, так что думаю что сервис будет расти семимильными шагами.
Denis
Ждём лавку в екб
Denis Vizigin
Кажется, что 100млн — маловато
Начинатель
Приезжайте открываться в Красноярск +
Sergey Burmistrov
В лавке одна проблема - очень сильно завышенные цены по сравнению с магазинами.
Николай Шелопугин
А в моем посёлке уже СберМаркет есть