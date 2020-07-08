С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов «Яндекса», развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты.