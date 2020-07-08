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Торговля
Татьяна Боброва
1525

«Яндекс.Лавка» запустилась в Нижнем Новгороде и запланировала инвестировать 100 млн рублей за год в развитие в регионе Материал редакции

После Москвы и Санкт-Петербурга сервис экспресс-доставки продуктов начал активное развитие в регионах.

  • Сервис доставки продуктов за 10-15 минут «Яндекс.Лавка» заработал в Нижнем Новгороде, рассказали vc.ru в компании.
  • Первые три склада открылись в Канавинском, Ленинском и Советском районах: заказы будут доставлять курьеры на велосипедах. В районы, где склада пока нет, заказы доставят на такси.
  • Доставка будет бесплатной. Минимальная сумма заказа для расширенных зон доставки составит 200 рублей. Время работы — с 7:00 до 24:00.
  • В ассортименте «Лавки» будут в том числе местные производители — например, продукты «Княгиниское молоко», Чернышихинского мясокомбината и других.
  • В ближайший год компания планирует инвестировать в развитие в Нижнем Новгороде и области около 100 млн рублей.

С Нижнего Новгорода начинается наше развитие за пределами двух столиц, поэтому для нас это открытие особенное. Мы выбирали новый опорный регион по широкому списку критериев: проникновение интернета и смартфонов, привычка горожан заказывать товары и услуги онлайн, частота использования других сервисов «Яндекса», развитая логистика. По всем этим показателям Нижний Новгород показал отличные результаты.

Вадим Петров
операционный директор «Яндекс.Лавки»
Зоны доставки «Яндекс.Лавки» в Нижнем Новгороде «Яндекс.Лавка»

#новость #яндекславка

Татьяна Боброва
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21 комментарий
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Laugh Radiant

3

В Н.Новгороде дороги бы для начала починили, а потом уже курьеров на них пускали ))

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ave ego

1

а почему у сервиса в москве до сих пор есть белые пятна покрытия даже для платной доставки? даже тот же самокат уже покрыл почти половину подмосковья..

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Ilya Krasilshchik

ave
6

У вас устаревшая информация. Во-первых, мы покрыли еще большую часть Подмосковья. Во-вторых, мы покрыли всю Москву, мб пара домов осталась. Пока не вся Москва самой быстрой доставкой, но это вопрос пары месяцев

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Sht_Anton

Ilya
0

Ближнего Подмосковья

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Ilya Krasilshchik

Sht_Anton
1

На дальнее не претендуем пока что

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Герман Воронов

Ilya
0

А у меня раньше доставляли за 7-15 минут, теперь за 20-30... Самокат как доставлял за 7-10, так и доставляет. Из-за этого стараюсь в Самокате заказывать, зажрался :)

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Тимур Эмир

ave
0

Тоже думал моего района не будет, подключили, но дороже и дольше

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Ruslan Fatikhov

2

Но ведь.... я ждал вас ..... в Казани. Как и Драйв.

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Valentin Dombrovsky

Ruslan
0

Вам же сказали: мало пользуетесь сервисами Яндекса. Ай-яй-яй... 

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Anna Abramova

0

Яндекс Лавка не во всех районах Москвы, и судя по их карте доставки даже не планируется.... штош

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Ilya Krasilshchik

Anna
3

Лавка есть абсолютно везде в Москве. Не везде с самой быстрой доставкой, но это вопрос пары месяцев.

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Laugh Radiant

Ilya
1

Вы что реально свои скрипты метрики встроили во все картинки на сайте? Вот же жлобство

Короче мой браузер их успешно заблокировал ))

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Герман Воронов

Laugh
0

Подскажите браузер и плагин, пожалуйста )

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Alexandr Leibowitz

–5

Ещё один бесполезный сервис, который работает в наиболее густонаселенных и развитых территориях, где и без него предложений уйма. 

Нижний Новгород настолько колоссальный, огромный город, что блядь на Московское шоссе доставить заказ никак невозможно. Ну прям никак, ужасные издержки! У таксиста, отвозящего заказ, уйдет аж целых минут 5 лишних!

Проспект Гагарина это вообще пригород, людей там нет, потенциальных клиентов тоже. Нахуя там доставка нужна, непонятно. Автозавод, самый густонаселенный район - тем паче, нафиг не нужен.

Какую аудиторию хочет привлечь сервис на этом этапе? Для кого они будут работать? Кому они нахер нужны в центре города, когда до ближайшего супермаркета пройти 15 метров? 

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Николай Синицын

1

Ура, наконец-то в Нижнем :)

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Sergey Gulbin

1

Еще когда-то я говорил что уж что-что, а продукты я точно в магазине буду покупать, что меня эта новомодная доставка не соблазнит, а теперь даже после карантина продолжаю заказывать печенье в Лавке. Чертов импринтинг, блин. Если уж такой ретроград как я перешел на доставку продуктов, то и другие будут, так что думаю что сервис будет расти семимильными шагами.

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Denis

0

Ждём лавку в екб

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Denis Vizigin

0

Кажется, что 100млн — маловато 

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Начинатель

0

Приезжайте открываться в Красноярск + 

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Sergey Burmistrov

0

В лавке одна проблема - очень сильно завышенные цены по сравнению с магазинами.

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Николай Шелопугин

0

А в моем посёлке уже СберМаркет есть

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