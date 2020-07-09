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Торговля
Лиана Липанова
859

«Яндекс.Лавка» начнёт доставлять в Москве продукты под собственным брендом «Из лавки» Материал редакции

Это поможет сервису конкурировать с крупными ритейлерами, например, с X5 Retail Group и «Вкусвилл», считает эксперт.

  • «Яндекс.Лавка» протестирует в Москве продажу товаров под собственной маркой «Из лавки», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Затем собственные товары могут появиться и в других городах присутствия сервиса.
  • Компания планирует выпускать под собственным брендом самые популярные категории: от куриных яиц до бутилированной воды и молочных продуктов, уточнил представитель «Яндекса». «Мы… подбираем производителей, продукцию которых проверяем с помощью тестов и фокус-групп», — добавил он.
  • При запуске продуктов собственных торговых марок (СТМ) сервис может не тратиться на маркетинг и на выход на полку ритейлера — такие товары обычно стоят дешевле сторонних брендов и пользуются стабильной популярностью, объяснила представитель Национального союза производителей молока Мария Жебит.
  • Основной проблемой в таких проектах сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин называет контроль качества продукции и гибкость. Поставщиками «Яндекс.Лавки» станут небольшие производители, предполагает консультант Jos de Vries The Retail Company Ирина Болотова.
  • СТМ поможет сервису конкурировать с крупным ритейлерами, например, с X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») и «Вкусвилл», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сервис экспресс-доставки «Самокат» развивает СТМ с момента запуска — всего около 100 наименований товаров, отметил основатель компании Вячеслав Бочаров.

#новость #яндекславка #яндекс

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Stepan Vakhtin

3

Из-под лавки ;)

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new_comment

Stepan
0

Из-под прилавка

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Аарон Малис

2

Из-под полы

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ave ego

1

если стм будет от очень мелких производителей, тоесть грубо говоря "молоко" от нескольких фермеров но в одну и ту же упаковку это очень сомнительно. достаточно одному из поставщиков обосрать продукт, как больше вообще никто это "молоко" уже не купит, кто на него попал. даже если там будут разные поставщики. логотип то один и тот же.. адрес производства обычно никто не читает на упаковке, не понравилось один раз - и больше никогда этот продукт не будет на столе

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Саша Неретин

ave
0

Ну так Вкусвилл тоже от разных поставщиков получает молоко и продаёт под единым брендом. Просто изначально нужно заводить адекватных производителей. А от факапов достаточно сложно застраховаться.

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Dmitry Ievlev

0

Ход конём

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Artemy

0

посмотрим, сравнится ли с самокатным молочком!

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Алексей Штейн

Artemy
0

Надеюсь, дважды самокат просроченное привозил

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Тасманчик

0

Что у меня нет доверия к готовой еде по доставке 50/50, а вот с "перекрёстка" заказ товар удобно и самому приготовить. Или с ресторана можно ещё заказать, хотя тоже этого не делал ещё. Видимо ещё не готов повторить опыт других.=)

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