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Торговля
Ольга Такмазьян
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«Не знаю, когда бы мы выросли в 30 раз, если бы не пандемия»: главное из интервью с основателем «Вкусвилла» Материал редакции

Андрей Кривенко рассказал проекту «Русские норм!», как компания переживает коронакризис, когда проведёт IPO и почему у неё нет KPI и спланированного бюджета.

15 комментариев
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Андрей Кривенко

Ответы Андрея Кривенко собраны по темам и отредактированы для удобства чтения.

О работе в пандемию

За май в сервисе доставки «Вкусвилла» оформили заказ около 60 тысяч семей, которые не знали о нём раньше. Всего на онлайн-заказы приходится 200 тысяч наших клиентов. За три месяца режима самоизоляции мы выросли в онлайн-сегменте в 30 раз.

До объявления карантина у нас не было официальной доставки: работал экспериментальный проект с Gett, который привозил продукты из «Вкусвилла». О нём почти никто не знал, за день выходило не больше 1000 заказов. Когда объявили режим самоизоляции и заказов стало 7000, наш сервер не справился с нагрузкой и повис.

Раньше трудно было представить, что так много людей научатся заказывать продукты в онлайне. До коронавируса доля онлайн-покупок продуктов в России составляла 0,1%, в Европе в лучшем случае — 3%. И это, наверное, связано с низким качеством услуги. Например, прежде сложно было заказать свежевыжатый сок, тем более чтобы его привезли через 15 минут.

С одной стороны, произошедшее — большая трагедия для многих отраслей. С другой — прорыв для человечества с точки зрения цифровизации.

Я не знаю, к какому времени мы бы достигли тридцатикратного роста, если бы не пандемия. У нас были планы на этот год — увеличить онлайн-сегмент в два раза, максимум в три, но не в 30 же.

Если говорить о бизнесе в целом, то мы не так много заработали за время пандемии. Планы рентабельности были до 8%, фактически вышло не больше 2%.

Нам пришлось закрыть или заморозить 60 магазинов, потому что не было покупателей. Эти магазины располагались в ТЦ или рядом с метро. Точки внутри микрорайонов, наоборот, стали приносить больше прибыли, тогда как раньше они были слабенькими.

Что будет после отмены ограничений

Все эксперты говорили: как только отменят самоизоляцию, онлайн-заказы упадут в два раза, но у «Вкусвилла» они в два раза выросли. Однако из-за коронакризиса люди становятся беднее и экономят на еде.

Мы будем искать другую бизнес-модель, чтобы не потерять клиентов. Уже сейчас у нас бесплатная доставка, таким образом мы поддерживаем наших покупателей. Это благодарность за то, что они выбрали нас.

Об открытии точки в Амстердаме

Мы решили проверить гипотезу: насколько наша концепция понравится жителям Западной Европы. В магазине Vkusvill нет российских продуктов, в нём продаются только амстердамские, но стандарты качества — наши. Для голландцев это необычно: например, в Европе не указывается срок годности на продуктах.

Если наша гипотеза подтвердится и проект в Амстердаме к осени выйдет хотя бы в ноль, мы сможем открыться и в других европейских городах.

Об IPO

В сентябре мы официально объявим о проведении IPO. До этого ещё есть время, вдруг что-то произойдет, поэтому мы раньше времени ничего не объявляем.

Я сравниваю IPO с футболом: нет ни одной команды второй или первой лиги, которая не хочет попасть в высшую. И публичная компания, по сути, — высшая лига.

IPO помогает сильно укрепить компанию: дополнительный аудит и мнения со стороны позволят нам стать эффективнее.

Этим летом я должен был провести два месяца в США: искать инвесторов, которые разделяют наш поход к ведению бизнеса. Мы не стремимся стать для всех хорошими и удобными и хотим найти инвесторов, которым нравится наша модель управления и развития. Таких, как Baring Vostok. Это партнёр, который нам помогает (Baring Vostok владеет 12% акций «Вкусвилла» — vc.ru).

Инвестор может преследовать свои интересы, не связанные с ценностями «Вкусвилла», в этом случае мы можем отказать ему в покупке акций.

До Covid-19 у нас была хорошая финансовая модель, магазины очень быстро окупались. Но мы не уверены, что так же будет и на западном рынке. Окупаемость магазинов в Париже и Берлине может быть в пять раз меньше, чем в Москве.

И в этом случае нужна публичность, чтобы привлечь средства на масштабирование «Вкусвилла». Кредиты мы не рассматриваем.

Почему во «Вкусвилле» нет KPI и бюджета

План бюджета в компании — всегда ошибка. Цифра, которую ты перед собой ставишь, никогда не совпадает с той, что в итоге получается. У нас вообще нет таких понятий, как план и KPI. Многие инвесторы в ужасе от системы менеджмента по Тейлору.

Они считают, что компания — это постройка вроде Эйфелевой башни, которую можно чётко спланировать. Башня стоит уже 120 лет, потому что гениальный Эйфель продумал, где ставить распорки и закреплять болты. И задача башни — стоять, несмотря на внешние обстоятельства.

Если говорить о компании, топ-менеджеры спроектировали что-то, разослали инструкции, люди эти инструкции выполнили — и получилась Эйфелева башня.

Но сейчас люди хотят, чтобы продукты подстраивались под них. Значит, компания должна уметь меняться каждый день, что совсем не соответствует стратегии планирования и закладывания бюджета.

О «ТилТех капитале»

Венчурный фонд «ТилТех капитал» основан в 2017 году Андреем Кривенко, председателем совета директоров ГК «Агама» (поставщик морепродуктов) Юрием Алашеевым и главой медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андреем Иващенко.

Фонд сфокусирован на потребительских рынках. В его инвестиционном портфеле клиника доказательной медицины Docdeti и магазин Food & Wine.

справка vc.ru

Цель почти всех венчурных инвесторов — поиск единорога. Они вкладывают во множество компаний: 99% проектов умирает, 1% остаётся. Чтобы окупить расходы, выстреливший проект должен быть «единорогом».

У нас другие цели. Мы ищем:

  • Сильного предпринимателя, который сам управляет своей компанией.
  • До коронакризиса он получал прибыль 40–50% в год.
  • У него небольшая закредитованность, а лучше, чтобы её не было.
  • Он хочет остаться на плаву и сохранить команду.
  • У проекта должны быть перспективы стать лидером в какой-то нише.

Среди наших амбиций — чтобы в России появились компании, которые будут знать за границей.

#вкусвилл #бизнеснакарантине

Ольга Такмазьян
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Артём Прокопенко

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Жду в комментариях истории про то, что Вкусвилл оверпрайс, а продукты ничуть не лучше чем в Магните и Пятерочке 

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Евгений Федов

Артём
1

Не дождешься

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Ware Wow

Артём
0

Уже все сказали, ну и он в интервью не сильно это отрицал, идут и готовы идти на компромиссы в будущем, за потребителем. Вкусвил уже бизнес и большая сеть.

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Alexey Poimtsev

0

Я как-то не понял как у них код написан, если на 7000 заказах в день у них сервера перестали справляться. Это 1 заказ в 12 секунд, если равномерно, да и даже 7000 в секунду - это невысокая нагрузка

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Alexey Sharapov

Alexey
6

На самом деле, малость прифигел от их IT решений, когда начал там покупать. То, что нагрузку не расчитали - фигня.  Моментальная связь между приложением и кассой, как лояльность считается, и они реально единственные, у кого получилось сделать кассу самообслуживания к которой идешь, даже если свободный кассир. В которой нет дебильных "Выберите способ оплаты", "Ставьте на лоток", "позовите кассира, что-то пошло по звезде" и т.д. Просто подносишь штрих-код - она тут же начинает работать, жмешь оплатить, подносишь карту и, сука, все. 
Потом, правда, какой-то умник решил ее оптимизировать и добавил шаг ввода бонусной карты шагом, а не опцией, но ни у кого, включая Азбуку, таких терминалов не получилось.

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Вадим Божинов

Alexey
0

Во многих маркетах уже удобнее/привычнее идти на кассы самообслуживания. И шаг ввода бонусной карты — это нормально. Всегда можно быстро скипнуть.

Или можно приложить бонусную карту сразу, тогда, перед оплатой, исчезнет этот шаг.

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Alexey Poimtsev

Alexey
0

Как продукт - ноль вопросов, круто реализовано. Но мы не  видим что под капотом, а там возможно ад и Израиль. Я очень удивлён, что 7000 заказов в день (!!!) и они легли, мы в своё время для одного из клиентов за 2 месяца с 3000 запросов в секунду (!!!) подняли до 120 000 в секунду - это норм, но даже 7к в секунду, а не в день - это не так уж сложно с их бюджетами

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Ilya Brin

2

Интервью с Галицким должно было чему-то научить ведущую. Возможно в этот раз получилось хорошо 👍

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Сектор Бизнеса

1

ВкусВилл сам по себе новый проект в России. С новой системой управления. Демократичному отношению к сотрудникам, а главное к их ошибкам. Каждый отдел работает так, как удобно людям: со своим расписанием, удобствами и правила. Экосистеме Вкусвилла можно позавидовать. Там никто не следит друг за другом, а каждый делает свою работу. Кстати, работают там точно профессионалы, раз удерживают весь рабочий процесс "без присмотра сверху". 

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Ware Wow

Сектор
0

Надо знать как работает Х5.

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Oleg Krutikov

0

ну это, эффект низкой базы и все такое

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Ватная Корзиночка

0

Раньше был прям фанатом Вкусвилла, казалось, что есть разница, за которую можно переплатить денег. Но в итоге, мне кажется, я понял их модель, есть некоторые "рекламные" товары действительно хорошего качества, на которые они делают невысокую наценку по сравнению с обычными магазинами, а на остальные наценка идет прям конская по сравнению с той же Лентой. И клиент как бы подсаживается на покупку продуктов там за счет этого, а по факту по качеству у большинства продуктов разницы то и нет (не считая 10-15 действительно уникальных)

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alex

0

Вкусвилла - "Не знаю, когда бы мы выросли в 30 раз, если бы не пандемия"
Zoom - "Not bad, not bad"

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Valeratal Val

0

Ближайшую к дому точку закрыли. То есть где-то они выросли, а где-то нет

По продуктам- много у них хорошего качество. Но ценик небюджет (что понятно)
Но это в любой сети такое бывает. В районном Дикси постоянно акции на кофе, например 

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Sht_Anton

0

"например, в Европе не указывается срок годности на продуктах"
в Европе указывают "минимальный срок" на упаковке до которого данный продукт будет соответствовать своим органолептическим свойствам, а так же являться безопасным. Ест-но голландцы не понимают, зачем им знать дату производства, если все свойства продукта производитель гарантирует 

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