Комментарии
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Андрей Кривенко рассказал проекту «Русские норм!», как компания переживает коронакризис, когда проведёт IPO и почему у неё нет KPI и спланированного бюджета.
Ответы Андрея Кривенко собраны по темам и отредактированы для удобства чтения.
За май в сервисе доставки «Вкусвилла» оформили заказ около 60 тысяч семей, которые не знали о нём раньше. Всего на онлайн-заказы приходится 200 тысяч наших клиентов. За три месяца режима самоизоляции мы выросли в онлайн-сегменте в 30 раз.
До объявления карантина у нас не было официальной доставки: работал экспериментальный проект с Gett, который привозил продукты из «Вкусвилла». О нём почти никто не знал, за день выходило не больше 1000 заказов. Когда объявили режим самоизоляции и заказов стало 7000, наш сервер не справился с нагрузкой и повис.
Раньше трудно было представить, что так много людей научатся заказывать продукты в онлайне. До коронавируса доля онлайн-покупок продуктов в России составляла 0,1%, в Европе в лучшем случае — 3%. И это, наверное, связано с низким качеством услуги. Например, прежде сложно было заказать свежевыжатый сок, тем более чтобы его привезли через 15 минут.
С одной стороны, произошедшее — большая трагедия для многих отраслей. С другой — прорыв для человечества с точки зрения цифровизации.
Если говорить о бизнесе в целом, то мы не так много заработали за время пандемии. Планы рентабельности были до 8%, фактически вышло не больше 2%.
Нам пришлось закрыть или заморозить 60 магазинов, потому что не было покупателей. Эти магазины располагались в ТЦ или рядом с метро. Точки внутри микрорайонов, наоборот, стали приносить больше прибыли, тогда как раньше они были слабенькими.
Все эксперты говорили: как только отменят самоизоляцию, онлайн-заказы упадут в два раза, но у «Вкусвилла» они в два раза выросли. Однако из-за коронакризиса люди становятся беднее и экономят на еде.
Мы будем искать другую бизнес-модель, чтобы не потерять клиентов. Уже сейчас у нас бесплатная доставка, таким образом мы поддерживаем наших покупателей. Это благодарность за то, что они выбрали нас.
Мы решили проверить гипотезу: насколько наша концепция понравится жителям Западной Европы. В магазине Vkusvill нет российских продуктов, в нём продаются только амстердамские, но стандарты качества — наши. Для голландцев это необычно: например, в Европе не указывается срок годности на продуктах.
Если наша гипотеза подтвердится и проект в Амстердаме к осени выйдет хотя бы в ноль, мы сможем открыться и в других европейских городах.
В сентябре мы официально объявим о проведении IPO. До этого ещё есть время, вдруг что-то произойдет, поэтому мы раньше времени ничего не объявляем.
Я сравниваю IPO с футболом: нет ни одной команды второй или первой лиги, которая не хочет попасть в высшую. И публичная компания, по сути, — высшая лига.
IPO помогает сильно укрепить компанию: дополнительный аудит и мнения со стороны позволят нам стать эффективнее.
Этим летом я должен был провести два месяца в США: искать инвесторов, которые разделяют наш поход к ведению бизнеса. Мы не стремимся стать для всех хорошими и удобными и хотим найти инвесторов, которым нравится наша модель управления и развития. Таких, как Baring Vostok. Это партнёр, который нам помогает (Baring Vostok владеет 12% акций «Вкусвилла» — vc.ru).
Инвестор может преследовать свои интересы, не связанные с ценностями «Вкусвилла», в этом случае мы можем отказать ему в покупке акций.
До Covid-19 у нас была хорошая финансовая модель, магазины очень быстро окупались. Но мы не уверены, что так же будет и на западном рынке. Окупаемость магазинов в Париже и Берлине может быть в пять раз меньше, чем в Москве.
И в этом случае нужна публичность, чтобы привлечь средства на масштабирование «Вкусвилла». Кредиты мы не рассматриваем.
План бюджета в компании — всегда ошибка. Цифра, которую ты перед собой ставишь, никогда не совпадает с той, что в итоге получается. У нас вообще нет таких понятий, как план и KPI. Многие инвесторы в ужасе от системы менеджмента по Тейлору.
Они считают, что компания — это постройка вроде Эйфелевой башни, которую можно чётко спланировать. Башня стоит уже 120 лет, потому что гениальный Эйфель продумал, где ставить распорки и закреплять болты. И задача башни — стоять, несмотря на внешние обстоятельства.
Если говорить о компании, топ-менеджеры спроектировали что-то, разослали инструкции, люди эти инструкции выполнили — и получилась Эйфелева башня.
Но сейчас люди хотят, чтобы продукты подстраивались под них. Значит, компания должна уметь меняться каждый день, что совсем не соответствует стратегии планирования и закладывания бюджета.
Цель почти всех венчурных инвесторов — поиск единорога. Они вкладывают во множество компаний: 99% проектов умирает, 1% остаётся. Чтобы окупить расходы, выстреливший проект должен быть «единорогом».
У нас другие цели. Мы ищем:
Среди наших амбиций — чтобы в России появились компании, которые будут знать за границей.
Жду в комментариях истории про то, что Вкусвилл оверпрайс, а продукты ничуть не лучше чем в Магните и Пятерочке
Я как-то не понял как у них код написан, если на 7000 заказах в день у них сервера перестали справляться. Это 1 заказ в 12 секунд, если равномерно, да и даже 7000 в секунду - это невысокая нагрузка
На самом деле, малость прифигел от их IT решений, когда начал там покупать. То, что нагрузку не расчитали - фигня. Моментальная связь между приложением и кассой, как лояльность считается, и они реально единственные, у кого получилось сделать кассу самообслуживания к которой идешь, даже если свободный кассир. В которой нет дебильных "Выберите способ оплаты", "Ставьте на лоток", "позовите кассира, что-то пошло по звезде" и т.д. Просто подносишь штрих-код - она тут же начинает работать, жмешь оплатить, подносишь карту и, сука, все.
Потом, правда, какой-то умник решил ее оптимизировать и добавил шаг ввода бонусной карты шагом, а не опцией, но ни у кого, включая Азбуку, таких терминалов не получилось.
Во многих маркетах уже удобнее/привычнее идти на кассы самообслуживания. И шаг ввода бонусной карты — это нормально. Всегда можно быстро скипнуть.
Или можно приложить бонусную карту сразу, тогда, перед оплатой, исчезнет этот шаг.
Как продукт - ноль вопросов, круто реализовано. Но мы не видим что под капотом, а там возможно ад и Израиль. Я очень удивлён, что 7000 заказов в день (!!!) и они легли, мы в своё время для одного из клиентов за 2 месяца с 3000 запросов в секунду (!!!) подняли до 120 000 в секунду - это норм, но даже 7к в секунду, а не в день - это не так уж сложно с их бюджетами
Интервью с Галицким должно было чему-то научить ведущую. Возможно в этот раз получилось хорошо 👍
ВкусВилл сам по себе новый проект в России. С новой системой управления. Демократичному отношению к сотрудникам, а главное к их ошибкам. Каждый отдел работает так, как удобно людям: со своим расписанием, удобствами и правила. Экосистеме Вкусвилла можно позавидовать. Там никто не следит друг за другом, а каждый делает свою работу. Кстати, работают там точно профессионалы, раз удерживают весь рабочий процесс "без присмотра сверху".
Раньше был прям фанатом Вкусвилла, казалось, что есть разница, за которую можно переплатить денег. Но в итоге, мне кажется, я понял их модель, есть некоторые "рекламные" товары действительно хорошего качества, на которые они делают невысокую наценку по сравнению с обычными магазинами, а на остальные наценка идет прям конская по сравнению с той же Лентой. И клиент как бы подсаживается на покупку продуктов там за счет этого, а по факту по качеству у большинства продуктов разницы то и нет (не считая 10-15 действительно уникальных)
Вкусвилла - "Не знаю, когда бы мы выросли в 30 раз, если бы не пандемия"
Zoom - "Not bad, not bad"
Ближайшую к дому точку закрыли. То есть где-то они выросли, а где-то нет
По продуктам- много у них хорошего качество. Но ценик небюджет (что понятно)
Но это в любой сети такое бывает. В районном Дикси постоянно акции на кофе, например
"например, в Европе не указывается срок годности на продуктах"
в Европе указывают "минимальный срок" на упаковке до которого данный продукт будет соответствовать своим органолептическим свойствам, а так же являться безопасным. Ест-но голландцы не понимают, зачем им знать дату производства, если все свойства продукта производитель гарантирует
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