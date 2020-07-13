Крупные производители считают, что правила должны быть обязательными для всех.

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«Опора России» попросила председателя профильного комитета Госдумы Сергея Жигарева не принимать поправки к закону о производстве и обороте алкоголя, пишет «Коммерсантъ».

Поправки предусматривают обязательную установку счётчиков для учёта объёма производства, закупки, хранения и поставок пива, пивных напитков, сидра на предприятиях, мощность оборудования которых не превышает 300 тысяч дал в год, поясняет газета. Авторы законопроекта считают, что эти меры повысят эффективность регулирования рынка алкогольной продукции.

Сейчас счётчики обязаны устанавливать только компании с объёмом производства пива от 300 тысяч дал в год, поясняет издание. Производители крепкого алкоголя и международные пивоваренные компании инициативу поддерживают, потому что уже инвестировали в такое оборудование, указывает «Опора России».

Принятие поправок приведёт к росту стоимости продукции малых производителей пива и усложнит им выход из «карантина», рассказал изданию председатель комитета по производству пивоваренной продукции и напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин. Стоимость установки счётчика на одной линии, по его оценкам, составляет 400 тысяч рублей.

Представители «Балтики», AB InBev Efes, Союза производителей алкогольной продукции поправки поддерживают, отмечает издание. Если такая мера принимается, она должна действовать для всех; новые правила повысят налоговую дисциплину, а производители алкоголя смогут избежать недобросовестной конкуренции, рассказали газете в компаниях.

Требование об установке счётчиков для малых предприятий обсуждается уже несколько лет, напоминает газета. В декабре 2018 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности поручила обсудить поэтапный ввод счётчиков для малых пивоварен, вплоть до компаний с мощностью оборудования от 25 тысяч дал в год.