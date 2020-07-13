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авторизацию с помощью уговоров
Они просят предоставить субсидии на поддержку текущей работы и ускорить открытие неработающих объектов.
Российский совет торговых центров (РСТЦ, Сrocus Group, «Атриум Менеджмент», «Сити Молл» и другие) повторно обратился к правительству с просьбой продлить мораторий на взыскание налогов за 2020 год до 2021 года. Об этом vc.ru рассказал представитель организации.
Срок моратория закончился 1 июля. Владельцы торговых центров должны выплатить задолженности по налогу на добавленную стоимость к концу месяца.
Без отсрочки НДС для российских ТЦ суммарно составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд рублей, налог на прибыль — 15 млрд рублей, единый социальный налог — 4 млрд рублей, подсчитали в РСТЦ.
Как напоминает организация, РСТЦ уже сообщал об отсутствии денег у отрасли. В результате счета бизнесменов могут заблокировать, к осени закроется примерно четверть ТЦ, предупреждают участники рынка.
Кроме того, владельцы ТЦ просят предоставить субсидии на поддержку текущей работы и ускорить открытие объектов в регионах, в которых они до сих пор не могут работать.
В мае Госдума одобрила поправки о праве малого и среднего бизнеса разрывать договоры аренды без штрафов. Изначально документ предполагал, что досрочно расторгнуть договор без штрафа смогут все арендаторы. Однако владельцы ТЦ выступили против законопроекта в таком виде и предупредили о возможных массовых банкротствах в отрасли.
это те, которые не делали скидок на аренду и отсрочек?
Ну, во-первых, обращайте внимание не на "отсрочку" а на "возможную")))
Во-вторых, "в случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" - у нас в стране, слава богу, всё тихо. Так, самоизоляция иногда xD
Там обязательная отсрочка пострадавшим отраслям, есть постановление правительства по этому закону соответствующее.
Б - банкротство
Отрасль не получила от государства
По-моему, отрасль это совокупность предприятий, что-то производящих. М-м-м, какую отрасль они представляют? Раковую отрасль?
поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности...
Это они на "Золотой вавилон", который затопило от трубы позавчера потратились или на пожарную безопасноть, которую после массовых проверок ни один ни прошел? Смотрите, не разоритесь на расходах!
А когда их магазины просили сделать скидку или отсрочку, многие послали ....
А теперь правительство им должно помочь..
Откуда НДС, если вы не получали за аренду? И налог на прибыль платится, если есть прибыль. Не понимаю, объясните откуда такие налоги и с чего их начислили?
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