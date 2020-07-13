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Торговля
Лиана Липанова
475

Владельцы торговых центров попросили продлить мораторий на взыскание налогов — иначе к осени могут закрыться четверть ТЦ Материал редакции

Они просят предоставить субсидии на поддержку текущей работы и ускорить открытие неработающих объектов.

11 комментариев
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Российский совет торговых центров (РСТЦ, Сrocus Group, «Атриум Менеджмент», «Сити Молл» и другие) повторно обратился к правительству с просьбой продлить мораторий на взыскание налогов за 2020 год до 2021 года. Об этом vc.ru рассказал представитель организации.

Срок моратория закончился 1 июля. Владельцы торговых центров должны выплатить задолженности по налогу на добавленную стоимость к концу месяца.

Без отсрочки НДС для российских ТЦ суммарно составит 52 млрд рублей, налог на имущество — 24 млрд рублей, налог на прибыль — 15 млрд рублей, единый социальный налог — 4 млрд рублей, подсчитали в РСТЦ.

Как напоминает организация, РСТЦ уже сообщал об отсутствии денег у отрасли. В результате счета бизнесменов могут заблокировать, к осени закроется примерно четверть ТЦ, предупреждают участники рынка.

Доходов фактически нет, продажам ещё предстоит восстановиться. Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке отрасли неизменно завершаются отказами.

Все приходящие от арендаторов платежи, а это ориентировочно 10-20% от показателей 2019 года, направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и так далее.

Олег Войцеховский
управляющий директор РСТЦ

Кроме того, владельцы ТЦ просят предоставить субсидии на поддержку текущей работы и ускорить открытие объектов в регионах, в которых они до сих пор не могут работать.

В мае Госдума одобрила поправки о праве малого и среднего бизнеса разрывать договоры аренды без штрафов. Изначально документ предполагал, что досрочно расторгнуть договор без штрафа смогут все арендаторы. Однако владельцы ТЦ выступили против законопроекта в таком виде и предупредили о возможных массовых банкротствах в отрасли.

#новость

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Григорий Догонин

1

это те, которые не делали скидок на аренду и отсрочек?

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Денис Демидов

Григорий
0

Их же законом принудили к отсрочке?
https://tass.ru/nedvizhimost/8126295

Госдума приняла закон о возможной отсрочке по…
Документ предусматривает возможность предоставления арендатору отсрочки по уплате аренды…
tass.ru
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Help lawyer

Денис
0

Ну, во-первых, обращайте внимание не на "отсрочку" а на "возможную")))
Во-вторых, "в случае объявления режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации" - у нас в стране, слава богу, всё тихо. Так, самоизоляция иногда xD

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Денис Демидов

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0

Там обязательная отсрочка пострадавшим отраслям, есть постановление правительства по этому закону соответствующее. 

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Mikhail Bobko

0

Б - банкротство

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Victor Radchenko

Mikhail
1

Б - Бобко

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Help lawyer

0

Отрасль не получила от государства

По-моему, отрасль это совокупность предприятий, что-то производящих. М-м-м, какую отрасль они представляют? Раковую отрасль?

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Help lawyer

0

поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности...

Это они на "Золотой вавилон", который затопило от трубы позавчера потратились или на пожарную безопасноть, которую после массовых проверок ни один ни прошел? Смотрите, не разоритесь на расходах!

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НечеловеческаяЛогика

0

А когда их магазины просили сделать скидку или отсрочку, многие послали ....
А теперь правительство им должно помочь..

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Михаил Осетров

0

Откуда НДС, если вы не получали за аренду? И налог на прибыль платится, если есть прибыль. Не понимаю, объясните откуда такие налоги и с чего их начислили?

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Ivan Kolyhalov

Михаил
0

За 4 кв. 2019 и 1 кв. 2020.

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