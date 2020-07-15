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Торговля
Галина Мубаракшина
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Владелец сетей re:Store и Samsung в России откроет магазины Xiaomi Материал редакции

Это позволит ему ускорить рост бизнеса, а бренду поможет с продвижением.

  • Inventive Retail Group (входит в группу компаний «Ланит») планирует открыть в России до 60 монобрендовых магазинов Xiaomi, передают «Ведомости».
  • Первая точка откроется 22 июля 2020 года в ТРЦ «Fort Отрадное» в Москве, уточняет газета. В ней будут представлены смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства из линейки Xiaomi.
  • В Xiaomi полагают, что покупатели не заметят существенной разницы между партнёрскими и фирменными салонами, пишет газета. В Inventive Retail Group утверждают, что помогут компании расширить сеть монобрендовых магазинов в первую очередь в регионах. Сейчас у компании около 30 собственных магазинов MiStore в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах.
  • В перспективе партнёр Xiaomi планирует открывать монобрендовые магазины большей площади, где будут продаваться продукты из экосистемы бренда, в том числе товары для «умного» дома, добавляет издание.
  • Inventive Retail Group владеет сетями магазинов re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, Street Beat, UNOde50 и Huawei в России. Для компании новый партнёр — возможность ускорить рост бизнеса, рассказал изданию гендиректор аналитического агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
  • Основные продажи устройств делаются не в монобрендовых салонах, а, например, через мобильных ритейлеров, отмечает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. 60 магазинов на всю Россию — это очень мало, для Xiaomi такое партнёрство — возможность развития и рекламы бренда, считает он.
  • В первой половине 2020 года Xiaomi, по данным «Яндекс.Маркета», стал самым популярным производителем смартфонов по количеству переходов на разделы с продукцией бренда. Xiaomi заинтересовала 29% пользователей, на втором месте — Samsung (20%), на третьем — Apple (19%), подсчитал маркетплейс.

#новость #xiaomi

Галина Мубаракшина
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5 комментариев
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Ruslan Fatikhov

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С каких пор урны стали называться магазинами?

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Stas Korg

0

Xiaomi скоро будет как ikea для умного дома )

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Павел Самур

0

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему

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CS GO Server Tambov

0

Опоздал, теперь нужно рилми открывать

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Даниил Орел

0

догоняют прогресс)

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