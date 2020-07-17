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Месяцем ранее сервис уличили в подключении американских магазинов без их ведома — в том числе тех, что эксклюзивно работают с Instacart.
Американский сервис доставки продуктов Instacart подал иск против латиноамериканского стартапа Cornershop и обвинил в краже «тысяч» изображений товаров из каталога продуктов, передаёт Axios.
Cornershop «систематически присваивает интеллектуальную собственность» Instacart, заявил представитель американского сервиса. «Компания не выполнила требование прекратить кражу нашего каталога», — добавляет он.
В октябре 2019 года Uber договорился купить Cornershop за $459 млн. Сделка ещё не закрыта — необходимо одобрение регуляторов. В мае 2020 года сервис вышел на рынок США и начал работать в Далласе и Майами, напоминает Axios.
В США Cornershop столкнулся с сопротивлением ритейлеров. Сервис начал доставлять товары многих крупных сетей, включая Costco, Kroger, Sprouts, Publix и других, но не заключал с ними сделок, выяснило The Information.
При этом некоторые из этих сетей заключили эксклюзивные соглашения о доставке с Instacart. Ритейлеры обратились к сервису, и он был вынужден убрать их товары из своего каталога, пишет издание.
Cornershop основан в 2015 году. Сервис работает в Чили, Мексике, Перу и других странах. В 2018 году за $225 млн компанию пытался купить Walmart, но латиноамериканские антимонопольные органы заблокировали сделку.
Сервис начал доставлять товары многих крупных сетей, включая Costco, Kroger, Sprouts, Publix и других, но не заключал с ними сделок
некоторые из этих сетей заключили эксклюзивные соглашения о доставке с Instacart
То есть ты не можешь без договорённости с «Пятерочкой» прийти туда, купить продукты и развезти их бабушкам на районе?
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