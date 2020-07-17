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Торговля
Лиана Липанова
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Сервис доставки продуктов Instacart обвинил купленный Uber стартап Cornershop в краже каталога Материал редакции

Месяцем ранее сервис уличили в подключении американских магазинов без их ведома — в том числе тех, что эксклюзивно работают с Instacart.

2 комментария
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Американский сервис доставки продуктов Instacart подал иск против латиноамериканского стартапа Cornershop и обвинил в краже «тысяч» изображений товаров из каталога продуктов, передаёт Axios.

Cornershop «систематически присваивает интеллектуальную собственность» Instacart, заявил представитель американского сервиса. «Компания не выполнила требование прекратить кражу нашего каталога», — добавляет он.

Axios

В октябре 2019 года Uber договорился купить Cornershop за $459 млн. Сделка ещё не закрыта — необходимо одобрение регуляторов. В мае 2020 года сервис вышел на рынок США и начал работать в Далласе и Майами, напоминает Axios.

В США Cornershop столкнулся с сопротивлением ритейлеров. Сервис начал доставлять товары многих крупных сетей, включая Costco, Kroger, Sprouts, Publix и других, но не заключал с ними сделок, выяснило The Information.

При этом некоторые из этих сетей заключили эксклюзивные соглашения о доставке с Instacart. Ритейлеры обратились к сервису, и он был вынужден убрать их товары из своего каталога, пишет издание.

Instacart столкнулся с новым испытанием в США в виде Cornershop, и жаль, что их первый шаг — это судебное разбирательство, а не конкуренция. Cornershop отреагирует на эту жалобу, но не станет останавливать работу в США.

представитель Uber

Cornershop основан в 2015 году. Сервис работает в Чили, Мексике, Перу и других странах. В 2018 году за $225 млн компанию пытался купить Walmart, но латиноамериканские антимонопольные органы заблокировали сделку.

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Denis Bystruev

1

 Сервис начал доставлять товары многих крупных сетей, включая Costco, Kroger, Sprouts, Publix и других, но не заключал с ними сделок

 некоторые из этих сетей заключили эксклюзивные соглашения о доставке с Instacart

То есть ты не можешь без договорённости с «Пятерочкой» прийти туда, купить продукты и развезти их бабушкам на районе?

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Sergey Ontime

Denis
1

Через приложуху, значит, не можешь. Канкурэнты напрягутся)

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