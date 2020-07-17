Месяцем ранее сервис уличили в подключении американских магазинов без их ведома — в том числе тех, что эксклюзивно работают с Instacart.

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Американский сервис доставки продуктов Instacart подал иск против латиноамериканского стартапа Cornershop и обвинил в краже «тысяч» изображений товаров из каталога продуктов, передаёт Axios.

Cornershop «систематически присваивает интеллектуальную собственность» Instacart, заявил представитель американского сервиса. «Компания не выполнила требование прекратить кражу нашего каталога», — добавляет он.

Axios

В октябре 2019 года Uber договорился купить Cornershop за $459 млн. Сделка ещё не закрыта — необходимо одобрение регуляторов. В мае 2020 года сервис вышел на рынок США и начал работать в Далласе и Майами, напоминает Axios.

В США Cornershop столкнулся с сопротивлением ритейлеров. Сервис начал доставлять товары многих крупных сетей, включая Costco, Kroger, Sprouts, Publix и других, но не заключал с ними сделок, выяснило The Information.

При этом некоторые из этих сетей заключили эксклюзивные соглашения о доставке с Instacart. Ритейлеры обратились к сервису, и он был вынужден убрать их товары из своего каталога, пишет издание.

Instacart столкнулся с новым испытанием в США в виде Cornershop, и жаль, что их первый шаг — это судебное разбирательство, а не конкуренция. Cornershop отреагирует на эту жалобу, но не станет останавливать работу в США. представитель Uber