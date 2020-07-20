«СберМаркет» подключил первого непродуктового ритейлера — сервис будет доставлять косметику Yves Rocher
Материал редакции
Для «СберМаркета» партнёрство — выход в новый сегмент, а для Yves Rocher — возможность увеличить продажи на фоне спада трафика в магазинах.
Сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» договорился о сотрудничестве с сетью магазинов косметики Yves Rocher, рассказали vc.ru в компании. Это первый непродуктовый партнёр сервиса.
Пока доставка из Yves Rocher есть только в Москве, до конца 2020 года сервис планирует подключить и другие города-миллионники.
Минимальная сумма заказа — 1000 рублей, стоимость сборки и доставки в день заказа — 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие.
До этого «СберМаркет» доставлял только товары из продуктовых магазинов — сейчас у компании 35 таких партнёров в 115 городах.
В мае 2020 года сервис занял второе место в рейтинге сервисов доставки продуктов с оборотом в 2 млрд рублей, говорили аналитики Infoline. Он потеснил многолетнего лидера рейтинга «Утконос», который опустился на третье место.
В «СберМаркете» рассчитывают, что до конца 2020 года доставка товаров из непродовольственных магазинов составит до 5% от общего оборота компании. Сервис ведёт переговоры и с другими ритейлерами, но детали пока не раскрывает.
Andrew Shmig
Скоро в этих машинах будут перевозить свежие фрукты, овощи, косметику...
123 456Andrew
Зеленый пакетик бесплатно)
alex twit
сервис будет доставлять Нэвэльны в тюрячку по заказ...делу Ивроше
Marina Ivanov
Сбер становиться чрезмерно назойлив.
Павел Скиннер
На самом деле, лично у меня клиентский опыт по Сбермаркету положительный. Пользовался в течение всего карантина.
Интерфейс, процесс оплаты, сборщики, курьеры – все ок.
Алфей Заморышев
Де́ло «Ив Роше́» — уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорён к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима.