Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Татьяна Боброва
740

«СберМаркет» подключил первого непродуктового ритейлера — сервис будет доставлять косметику Yves Rocher Материал редакции

Для «СберМаркета» партнёрство — выход в новый сегмент, а для Yves Rocher — возможность увеличить продажи на фоне спада трафика в магазинах.

  • Сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» договорился о сотрудничестве с сетью магазинов косметики Yves Rocher, рассказали vc.ru в компании. Это первый непродуктовый партнёр сервиса.
  • Пока доставка из Yves Rocher есть только в Москве, до конца 2020 года сервис планирует подключить и другие города-миллионники.
  • Минимальная сумма заказа — 1000 рублей, стоимость сборки и доставки в день заказа — 98 рублей за первый заказ и 158 рублей за последующие.
  • До этого «СберМаркет» доставлял только товары из продуктовых магазинов — сейчас у компании 35 таких партнёров в 115 городах.
  • В мае 2020 года сервис занял второе место в рейтинге сервисов доставки продуктов с оборотом в 2 млрд рублей, говорили аналитики Infoline. Он потеснил многолетнего лидера рейтинга «Утконос», который опустился на третье место.
  • В «СберМаркете» рассчитывают, что до конца 2020 года доставка товаров из непродовольственных магазинов составит до 5% от общего оборота компании. Сервис ведёт переговоры и с другими ритейлерами, но детали пока не раскрывает.

#новость #сбермаркет #yvesrocher

Татьяна Боброва
+42 169
2
1
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["yvesrocher","\u0441\u0431\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 143476, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Jul 2020 12:16:33 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrew Shmig

3

Скоро в этих машинах будут перевозить свежие фрукты, овощи, косметику...

Ответить

123 456

Andrew
3

Зеленый пакетик бесплатно)

Ответить

alex twit

2

сервис будет доставлять Нэвэльны в тюрячку по заказ...делу Ивроше

Ответить

Marina Ivanov

1

Сбер становиться чрезмерно назойлив.

Ответить

Павел Скиннер

0

На самом деле, лично у меня клиентский опыт по Сбермаркету положительный. Пользовался в течение всего карантина.
Интерфейс, процесс оплаты, сборщики, курьеры – все ок.

Ответить

Алфей Заморышев

0

Де́ло «Ив Роше́» — уголовное дело против российского политика Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорён к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Шифрование и дешифрование файлов с помощью Python
Хотим поделиться с вами, как можно шифровать файлы, используя Python с помощью библиотеки cryptography, построенной на…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Как собрать 50 000 подписчиков в телеграме, потратив 0 рублей на продвижение
Мы запустили телеграм-канал @tinkoff_invest_official в сентябре 2019-го и думали, что наберем 30 тысяч подписчиков за г…
4
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Зачем финансовой компании удваивать IT-команду
IТ-директор Илья Батай рассказывает о том, как устроена работа технологического блока УК «Альфа-Капитал».
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Иванов
за день
Сапсан стоит 2700 и он приличный, можно книжку почитать или поработать. https://www.tutu.ru/poezda/rasp_d.php?nnst1=2000000&nnst2=2004000&date=21.07.2020 Кататься забирать машину, спать при включенном двигателе…
Как я психанул и поехал в Питер на каршеринге
Alexey Bo
за неделю
Миллионеры из РФ перечитали новость несколько раз, но всеравно ничего не поняли.
Свыше 80 миллионеров из США и других стран попросили власти повысить налоги для богатых, чтобы справиться с пандемией

Комментарии

Александр Орлов

Агрегатор сервисов gde-saas.ru…

Алфей Заморышев

«СберМаркет» подключил первого…

Evgeny Romanov

«Яндекс» обжаловал решение об…

Сергей Захаров

Как удаленная работа может…

Татьяна Крылова

Уберизация производства

Michael Stepanov

Как я научился выигрывать…

Ваня Пупкмн

Российский страховой стартап…

Anatoly Ivanov

Россияне смогут устраиваться на…

Vladislav V

Как я научился выигрывать…

Yury Evseev

Агрегатор сервисов gde-saas.ru…

Vladislav V

Как я научился выигрывать…

Serge Ovchinnikov

Магия повторения: почему людям…

Alexandr Simonov

«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят…

Valentin Dombrovsky

Как я научился выигрывать…

Viktor Mann

Как мы внедрили Канбан в…

Дмитрий Комиссаров

В digital без рамок: как мы…

Эдуард Шевелев

О SEO блогах на WordPress 2

Valentin Dombrovsky

Как я научился выигрывать…

Gleb Kudryavtcev

Россияне смогут устраиваться на…