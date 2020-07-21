Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Торговля
Лиана Липанова
1991

«Магнит» начал тестировать магазины с низкими ценами под брендом «Моя цена» Материал редакции

Компания снизит расходы на сервис в таких магазинах «в угоду низким ценам».

  • «Магнит» открыл несколько пилотных магазинов-дискаунтеров под новым брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК президент и гендиректор компании Ян Дюнинг. Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.
  • Ассортимент таких магазинов будет состоять из 1800 позиций собственных торговых марок и товаров «первой цены» (группа товаров с самыми низкими ценами), объяснил он. «Товары "первой цены" дешевле всего на пару процентов, те, что собственного производства, гораздо существеннее: нам не нужно вкладываться, например, в упаковку и прочее», — говорит Дюнинг.
  • По его словам, «Моя цена» не будет находиться в шаговой доступности от жилья. Кроме того, расходы на сервисы будут снижаться «в угоду эффективности и более низким ценам». «Например, большинство товаров на полках размещено прямо в коробках», — добавил глава ритейлера.
  • «Пока рано говорить о результатах, но мы уже видим, что покупателям он нравится. Вероятно, откроем еще три-четыре [магазина] и попытаемся понять, сработает это или нет. Первое впечатление — да, на это есть спрос, но нужно проанализировать, сможем ли мы ещё снизить цены на товары собственного производства и СТМ», — заключил Дюнинг.

#новость #магнит

Лиана Липанова
+22 774
4
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442"], "comments": 32, "likes": 4, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 143736, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Jul 2020 09:29:39 +0300", "is_special": false }
Бизнес у Татьяныча: ну умер и умер
15 бизнесов: 12 выжили, 3 закрыто — жертвы пандемии Covid в ЖЖ Артемия Лебедева
Узнать
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Кирилл Алексушин

17

«Снизит расходы на сервис». В магните итак самый ужасный сервис, куда ещё ниже. А уж про качество продуктов - это вообще отдельная история.

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Кирилл
16

Да, ладно вот в Дикси точно самый ужасный. У Магнита всё на уровне Пятёрочки. Хотите цены дискаунтера, а сервис как в Азбуке Вкуса? Сейчас начнётся нытье в комментах.

Ответить

Кирилл Алексушин

Gennadiy
1

Основная проблема в том, что пока существуют такие примеры плохого сервиса из массового фуд-ритейла и они «Популярны» - Х5, Магнит, Дикси, КБ, то и о сервисе не может быть и речи. А почему?

Потому что «Мы магазин у дома» у людей мало денег, ну мы им продукты дёшево продадим, а уж все остальное похеру. То есть их цель - открыть, как можно больше магазинов и побыстрее срубить кэша, чтобы открыть ещё больше магазинов.

Если бы хоть кто-то подумал, что можно взять зарубежную практику и попытаться автоматизировать свои магазины, то это привело хотя бы к маленькому скачку вперёд, и рынок начал бы выходить на новый уровень.

А пока имеем то, что имеем.

Ответить

Gennadiy Khatuntsev

Кирилл
0

 автоматизировать свои магазины

Тысячи магазинов в США и Европе не автоматизированы и не будут такими. Не надо бросаться в крайности. Из тех что сам бывал: Netto в Берлине или Billa в Праге - ни чем не лучше наших.

Ответить

Дмитрий Малахов

Кирилл
3

Просто они видят перед собой пример Светофора.
Количество небогатых людей велико - и они готовы ехать в промзону и покупать товар из коробок ради низкой цены

Ответить

Денис Середов

Дмитрий
3

Небогатых прям политкорректно ещё сказано ...

Ответить

Kostya Golikov

Денис
1

< здесь был каламбур, но тема тяжкая поэтому не стоит >

Ответить

Валентин Стекольников

Дмитрий
0

Ну, во-первых, кто-то рядом с этим магазином наверняка живёт или работает, им удобно. Во-вторых, товары из коробок лично меня, например, не оскорбляют (в отличие от "сметанного продукта" и других продуктовых эрзацев). Поэтому я лучше куплю сметану по цене сметанного продукта, но из коробки, чем сметанный продукт по любой цене, красиво уложенный на полку. 

Ответить

Антон

Кирилл
0

Можно пинать товар до кассы. Кассир тебе будет в машину закидывать со своего рабочего места.

Ответить

Ренат Смольный

10

Да продавайте прямо с контейнера, или просто кучу на асфальт можно вывалить и торговать. Если наценки будут ниже - все равно все сметут.

Ответить

Андрей Викторович

Ренат
1

Спасибо за идею! Пошёл открывать магазин

Назову "Моя кучка" 

Ответить

Yuri Ahmedov

8

Первые фотографии новых магазинов.

Ответить

Prolis Labkk

Yuri
4

Никакого клиентского сервиса - могли бы лопату привязать.

Ответить

Андрей Викторович

Yuri
0

"Моя мусорка" 

Ответить

Алексей Патрин

6

В магните и так нет сервиса.

Куда ещё ниже?

Ответить

Ales Yuzefovich

5

Ребят, вот вы пишите что в магните нет сервиса. Вы там бываете, или так, где то слышали и просто передаете инфу дальше в массы? 
Сервис там неплох для этого сегмента. Проблема в том, что он в отдельных магазинах реально проседает. В Ростове-на-Дону, например, заставал ситуацию, когда два Магнита, один в 200 метрах от другого, по сервису, чистоте и вежливости персонала отличись как небо и земля. Это не есть хорошо. 

Ответить

selecadm

Ales
2

Вне зависимости от ценового сегмента, ни в каком магазине не должно быть такого, что на ценнике одна цена, на кассе другая, а когда пытаешься разобраться, подходит мужик в форменной одежде, говорит "вы за такую цену не купите" и следит, чтобы ценник не сфоткали. Короче, Магнит уёбки и пидарасы. У меня в моём жилом доме на первом этаже Магнит, мне виднее.

Ответить

Sasha Korablyov

selecadm
2

Причём этот мужик живёт в соседнем доме и в Магните не работает

Ответить

Prolis Labkk

Sasha
2

Это Геннадий.

Ответить

Николай Антонов

5

Пример магазины "светофор".
Сумеречное освещение, полки из досок, товары прямо в коробах стоят. Заходил из любопытства и лучше уж на рынке закупаться. Очень жаль, что мы экономически идём в такое будущее...

Ответить

Дмитрий Малахов

Николай
2

Мы идем в сторону разнообразия.
Вкусвил-Перекресток-Магнит-Светофор....
У каждого есть покупатели.  При этом есть покупатели, покупающие сразу во всех магазинах...

Ответить

Андрей Викторович

Дмитрий
0

Нет никакого разнообразия. Население нищает и розница адаптируется под них 

Ответить

Stanislav

Николай
1

У меня в родном городе вообще мелкие магазинчики начали открываться на манер 90-х, в которых цены ниже чем в сетевых магазинах.
Высокий уровень жизни у нас только на словах

Ответить

Денис Игоревич

4

США: Открывает магазины без касс и очередей 
Россия: Открывает магазины в еб от дома, с товарами в коробках 

Ответить

Дмитрий Линец

3

Учитывая доходы "среднего класса" мне кажется попрёт такая идея. Главное чтобы качество было на минимальном каком то уровне.

Ответить

Dmitri Mihailovich

2

Я так понимаю идут по пути дискаунтеров Светофор, Доброцен.

Ответить

Святослав Гусев

2

Дикси и Магнит, абсолютно ужасные с точки зрения сервиса. Извиняюсь, но я лично был в нескольких магазинах, и там просто «воняет», и это ни сарказм и не шутка. Запах пропавших, протухших овощей, продуктов.

Ответить

Vlad F

2

Я думал магнит это дно дна, а оказывается это была азбука вкуса в сравнении с новыми магазинами.

Ответить

Andrey Kulakov

1

Там и без того ассортимент не ахти, а в сокращённом, видимо, кроме "заменителей" ничего не останется

Ответить

_ Aenter _

1

Миллениалы придумали Фикс Прайс

Ответить

Stanislav

0

Казалось бы куда уж хуже

Ответить

Dmitry Kolodin

–1
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ЦДП
Подписан
Отписаться
Цифровое деловое пространство запускает беговой подкаст о бизнесе
Два раза в месяц все желающие смогут послушать искренние интервью с предпринимателями и прикладные бизнес-кейсы в интен…
1
Северсталь
Подписан
Отписаться
Может ли фрилансер быть полезным корпорации?
И переходить в найм для этого необязательно.
0
Купибилет
Подписан
Отписаться
Команда «На взлет!». Как коронакризис влиял на авиаиндустрию
Неужели жизнь приходит в норму? Уже с начала лета самолеты полетели по внутренним рейсам даже у тех авиакомпаний, котор…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Мерлин
за день
И главное - Xpeng не копирует сайт Tesla. Вообще.
Китайская Xpeng привлекла ещё $500 млн — её считают конкурентом Tesla, которая обвиняет стартап в краже технологии
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Артем Летюшев

Как мы внедрили Канбан в…

Валентин…

«Магнит» начал тестировать…

Gennadiy Khatuntsev

«Магнит» начал тестировать…

Андрей Викторович

«Магнит» начал тестировать…

Михаил Качалов

Минэкономики предложило…

Артем Летюшев

Как мы внедрили Канбан в…

Алексей Штейн

Сервис объявлений «Юла» добавил…

Tonym dAbKoV

Китайская Xpeng привлекла ещё…

alex twit

Запись в подсайте Офтоп

alex twit

Запись в подсайте Офтоп

Olga Shvets

ZDNet: Microsoft планирует…

Saucedo Puetz

528 дней создания плеера

Антон

«Магнит» начал тестировать…

Андрей Викторович

«Магнит» начал тестировать…

Аарон Малис

Код, статья, вёрстка и музыка…

Anton Bocharov

528 дней создания плеера

Андрей Викторович

«Магнит» начал тестировать…

Денис Демидов

Минэкономики предложило…

Марсель Галлямов

Минэкономики предложило…

Antol Peshkov

Мобильное приложение на…