Компания снизит расходы на сервис в таких магазинах «в угоду низким ценам».
- «Магнит» открыл несколько пилотных магазинов-дискаунтеров под новым брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК президент и гендиректор компании Ян Дюнинг. Первые три магазина появились в Самаре, недалеко от Ульяновска и в Камышине.
- Ассортимент таких магазинов будет состоять из 1800 позиций собственных торговых марок и товаров «первой цены» (группа товаров с самыми низкими ценами), объяснил он. «Товары "первой цены" дешевле всего на пару процентов, те, что собственного производства, гораздо существеннее: нам не нужно вкладываться, например, в упаковку и прочее», — говорит Дюнинг.
- По его словам, «Моя цена» не будет находиться в шаговой доступности от жилья. Кроме того, расходы на сервисы будут снижаться «в угоду эффективности и более низким ценам». «Например, большинство товаров на полках размещено прямо в коробках», — добавил глава ритейлера.
- «Пока рано говорить о результатах, но мы уже видим, что покупателям он нравится. Вероятно, откроем еще три-четыре [магазина] и попытаемся понять, сработает это или нет. Первое впечатление — да, на это есть спрос, но нужно проанализировать, сможем ли мы ещё снизить цены на товары собственного производства и СТМ», — заключил Дюнинг.
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Кирилл Алексушин
«Снизит расходы на сервис». В магните итак самый ужасный сервис, куда ещё ниже. А уж про качество продуктов - это вообще отдельная история.
Gennadiy KhatuntsevКирилл
Да, ладно вот в Дикси точно самый ужасный. У Магнита всё на уровне Пятёрочки. Хотите цены дискаунтера, а сервис как в Азбуке Вкуса? Сейчас начнётся нытье в комментах.
Кирилл АлексушинGennadiy
Основная проблема в том, что пока существуют такие примеры плохого сервиса из массового фуд-ритейла и они «Популярны» - Х5, Магнит, Дикси, КБ, то и о сервисе не может быть и речи. А почему?
Потому что «Мы магазин у дома» у людей мало денег, ну мы им продукты дёшево продадим, а уж все остальное похеру. То есть их цель - открыть, как можно больше магазинов и побыстрее срубить кэша, чтобы открыть ещё больше магазинов.
Если бы хоть кто-то подумал, что можно взять зарубежную практику и попытаться автоматизировать свои магазины, то это привело хотя бы к маленькому скачку вперёд, и рынок начал бы выходить на новый уровень.
А пока имеем то, что имеем.
Gennadiy KhatuntsevКирилл
автоматизировать свои магазины
Тысячи магазинов в США и Европе не автоматизированы и не будут такими. Не надо бросаться в крайности. Из тех что сам бывал: Netto в Берлине или Billa в Праге - ни чем не лучше наших.
Дмитрий МалаховКирилл
Просто они видят перед собой пример Светофора.
Количество небогатых людей велико - и они готовы ехать в промзону и покупать товар из коробок ради низкой цены
Денис СередовДмитрий
Небогатых прям политкорректно ещё сказано ...
Kostya GolikovДенис
< здесь был каламбур, но тема тяжкая поэтому не стоит >
Валентин СтекольниковДмитрий
Ну, во-первых, кто-то рядом с этим магазином наверняка живёт или работает, им удобно. Во-вторых, товары из коробок лично меня, например, не оскорбляют (в отличие от "сметанного продукта" и других продуктовых эрзацев). Поэтому я лучше куплю сметану по цене сметанного продукта, но из коробки, чем сметанный продукт по любой цене, красиво уложенный на полку.
АнтонКирилл
Можно пинать товар до кассы. Кассир тебе будет в машину закидывать со своего рабочего места.
Ренат Смольный
Да продавайте прямо с контейнера, или просто кучу на асфальт можно вывалить и торговать. Если наценки будут ниже - все равно все сметут.
Андрей ВикторовичРенат
Спасибо за идею! Пошёл открывать магазин
.
Назову "Моя кучка"
Yuri Ahmedov
Первые фотографии новых магазинов.
Prolis LabkkYuri
Никакого клиентского сервиса - могли бы лопату привязать.
Андрей ВикторовичYuri
"Моя мусорка"
Алексей Патрин
В магните и так нет сервиса.
Куда ещё ниже?
Ales Yuzefovich
Ребят, вот вы пишите что в магните нет сервиса. Вы там бываете, или так, где то слышали и просто передаете инфу дальше в массы?
Сервис там неплох для этого сегмента. Проблема в том, что он в отдельных магазинах реально проседает. В Ростове-на-Дону, например, заставал ситуацию, когда два Магнита, один в 200 метрах от другого, по сервису, чистоте и вежливости персонала отличись как небо и земля. Это не есть хорошо.
selecadmAles
Вне зависимости от ценового сегмента, ни в каком магазине не должно быть такого, что на ценнике одна цена, на кассе другая, а когда пытаешься разобраться, подходит мужик в форменной одежде, говорит "вы за такую цену не купите" и следит, чтобы ценник не сфоткали. Короче, Магнит уёбки и пидарасы. У меня в моём жилом доме на первом этаже Магнит, мне виднее.
Sasha Korablyovselecadm
Причём этот мужик живёт в соседнем доме и в Магните не работает
Prolis LabkkSasha
Это Геннадий.
Николай Антонов
Пример магазины "светофор".
Сумеречное освещение, полки из досок, товары прямо в коробах стоят. Заходил из любопытства и лучше уж на рынке закупаться. Очень жаль, что мы экономически идём в такое будущее...
Дмитрий МалаховНиколай
Мы идем в сторону разнообразия.
Вкусвил-Перекресток-Магнит-Светофор....
У каждого есть покупатели. При этом есть покупатели, покупающие сразу во всех магазинах...
Андрей ВикторовичДмитрий
Нет никакого разнообразия. Население нищает и розница адаптируется под них
StanislavНиколай
У меня в родном городе вообще мелкие магазинчики начали открываться на манер 90-х, в которых цены ниже чем в сетевых магазинах.
Высокий уровень жизни у нас только на словах
Денис Игоревич
США: Открывает магазины без касс и очередей
Россия: Открывает магазины в еб#н#х от дома, с товарами в коробках
Дмитрий Линец
Учитывая доходы "среднего класса" мне кажется попрёт такая идея. Главное чтобы качество было на минимальном каком то уровне.
Dmitri Mihailovich
Я так понимаю идут по пути дискаунтеров Светофор, Доброцен.
Святослав Гусев
Дикси и Магнит, абсолютно ужасные с точки зрения сервиса. Извиняюсь, но я лично был в нескольких магазинах, и там просто «воняет», и это ни сарказм и не шутка. Запах пропавших, протухших овощей, продуктов.
Vlad F
Я думал магнит это дно дна, а оказывается это была азбука вкуса в сравнении с новыми магазинами.
Andrey Kulakov
Там и без того ассортимент не ахти, а в сокращённом, видимо, кроме "заменителей" ничего не останется
_ Aenter _
Миллениалы придумали Фикс Прайс
Stanislav
Казалось бы куда уж хуже
Dmitry Kolodin