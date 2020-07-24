Предприниматель тестирует продукцию на себе, выкупает фермы в Хакасии и на Камчатке и продаёт российскую косметику во Франции.

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Основатель и владелец компании «Первое решение» Андрей Трубников

22 июля компания «Первое решение», которая выпускает косметику под брендами Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи», публично объявила об угрозе остановки работы и закрытия магазинов. Причина — иск на 4,5 млрд рублей от завода «Эн+ Рециклинг»: компания арендовала его помещения, на одном из складов произошёл пожар.

«Первое решение» утверждает, что не виновно в происшествии, а иск — это попытка устранить «крупнейшего российского игрока» на рынке косметики.

Чем известны компания, которая в 2018 году получила 14,6 млрд рублей выручки, и её эксцентричный основатель Андрей Трубников.

Не взяли в Procter & Gamble, открыл свой бизнес

Андрей Трубников родился в 1960 году в Ташкенте. Окончил экономический факультет МГИМО, работал на таможне и в конце 90-х занялся бизнесом по импорту алкоголя. В августе 1998 года, после девальвации рубля, Трубников разорился и попытался устроиться в Procter & Gamble, но его не взяли «из-за тупости».

Тогда он решил открыть новый бизнес — по торговле живыми курами, но его отговорила жена. Она пожаловалась мужу: импортные моющие средства стоят дорого, и посоветовала сделать доступный российский продукт.

В том же году он вместе с партнёром Юсефом Ватфой основал компанию «Фратти НВ». Купил за $5000 формулу геля для мытья посуды в Институте бытовой химии и начал продавать средство под брендом «Волшебница». Первые партии предприниматели сами готовили, разливали и развозили по оптовым рынкам Москвы.

Полтора года создавали образ травницы

В 2002 году Трубников продал свою долю партнёрам за $200 тысяч и основал новую фирму, «Первое решение». Переманив часть команды «Фратти НВ», он запустил производство шампуней «Рецепты бабушки Агафьи».

Сначала я занимался косметикой в основном ради денег — делал жидкость для мытья посуды без всякой истории за ней. А потом посмотрел: евреи рассказывают про Мёртвое море, австралийцы носятся с зелёным чаем. Мне было обидно, что в России всё засрали, одной нефтью торгуем. И посреди этого Сибирь с её дикими травами, которую мы никак не используем. Я решил узнать больше, книжки стал читать. Андрей Трубников цитата из книги «Бизнес против правил. Как Андрей Трубников создал Natura Siberica и захватил рынок органической косметики в России»

Лицом бренда стал придуманный Трубниковым персонаж — сибирская травница Агафья Тихоновна Ермакова. Её образ создавали около полутора лет: художник много раз перерисовывал травницу по просьбе Трубникова. Предприниматель рассказывал, что развешивал изображения Агафьи Тихоновны в ванной и рассматривал их.

У одной бабушки глаза были какие-то нехорошие. Ты ходишь, и как будто она за тобой следит. Как будто злая бабка. Я говорю: надо глаза менять. Потом другая — слишком похожа на немку. Слишком умная, слишком интеллигентная, надо поглупее. Тут морщина не та, тут брови не те. У нас же история была придумана, как она с бурятом познакомилась, бурят Василий такой был. Говорю: бурят такую не полюбил бы, надо что-то менять. В общем, в конце концов вроде стала нормальной. Андрей Трубников

Вместе с образом персонажу придумали легенду.

Мы вместе подбирали ей имя, отчество. До мелочей сочинили легенду: как Агафья одета, как говорит, кто она такая, казачка донская, как она попала в Сибирь… Ведь у нас же потребитель очень любопытный: «А что это, а где это?» Нам писали письма, просили, чтобы мы отправили их к бабушке Агафье. Весь образ был продуман Андреем Вадимовичем до последнего вопроса, на котором нас могли бы поймать.

Анастасия Волкова технолог компании, цитата из книги «Бизнес против правил. Как Андрей Трубников создал Natura Siberica и захватил рынок органической косметики в России»

Когда команда разрабатывала бренд, вспоминает Волкова, Трубников сразу определил целевую аудиторию.

Ну вот представь, училка средних классов, ей 40 лет, у неё двое детей-оболтусов, которые плохо учатся. А она сама в школе пашет. Она приходит домой с тяжёлыми сумками с продуктами, устала, муж опять пьяный, дети не слушаются и ничего не сделали. Она спрячется в ванной, захочет поплакать. Сядет, увидит наши флакончики, успокоится, улыбнётся. И пойдёт дальше в свою жизнь. Андрей Трубников

Причём «люди с маленькой зарплатой» — это, по мнению Трубникова, слишком размытый социальный сегмент, а сорокалетняя учительница — конкретный потребитель.

Поначалу никто не верил в успех косметики с лицом пожилой женщины, указывает РБК. «Рецепты бабушки Агафьи» отказывались выставлять на полки магазинов.

Но предпринимателю удалось продать продукт дистрибьюторам, и «Агафьей» заинтересовались «Ашан», «Магнит», X5 Retail Group, «Азбука вкуса» и косметическая сеть «Подружка».

Вскоре компания производила гели для душа, кремы, пены и соль для ванн. В 2016 году в Москве открылся первый монобрендовый магазин Agafia Shop, в ассортименте которого было больше 700 средств.

Сбор облепихи для производства косметики Natura Siberica

Нанял племена алеутов и эскимосов

В 2007 году Трубников попробовал производить косметику в более дорогом сегменте — под новым брендом Natura Siberica. Он выпустил пробную серию шампуней и кремов для лица с экстрактом растения из Красной книги — родиолы розовой. В конечном счёте Natura Siberica закрепилась на рынке, и с 2008 года Трубников стал полноценно развивать новый бренд.

Лично я хочу помочь своей стране заработать престиж. Ну нефть, водка, икра — а что ещё у нас есть? В России принято маскировать отечественное под иностранное. Помните наш бренд обуви Carlo Pazolini, замаскированный под итальянский? Я против такого подхода. Вот если бы они назвались, к примеру, «Иван Лебедев», было бы куда лучше. Андрей Трубников из интервью журналу Esquire

Сначала Natura Siberica покупала травы, ягоды и другие компоненты у редких северных народностей, которые занимались собирательством.

Затем Трубников стал выкупать земли под органические хозяйства. В 2013 году — ферму в Хакасии, через два года — на Сахалине и Камчатке. Ещё спустя пару лет компания арендовала участок на Курильских островах.

Кроме того, предприниматель заключил соглашения с ассоциациями нескольких племён — коряками, эвенками, алеутами и эскимосами. Их нанимают на сезон для сбора дикорастущих трав.

Сбор трав для для производства косметики Natura Siberica Instagram

Экстракты привозят в Москву и смешивают с зарубежной косметической основой. В России, по словам Трубникова, не очень развита химическая промышленность, поэтому 70% сырья приходится импортировать.

Как и «Рецепты бабушки Агафьи», продукцию Natura Siberica продавали через крупных ритейлеров. Первый магазин бренда открыли в 2012 году в Москве.

Затем получили эко-сертификаты. Эти документы подтверждают, что в косметике нет синтетических отдушек и красителей, ГМО и облучённых компонентов.

Сначала мы просто делали натуральную косметику и так писали на упаковке. Но потом решили, что и тут нужно, как в мишленовском ресторане: чтобы прослеживалась история использованных продуктов, чтобы была гарантия качества. Гарантию получить непросто, первый сертификат у нас появился через полтора года после начала сбора документов. Инспекторы проверяли всё: что наша земля в сибирских заказниках пять лет отдыхала, засеваясь дикими растениями, что другие растения собирали вручную ханты — лес в аренде у их национальной ассоциации. Да и после выдачи бумажки могли нагрянуть с ревизией, посмотреть, сколько органического сырья осталось в бочке после изготовления 3000 банок, что прошли по бухгалтерии. Цифры должны соитись — иначе плакал ваш сертификат. Андрей Трубников

Сейчас у Natura Siberica пять сертификатов: немецкий BDIH, итальянский ICEA, британский Soil Association, французский EcoCert и общеевропейский COSMOS Standard.

К апрелю 2020 года сеть Natura Siberica включала 45 точек, 11 из них — за границей. Во Франции, Великобритании и Финляндии компания работает через дистрибьюторов.

Понимая востребованность органической косметики, Трубников запустил ещё два бренда: Planeta Organica и Organic Shop. В апреле 2020 года работали 41 магазин Organic Shop и один Planeta Organica.

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Заметил ностальгию россиян по СССР и выпустил «Секреты лучших здравниц»

Из-за использования импортного сырья компания Трубникова чуть не разорилась в кризис 2014 года. «Поставщики выставляли счета в евро, нам приходилось постоянно повышать цены. Все дистрибьюторы чуть ли не бунт устроили, не хотели с нами работать», — отмечал Трубников. Продажи Natura Siberica просели больше чем на треть, согласно РБК.

«Рецепты бабушки Агафьи» с ценой до 100 рублей за продукт помогли остаться на плаву: продажи бренда в 2014 и 2015 годах увеличивались на 20%.

По мнению бренд-менеджера «Агафьи» Дарьи Ашитковой, роль сыграла и новая упаковка косметики — полиэтиленовая пачка с пластиковой крышкой, которая удешевила продукцию минимум на 20%.

Старая и новая упаковки шампуня «Рецепты бабушки Агафьи»

В начале кризиса Трубников запустил новую линейку Fresh Spa с профессиональной косметикой для салонных процедур и бренд «Секреты лучших здравниц СССР». Fresh Spa предприниматель задумывал как дорогую косметику, а «Секреты здравниц» должны были сыграть на ностальгии по СССР.

Однако оба продукта «передохли» вместе с тем, как доллар стабилизировался: «Сегодня сиюминутные настроения у потребителя есть, ты вовремя улавливаешь их и выпускаешь такие вот вещи».

На вопрос, откуда он узнаёт, какой товар нужен покупателю, Трубников отвечал, что сам тестирует косметику.

Раньше сравнивал дорогие и дешёвые продукты. Но потом плюнул — нет особой разницы. Последний антиэидж-крем за €1000 намазал на кожаные ботинки — не пропадать же. И они вместо чёрных стали голубыми. Омолодились, стало быть. Но с мужской косметикой я тоже могу попасть в точку. Как-то осенило назвать шампуни «Сила волка», «Сила яка» и внедрить на этикетку страшные морды. Теперь они отлично продаются, особенно в Англии и Франции. Лучше всякой «морозной свежести». Андрей Трубников

Эко-бренд продаёт продукцию с экстрактом рогов оленя

В 2017 году Natura Siberica обвинили в жестоком обращении с животными. Пользовательница Facebook Марина Зайцева заметила, что в составе её продукции есть пантокрин — вещество, содержащееся в пантах, рогах молодого оленя. На сайте производитель указывал (сейчас страница удалена), что панты содержат уникальный комплекс питательных веществ.

Зайцева возмутилась тем, что компания позиционируется как эко-марка, при этом вредя животным. Она прикрепила к публикации репортаж о болезненности процедуры: «Оленя зажимают в тисках, пилят рожки по-живому, а потом посыпают нафталином. И так каждые три года. Болевой шок такой, что не все после "процедуры" выживают».

После публикации Зайцевой Natura Siberica провела опрос в своём Instagram: хотят ли покупатели пользоваться косметикой с этим ингредиентом. 70% респондентов ответили отрицательно. Со 2 апреля 2017 года Natura Siberica отказалась от использования пантокрина в своих косметических средствах.

В 2019-м другая клиентка обнаружила в составе шампуня «Рецепты бабушки Агафьи» экстракт рогов оленя. Публикация в Instagram собрала более 7000 лайков и несколько сотен возмущенных комментариев.

В этот раз компания не пошла навстречу потребителям. PR-директор Natura Siberica Виталий Козленков заявил, что «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica — автономные косметические бренды, и почти в каждом международном холдинге присутствуют как активные эко-марки, так и невеганские, с продуктами животного происхождения.

Продукция с пантами оленей по-прежнему продаётся на маркетплейсах.

«В кризис никчёмных людей начало выбрасывать на улицу»

В апреле 2020 года Трубников закрыл треть розничных точек. Во время «самоизоляции» доля онлайн-продаж выросла до 22%, но после открытия магазинов снизилась до 8%. В интервью Forbes предприниматель посчитал, что пандемия пойдёт рынку на пользу.

Все [в докризисное время] зажрались уже, стали такими добрыми, хорошими. Какая-то здоровая агрессивность пропала. Все стали нанимать сотрудников бездумно, никчёмных людей, которые просто перекладывают что-то и ксерят бумагу. Потому что «я же директор, как же я буду ксерить?» А потом, мне нужна секретарша, чтобы она мне делала звонки. Я вот вообще трёх секретарш завёл. А потом ещё оказался нужен человек, который будет ходить по магазинам и смотреть, как наша продукция расставлена там, и будет нам вешать лапшу на уши. И всё, началось — уже 200, 250 человек ходит по магазинам, смотрят, как продукция расставлена. А потом ты проверяешь — никто ничего на самом деле не делает. И вот сейчас всех этих людей в кризис начало выбрасывать на улицу. И компании стали более эффективными. Андрей Трубников

В июле 2020 года предприниматель заявил: он готов продать долю в бизнесе ради выхода компании на новые рынки. «Чтобы выйти в Бразилию без финансовой поддержки, мне нужно 170 лет, а с [финансовым] ресурсом — три года», — объяснил Трубников.

«Образ эксцентричного русского миллионера»

Журналист Алексей Беляков, автор книги «Бизнес против правил. Как Андрей Трубников создал Natura Siberica и захватил рынок органической косметики в России», так описал стиль предпринимателя:

В 90-е Трубников одевался очень пижонски. Хорошие костюмы, кашемировое пальто. Худой, он выглядел почти как денди. Те, кто знает Трубникова давно, говорят, что у него очень хороший вкус. Трудно поверить, глядя сейчас на его странные кофты и красные штаны. Не говоря о жабе на груди. Но это уже новый образ, который Трубников создавал последние годы, — эксцентричного русского миллионера, чуть ли не клоуна. Алексей Беляков

На интервью предприниматель часто надевал «сумочку» из настоящей жабы. Лягушку ему привёз друг в качестве сувенира. Основатель Natura Siberica хранит в ней «амулеты»: камень от нечистой силы, древний нефрит, которому 3000 лет, клык совы и зуб дочери.

Беляков считает, что Трубников носит жабу, чтобы обескураживать окружающих: «Человек входит — а тут жаба. И вошедший забывает, зачем пришёл. На мгновение теряется. Что Трубникову и нужно. Дать собеседнику с ходу "по башке", фигурально выражаясь. Сбить с курса. А дальше уже разговор либо не идёт, либо, напротив, становится лёгким и весёлым».

Пожар на заводе в Дмитрове

В марте 2020 года на заводе компании в Подмосковье случился пожар. По данным The Bell, возгорание началось на складе, где хранилось 40 тонн горючих жидкостей. Расследование показало, что огонь разгорелся из-за короткого замыкания, хотя рассматривали и версию с поджогом.

В «Первого решении» утверждают: пожар случился не по вине компании. Но в мае 2020 года производитель получил иск на сумму 4,5 млрд рублей от «Эн+ Рециклинг», у которой «Первое решение» арендовало тот самый завод. Представители компании назвали сумму иска «нереалистичной и чрезмерно завышенной и не подтверждённой какими-либо расчётами».

В июне суд временно запретил «Первому решению» регистрировать товарные знаки. Через месяц компания предъявила встречный иск к «Эн+ Рециклинг» на 490,3 млн рублей — убытки ритейлера от пожара.