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Торговля
Лиана Липанова
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«М.Видео ‒ Эльдорадо» начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса Материал редакции

Первыми партнёрами площадки стали «220 вольт», «Холодильник.ru», Bosch, Whirlpool, Smag и другие.

  • Группа «М.Видео – Эльдорадо» запустила маркетплейс на двух своих сайтах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента группы Александра Тынкована. Компания предложила другим ритейлерам и производителям техники продавать свою продукцию через сайты «М.Видео» и «Эльдорадо».
  • Первыми партнерами маркетплейса стали торговая сеть инструментов «220 вольт», интернет-магазин бытовой техники «Холодильник.ru», производители бытовой техники Bosch, Whirlpool, Smag и другие, утверждают в компании.
  • Так группа хочет увеличить свой ассортимент. Вместе с частью товаров из другой платформы компании — маркетплейса Goods.ru — ассортимент вырастет с 30 тысяч до 90 тысяч за несколько месяцев, рассчитывают в «М.Видео – Эльдорадо». Появятся новые смежные категории: электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки и другое.
  • Размер комиссии, которую группа будет брать с партнёров, не уточняется. Техника сторонних компаний будут отмечена плашкой «Товар партнёра» и не будет участвовать в промоакциях.
  • Аудитория сайтов «М.Видео» и «Эльдорадо» превышает 40 млн уникальный пользователей в месяц, утверждает владелец «220 вольт» Алексей Федоров. В партнёрстве с группой Фёдоров видит возможность популяризации своих торговых марок и качественной дистрибуции товаров.

#новость #мвидео #эльдорадо

Лиана Липанова
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