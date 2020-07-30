Крупные суммы можно получить под залог товара в обороте на Ozon.
- Онлайн-ритейлер Ozon запустил b2b-кредитование в партнёрстве с микрокредитными организациями, сообщили vc.ru в компании. Поставщики могут запросить займы на сумму от 500 тысяч до 20 млн рублей по ставке от 12,9 до 19,9% годовых.
- Крупные суммы можно получить под залог товара в обороте на Ozon. Условия зависят от срока и суммы кредита, а также от того, хранятся ли товары на складе Ozon и будет ли предоставлен залог.
- Среди партнёров маркетплейса — SimpleFinance (крупный инвестор — японский инвестиционный фонд SBI Group) и «Папа финанс» (принадлежит «Мигкредиту» сына Александра Мамута — Николая). В будущем Ozon планирует расширить список кредиторов.
- По собственным данным маркетплейса, у Ozon 14 тысяч поставщиков. В конце 2018 года ритейлер запустил инвестплощадку Ozon.Invest для p2b-кредитования — вложений физлиц в малый и средний бизнес.
- b2b-кредитование с марта 2020 года развивает и другой маркетплейс — Wildberries. Вместе с банком «Открытие» площадка преждлагает кредиты до 10 млн рублей на срок до двух лет по ставке от 9,5% годовых. Воспользоваться предложением могут только поставщики, у которых есть личный кабинет.
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Юрий Белоножкин
До прихода в комментарии поставщиков со свежими запасами помоев осталось секунд 3... 2... 1...
Вадим ЧиняевЮрий
тут ошибка - контора не поменялась, почему свежие то?
Игорь Чернов
Как нам избежать товарных разрывов, при кабальных условиях оплаты поставщикам? Придумали! Давайте их закредитуем!))
BearStrikesBack
Кто-то пошел во все тяжкие. Что дальше? Озон начнет привлекать деньги у населения?)
NickBearStrikesBack
Так это уже есть, ozon.invest, любой может дать деньги под % поставщикам
BearStrikesBackNick
Сумма займа до 5 000 000 ₽ cо ставкой от 15% годовых на срок до 9 месяцев. Комиссия платформы 2% от собранной суммы.
В соответствии со статьей 860.1 ГК РФ и в рамках Соглашения об оказании информационно-технологических услуг, владельцем номинального счета является ООО «Интернет Решения» , а владельцами денег на счете являются инвесторы.
Неплохо они так хотят нажиться на псевдобондах непонятных поставщиков. Главное, как обычно - все контролировать, стричь неслабый % и ни за что не отвечать.
Denis Mayorov
Это даже прикольнее, чем кредиты на еду от Сбера. Готов поспорить, эти ребята оценят товары в разы ниже рынка, а при таком раскладе им будет не выгодно, чтобы кредиты возвращали.
Nesterov Igor
Ставка рефинансирования уже 4.5, а кредиты всё 12.9, огонь)
Зато ставки по вкладам снизить не забыли)
Денис Губачёв
По аналогии с банками, скоро у Озона будет появляться дешёвый более-менее востребованный на площадке товар с нулевыми затратами. Хорошо копировать фишки Амазона!