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Торговля
Лиана Липанова
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Исследование: продажи собственных торговых марок российских ритейлеров выросли на 15,4% в деньгах на фоне пандемии Материал редакции

В условиях снижения покупательской способности внимание потребителей сместилось в сторону более дешёвых продуктов.

  • За январь-май 2020 года оборот товаров повседневного спроса под собственными торговыми марками ритейлеров вырос на 15,4% в деньгах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Nielsen. Это почти в три раза больше, чем до начала пандемии, пишет газета.
  • Продажи брендовых продуктов за те же месяцы выросли на 4,8%, а оборот непродовольственных товаров сократился на 0,8%. В результате доля СТМ за год выросла с 4,5% до 4,8%.
  • СТМ не требуют значительных маркетинговых вложений и могут обеспечить более высокую маржу по сравнению с брендовыми товарами, объясняет директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
  • В сети магазинов «Пятёрочка» сейчас на СТМ приходится около 16,5% продаж, в «Перекрёстке» — 12%, рассказали в X5 Retail Group. В «Магните» за январь-июнь продажи СТМ увеличились более чем на 20% год к году, передаёт газета.
  • Доля СТМ в крупных торговых сетях продолжит расти, считает старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов. «До пандемии внимание потребителей к ценам несколько ослабло, теперь на какое-то время их фокус вновь сместится в сторону низкобюджетных вариантов, в которых СТМ — наиболее оптимальный в нынешних условиях», — объясняет он.

#новость #стм

Лиана Липанова
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А все ныли, что разоряются 

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Олча Артна

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У Metro кстати неплохой СТМ. А у татарского Бахетле СТМ зачастую лучше чем товары которые там продаются.

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