В условиях снижения покупательской способности внимание потребителей сместилось в сторону более дешёвых продуктов.
- За январь-май 2020 года оборот товаров повседневного спроса под собственными торговыми марками ритейлеров вырос на 15,4% в деньгах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Nielsen. Это почти в три раза больше, чем до начала пандемии, пишет газета.
- Продажи брендовых продуктов за те же месяцы выросли на 4,8%, а оборот непродовольственных товаров сократился на 0,8%. В результате доля СТМ за год выросла с 4,5% до 4,8%.
- СТМ не требуют значительных маркетинговых вложений и могут обеспечить более высокую маржу по сравнению с брендовыми товарами, объясняет директор по работе с ритейлерами «Nielsen Россия» Константин Локтев.
- В сети магазинов «Пятёрочка» сейчас на СТМ приходится около 16,5% продаж, в «Перекрёстке» — 12%, рассказали в X5 Retail Group. В «Магните» за январь-июнь продажи СТМ увеличились более чем на 20% год к году, передаёт газета.
- Доля СТМ в крупных торговых сетях продолжит расти, считает старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов. «До пандемии внимание потребителей к ценам несколько ослабло, теперь на какое-то время их фокус вновь сместится в сторону низкобюджетных вариантов, в которых СТМ — наиболее оптимальный в нынешних условиях», — объясняет он.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Arthur Niazyan
Водка "Каждый день" и пиво "Первым делом".
Андрей Викторович
Cheap shit вырос в кризис. Кто бы мог подумать!
Arthur NiazyanАндрей
Кстати, молочка ашановского ctm хорошая и недорогая. Рязанская.
Евгений КругловArthur
Хотите чай?
Сергей НизовцевЕвгений
Спасибо, но я лучше бесплатный газон заварю.
Антон
А все ныли, что разоряются
Олча Артна
У Metro кстати неплохой СТМ. А у татарского Бахетле СТМ зачастую лучше чем товары которые там продаются.