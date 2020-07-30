Комментарии
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Уоррен Баффет
Демо-доступ нужен. А то сразу заплати за кота в мешке...
Linar SadykovУоррен
Или хотя бы триал 7-14 дней
Олег Кравченко
Давно пора, у Авито он уже несколько лет...
Андрей ДеревянкоОлег
Но, как и все остальное, выглядит сделанным на коленке
Alexandr BlokhinАндрей
Есть что-то, что вам нравится?
ЯжПрограммистAlexandr
Может и есть, просто Андрей предпочитает не акцентировать на этом внимание :))
Sheldon Kupper
CS-Cart.ru вам в помощь кому нужен маркетплейс попизже )