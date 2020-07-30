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Торговля
Татьяна Боброва
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Сервис объявлений «Юла» запустил «Магазины»: продавцы смогут брендировать профиль и добавлять фильтры к товарам Материал редакции

Стоит от 949 рублей в месяц.

  • «Юла» предложила малому и среднему бизнесу подключить услугу «Магазины», рассказали vc.ru в компании. Продавцы смогут дополнительно брендировать страницу, каталогизировать товары и загружать их через фиды.
  • Покупатели смогут выбирать товары по категориям, сортировать их по цене и новизне, а также подписаться на понравившийся магазин и получать уведомления о новых товарах.

  • Услуга доступна всем пользователям. Для подключения нужно зайти в профиль, выбрать платные услуги и подключить тариф с магазином. Стоимость — от 949 рублей в месяц.

  • «В отличие от имеющихся альтернатив, открытие “Магазина” на Юле не потребует существенных временных и финансовых затрат на развитие своего сайта и погружение в настройки рекламных кабинетов», — отметили в компании.

#новость #юла

Татьяна Боброва
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7 комментариев
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Уоррен Баффет

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Демо-доступ нужен. А то сразу заплати за кота в мешке...

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Linar Sadykov

Уоррен
0

Или хотя бы триал 7-14 дней

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Олег Кравченко

0

Давно пора, у Авито он уже несколько лет...

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Андрей Деревянко

Олег
1

Но, как и все остальное, выглядит сделанным на коленке

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Alexandr Blokhin

Андрей
2

Есть что-то, что вам нравится?

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ЯжПрограммист

Alexandr
0

Может и есть, просто Андрей предпочитает не акцентировать на этом внимание :))

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Sheldon Kupper

0

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