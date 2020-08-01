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Торговля
Никита Соловьёв
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Facebook стала главной торговой площадкой Бангладеш: в соцсети сотни тысяч людей продают платья, украшения и попугаев Материал редакции

В стране нет крупных маркетплейсов, как Amazon или eBay, поэтому местные предлагают товары в группах и договариваются в Messenger. Несмотря на популярность, положение продавцов и покупателей шаткое: нет регулирующих законов и много мошенников.

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Пересказ материала Rest of World.

Нузхат Ахтер продаёт вещи на Facebook уже шесть лет Rest of World

В апреле 2020 года, в разгар общенационального карантина, Ахмед Имран Кабир решил купить попугая. Курсы по менеджменту, которые он вёл в Университете Дакки, отменили или перенесли в онлайн, поэтому у него высвободилось время на хобби — разведение птиц.

Начал он с того, что вбил в поиск по Facebook фразу «купить продать птиц в Дакке» и вступил в десятки соответствующих групп.

Типичное объявление: «Пара для разводки. Возраст: 20 дней. Звоните или пишите в мессенджере», и фотография двух серо-жёлтых какаду.

Один продавец приложил к фотографиям какаду-лютино фразу hat bodol hobe на бенгальском — «отдам в хорошие руки». Фраза служит обходным маневром антиконтрабандного алгоритма Facebook, который автоматически блокирует публикации со словами «куплю» или «продам» и изображениями животных. Весь торг с покупателями продавцы ведут в Facebook Messenger.

Продавец сам доставил Кабиру птиц и взял оплату наличными. Кабиру так понравился процесс, что за две следующие недели он купил еще 48 попугаев — от $15 до $60 за пару, — а затем ещё и голубятню, чтобы их содержать.

Весь процесс — от поиска до доставки — проходил через Facebook.

Делай что-то из ничего

История Кабира показывает, как реализована большая часть электронной коммерции в Бангладеш. В отсутствие гигантов вроде Amazon тысячи уникальных групп и страниц в Facebook предлагают посетителям украшения, одежду, косметику, гаджеты и птичек.

Количество магазинов в социальной сети за последние годы превысило общее число магазинов и продавцов в местных маркетплейсах Evaly, Ajkerdeal и Daraz. Точного количества не знает никто, но приблизительный подсчет говорит о 300 тысячах страниц и групп.

Всё, что нужно предпринимателю, — подключение к интернету и ещё около $350 на стартовые расходы. Это хорошая возможность для молодых жителей Бангладеш, страдающих от массовых сокращений и пугающего уровня безработицы в 15%. Есть и иные следствия: в стране, где всего у 15% женщин есть доступ к мобильному интернету, половина продавцов на Facebook — женщины.

Объявление о продаже пары попугайчиков в бангладешской группе Rest of World

По большей части эти страницы всего лишь витрины для магазинов, работающих по предзаказу. В отличие от формальных маркетплейсов, у продавцов нет лицензий, они хранят товары у себя дома, а для доставки используют курьерские компании. Схема проста: покупатель выбирает, оплачивает товар в офлайне или онлайне, затем его доставляют по почте.

Для страны с населением 162 млн человек, борющимися с бедностью и ограниченным профессиональным ростом, эта бизнес-модель иллюстрирует азиатскую философию джугаад — «делай что-то из ничего».

У модели есть своё название — F-коммерция.

Секретное оружие предпринимателя

Нузхат Ахтер продаёт вещи на Facebook всего шесть лет, но уже считается ветераном F-коммерции. В её группе «Мир роскоши» 8000 подписчиков, которые следят за обновлениями тщательно подобранного продавщицей ассортимента из шляпок, сумочек, поло Ralph Lauren и даже оригинальных автозапчастей.

Если в группе нет той или иной вещи, клиенты могут прислать с ней скриншот или ссылку на любом сайте с доменом .co.uk. Поддержка клиентов происходит в Facebook Messenger, доставку в течение двух недель гарантирует лично Ахтер.

Каждое утро она сканирует популярные британские онлайн-магазины вроде The Body Shop, Superdrug, Clarks в поисках распродаж и скидок. Предложения она отправляет в свою группу скриншотами с подписями вроде «распродажа 50% в бодишопе осталось 3 часа».

За июнь она заработала $800. Её успех особенно интересен тем, что по традиции во многих южноазиатских семьях не приветствуют работающих женщин, работающих после замужества.

Нузхат Ахтер Rest of World

Причина, по которой множество соотечественников делегируют свой шопинг Ахтер, нехитрая. Её секретное оружие — международная кредитная карта.

Власти Бангладеш в попытках противостоять отмыванию денег выпустили всего 1,5 млн внутренних кредитных карт с месячным лимитом $300 на международные покупки. Это вызвало огромный интерес к заграничной F-коммерции и породило стремительный рост арбитража в ритейле.

Прямота — залог успеха

Прогресс F-коммерции также связан со взаимодействием с клиентами. Во всём мире набирают популярность прямые эфиры продавцов.

Китайские предприниматели используют Pinduoduo в попытках зайти на $200-миллиардный рынок импульсных и каждодневных покупок. Amazon экспериментирует с собственным сервисом Live Creator, позволяющим продавцам проводить трансляции для демонстрации продуктов (пока получается не очень).

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В Бангладеш продавцы используют Facebook Live для рекламы, ответов на вопросы и приёма мгновенных заказов.

Люди сходят с ума по определённым продуктам. Можно легко собрать 1000 или 2000 человек на стриме с демонстрацией косметики.

Нузхат Ахтер
продавец на Facebook

До пандемии продавец по имени Сулейман каждый вечер выходил в прямой эфир на Facebook из своего магазина платков и сари в Дакке. Затем ему пришлось сменить место вещания. Теперь в 20-минутных стримах из собственного дома Сулейман показывает разную одежду и делится подробностями об украшениях и росписях каждой вещи.

«Делайте скриншоты понравившихся вещей и высылайте в личку», — мотивирует своих клиентов Сулейман. На трансляции они сплошным потоком сообщений в чате просят показать другие размеры и цвета.

Сулейман продаёт сари в прямом эфире на Facebook Rest of World

Мы стали проводить трансляции в Facebook Live с весны 2020 года. С того времени в среднем зарабатываем по $4500 в месяц.

Сулейман
продавец на Facebook

В ожидании системных новостей

F-коммерция настолько популярна в Бангладеш потому, что в стране нет крупной платформы онлайн-торговли, способной поглотить маленькие предприятия. При этом 23,8% населения страны, 39 млн пользователей, имеют страницы на Facebook.

Рост F-коммерции привёл и к развитию обслуживающего бизнеса. Множество продавцов обращаются к логистическим компаниям и делегируют им не только доставку, но и упаковку товаров, работу с финансами, и перевозку наличных от клиентов. Этот сектор оценивается в $400 млн, но крупнейшие игроки сидят на пороховой бочке.

Если в Бангладеш придёт Amazon, она всех нас вытолкнет.

Разибул Ислам
директор логистической компании Paperfly

«Электронная коммерция в Бангладеш только начинает обрастать мускулами», — говорит Хафизур Рахман, сотрудник Министерства торговли Бангладеш.

Вся индустрия интернет-торговли страны оценивается в $1 млрд, при этом 80% транзакций происходит внутри социальных сетей. Нет общевыработанной политики возвратов, нет законодательства, нет процедуры замены брака, и есть всего несколько возможных способов оплаты.

Недостаток такой неформальной системы — обилие мошенников. «Я пользуюсь F-коммерцией, но и страдаю от неё», — говорит Кабир, купивший в апреле подписку на Netflix в группе Facebook с 15 тысячами участников.

Он заплатил $2 за стандартный доступ на месяц, но через четыре дня мошенник сменил пароль учётной записи Netflix и удалил группу. От таких ситуаций клиент не защищён.

Но пока с бизнесом всё в порядке. С апреля Кабир продал несколько десятков попугаев за приличную сумму. Со временем он надеется начать торговать и другими товарами.

Дакка — самый плотно населённый город на планете. Если вы заводите страницу на Facebook, через неделю-другую вы что-то да продадите.

Ахмед Имран Кабир
продавец птиц на Facebook

#facebook #интернет #азия

Никита Соловьёв
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Garen Orchyan

7

Обожаю Бангладеш. В 2018 месяц чилил   там. Сидел себе, пил чай в тишопе в Дакке, познакомился с местным. Сказал, что работает в крупнейшем интернет-магазине одежды в стране, предложил экскурсию. Заинтересовался, представил в голове микс Амазона с Ламодой на минималках. Реальность оказалось совсем другой. (но не менее крутой) Пришли в помещение, квадртатов 300, и там вообще было все. Цех по производству одежды, рядом со складаом и одновременно офисом босса, шоу румом, отделом маркетинга и офисом продаж.  И все это держалось на одной группе в фб. Они день и ночь вели трансляции и делали мини-шоу, как в былые времена на ящике с магазинами на диване.  На тот момент у них не было даже сайта. https://www.facebook.com/shirtbajar

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Li Yang

Garen
0

что там забыли, если не секрет?

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Валентин Стекольников

4

Зато какая богатая почва для доткомов по запуску новых продуктов! Например, "Банглавито" 

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Георгий Пришкин

Валентин
0

Одно но, у людей мало денег, много не заработаешь

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Валентин Стекольников

Георгий
2

Зато людей много. С каждого по копейке - уже неплохо. Ну и плюс по мере развития инфраструктуры (в т. ч. торговой и сетевой) растёт качество жизни, число перспектив и общее благосостояние народа. 

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Карим Мусаев

Валентин
0

Так там уже есть три игрока

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Василий Жевнеров

Карим
0

Было бы интересно раскрыть подробности ...

Ответить

Лев Щенин

3

О, Бангладеш !
Это же родина Мухаммада Юнуса - чувака, который придумал в 1973 году выдавать микрокредиты женщинам без залога, за что в 2006 году получил Нобелевскую премию !
Всем рекомендую его последнюю книгу - "Мир трёх нулей" (про борьбу с бедностью и безработицей).
На ОЗОНе все книги Юнуса проданы:
https://www.ozon.ru/product/sozdavaya-mir-bez-bednosti-sotsialnyy-biznes-i-budushchee-kapitalizma-175174169/
(в Центробанке работает мужик по имени Михаил Мамута, он пару раз приглашал Мухаммада Юнуса приехать в Россию с лекцией по теме бедности, я там был разок и видел этого перца живьём. Бодрый старикашка !)

Ответить

Александр Рудаков

Лев
1

Извините, я не шарю. Можете объяснить про микрокредиты женщинам?

Ответить

Лев Щенин

Александр
0

http://nb-forum.ru/stories/muhammad-yunus-kredity-protiv-bednosti
вот здесь можно почитать

Мухаммад Юнус. Кредиты против бедности
Мухаммад Юнус. Кредиты против бедности
nb-forum.ru
Ответить

Иван Иванов

Лев
–1

Зачем женщинам деньги?

Ответить

Карим Мусаев

Иван
0

Зачем мужчинам язык

Ответить

Иван Иванов

Карим
0

Зачем женщинам деньги?

Ответить

Лев Щенин

Иван
0

Некоторые посетители сайта VC не читают статьи и ссылки, а сразу задают вопросы не по теме автора.
На форуме (можно прочитать по ссылке) прямо описывается ситуация , которая длится много десятилетий в странах Азии: мужья в бедных деревнях весь день пропадают на плантациях землевладельцев, а женщины, которые по правилам шариата не могут покидать свои дома без разрешения мужа, ищут дополнительный заработок, чтобы кормить своих детей.
Деревенские ростовщики пользуются этим и выдают кредиты по ставке более 1% в сутки (похоже на российские МФО).
Далее с форума 2008 года:
Женщины Джобры, чтобы получить деньги на бамбук, из которого они изготавливали мебель, вынуждены были обращаться к ростовщикам и потом отдавать им все заработанное. Первый заем, выданный Юнусом, составил 27 долларов. Он вытащил их из собственного кармана, отдал 42 женщинам деревни, и каждая получила чистую прибыль в 0,50 така (0,02 доллара).
Вот так ДВАДЦАТЬ СЕМЬ долларов изменили жизнь бедных женщин в Бангладеш.
Прошло более 50 лет, но на Земле мало что изменилось.
И это шанс для молодых стартаперов из России - помочь бороться с бедностью в любой точке земного шара.
Кто со мной бороться с бедностью?
Пишите в личку?

Ответить

Лев Щенин

Лев
0

Пишите в личку !

Ответить

Alex Konin

2

Подумать только - там населения больше чем в РФ.

Ответить

Степан Фадеев

Alex
1

Тоже думаю, что соседи скоро начнут интересоваться дальневосточным гектаром.

Ответить

Denis Manchenko

1

Не хочется никого обидеть.
Есть определённые платформы, на которых именно происходит
продажа чего-либо достаточно дорогого, но это маркетинг платформы.
За размещение на них - нужно оплачивать "пакет".
В соцсетях - слабо заметны объявления по причине не "раскрученности" профилей пользователей.
Более того, один малейший "шорох" про недобросовестного продавца "воздуха" - ломает доверие внутри самих соцсетей.
Однако ... наличие функций отслеживания и управления платежами, относительно доставки товаров или подтверждения услуги - вполне может соорудить из Facebook глобальную доску объявлений, ещё и с автопереводом по языкам.

Ответить

Ol Ka

0

Не всё так просто: там до сих пор для этого нет ни американских продуктов, ни китайских, ни даже индийских.

Ответить

Anton Reut

Ol
0

Я тоже иногда через вк продаю потому что позволяет не светить телефон всяким нонеймам, а иногда и тупо быстрее. Я както комод икеевский продавал, закинул объявление в группу вк нашего жилого комплекса, через 2 часа комод уже забрали.

Ответить

Синди Катсс

0

Fак т

Ответить

Кинес Кизиитов

0

ну и? до появления авито и юлы у нас так же было абсолютно. все продавали и покупали в вк. да и сейчас в вк и фб громадные барахолки в группах. 
а на ланке просто очень небольшие деньги крутятся, пока что для ит-гигантов не интересно заходить отдельными платформами, так что используют, что могут. 
у них и в аэропорту вместо привычного дютика - продажа холодильников, стиральных машин и всякой такой ерунды. прямо в зоне прилета. ) выглядит как большое недоразумение, но такая экономика в стране, что делать.

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Карим Мусаев

Кинес
0

Ну как. Сландо и еще 2 сайта были для продажи. Их авито просто купил

Ответить

Кинес Кизиитов

Карим
0

А до этого были форумные доски, фидошные доски, до этого - газеты, а до них - телеграфные столбы, заборы и доски в барах ) Речь же не о хронологии покупок )) Ты читал пост? Речь о том, что соцсети захватывают нишу е-барахолок в странах с низкой экономикой и отсутствующей ИТ-культурой. Как это было у нас еще несколько лет назад, в регионах как минимум.

Ответить

Li Yang

0

лол. серьезно? что там делать?

Ответить

Sergey Sergeychik

0

для интереса погуглил что там есть из классифайдов - https://bikroy.com/

Ответить

Dmitry Nosov

0

Одна из стран, где рандомный русский ещё может успеть почувствовать себя белым господином. На $500-600 можно очень неплохо жить, если примириться с очевидными недостатками.

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