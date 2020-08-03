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Торговля
Галина Мубаракшина
2958

«М.Видео» снова выпустит телевизоры под собственным брендом Novex на фоне роста продаж Smart TV в России Материал редакции

В 2006 году компания выпустила линейку товаров Novex, но они не пользовались спросом.

21 комментарий
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«М.Видео-Эльдорадо» начнёт продавать электронику и бытовую технику под собственным брендом Novex, сообщили vc.ru в компании.

В магазинах «М.Видео» появятся телевизоры с функцией Smart TV и разрешением экрана 4K, с предустановленными сервисами «Яндекса», рассказали в группе. Позже линейку продуктов дополнят товары для кухни, уборки и другие, рассказала «Ведомостям» представитель группы Валерия Андреева.

Производить телевизоры будут в России, говорят в группе, не называя партнёра. В «М.Видео» будут продаваться две модели телевизоров Novex с диагоналями 43 и 65 дюймов, стоить они будут 17 990 и 34 990 рублей.

В группе объясняют интерес к телевизорам ростом рынка: в первом полугодии 2020 года было продано около 3,4 млн устройств, выручка от продаж достигла 72 млрд рублей, рост составил 16% и 7,5% соответственно.

Бренд Novex появился в 2006 году, но через два года был закрыт, поскольку не занял заметной доли в продажах ритейлера, указывают «Ведомости». Сейчас же он сможет получить широкую аудиторию, добавила Андреева.

В июне 2019 года группа запустила производство и продажу телевизоров под собственным брендом Hi в «Эльдорадо». В «Эльдорадо» будут продаваться бюджетные телевизоры, а в «М.Видео» — модели из среднего ценового сегмента, уточнили в компании.

#новость #мвидео #эльдорадо

Галина Мубаракшина
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21 комментарий
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Dmitry Myachin

14

на фоне роста продаж Smart TV в России

Это не рост продаж Смарт ТВ. Это продажи просто телевизоров с нормальными диагоналями и каким-то приличным разрешениям. Просто их без Смарт ТВ просто нет. Имею в виду, что люди не Смарт ТВ покупают, а просто ТВ.

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Николай Кузнецов

Dmitry
0

Вы не до конца понимаете потребительскую психологию. Так на Авито до сих пор продают за бешеные деньги бушные смарт-тв пяти-семилетней давности. Я не говорю что их покупают, а вот продают  - факт. 

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alex twit

8

А как же эленберг?

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Вася Пражкин

5

 Бренд Novex появился в 2006 году, но через два года был закрыт, поскольку не занял заметной доли в продажах ритейлера

Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, тупой не учится никогда.

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Алексей Дымов

Вася
6

Нужно подумать о причинах, почему не пошел проект в 2006 и почему пойдет сейчас

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Дмитрий Малахов

Алексей
0

Потому что есть готовая платформа андроид тв.

Ответить

Алексей Дымов

Дмитрий
0

На андроид всем наплевать. Китайцы приучили людей к дешевым товарам, которые относительно неплохо работают. Да и денег в стране стало гораздо меньше.
В 2006 году и китайцев еще не было, и денег было больше, и А-бренды стоили дешевле намного 

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Sergei Timofeyev

Вася
0

Ценник неплохой. Хотя у меня до сих пор работает на даче JVC 14" ещё обычный ЭЛТ. Смарта нет, да и без интернета он там не нужен. )

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Николай Кузнецов

Sergei
0

Есть китайские цифровые  телеприставки с видеовыходом "скарт", их делают массово для европейских старых аналоговых больших  жк-телевизоров, но в видеоформате 576i они работают и на практически всех ЭЛТ(а на 100 герцовых и в 1080i). Там есть и ютуб, но как всегда с бубном и новыми прошивками. 

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Александр Антипов

3

Цена какая-то очень низкая для диагонали 65. Наверно будут собирать смарт из старых советских приемников?

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Никита Алфимов

Александр
2

Пересобирать китайские tcl какие нибудь.

Ответить

Anton Smets

Александр
1

Производить телевизоры будут в России, говорят в группе, не называя партнёра.

Если перевести, это будет китайский телевизор, отсюда и цена.

Ответить

Алексей Дымов

Александр
0

такая же цена и у xiaomi в Китае

Ответить

Sergei Timofeyev

Александр
0

Ламповых

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Семенов Андрей

3

Телевизоры Hi на Кванте собирают в Зеленограде. Novex возможно там же будут выпускать.

Ответить

Roman Trifonov

1

с предустановленными сервисами «Яндекса»

Тогда МВидео должны будут сами платить, чтобы это кто-то покупал. 

Ответить

Nikolay Essence

0

Вот вопрос. Зачем придумывать новый подбережных когда легко можно гнать линейки такой техники под самим флагман-брендом и названием? Тогда и продажи отлично лучше будут на 7-9% больше и точно увеличение внимания и интереса 🤔

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sando

Nikolay
4

да, всё так и работает. написал наобум в интернете и текст сразу в дорогую и качественную аналитику превращается

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lakoros

1

Локализованный дешевый китай. Ну куму-то тоже нужно.

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Юрий Белоножкин

lakoros
1

Самсунг и так уже в России выпускается.

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alex twit

lakoros
0

Куму и куме

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