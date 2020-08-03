«М.Видео» снова выпустит телевизоры под собственным брендом Novex на фоне роста продаж Smart TV в России Материал редакции
В 2006 году компания выпустила линейку товаров Novex, но они не пользовались спросом.
«М.Видео-Эльдорадо» начнёт продавать электронику и бытовую технику под собственным брендом Novex, сообщили vc.ru в компании.
В магазинах «М.Видео» появятся телевизоры с функцией Smart TV и разрешением экрана 4K, с предустановленными сервисами «Яндекса», рассказали в группе. Позже линейку продуктов дополнят товары для кухни, уборки и другие, рассказала «Ведомостям» представитель группы Валерия Андреева.
Производить телевизоры будут в России, говорят в группе, не называя партнёра. В «М.Видео» будут продаваться две модели телевизоров Novex с диагоналями 43 и 65 дюймов, стоить они будут 17 990 и 34 990 рублей.
В группе объясняют интерес к телевизорам ростом рынка: в первом полугодии 2020 года было продано около 3,4 млн устройств, выручка от продаж достигла 72 млрд рублей, рост составил 16% и 7,5% соответственно.
Бренд Novex появился в 2006 году, но через два года был закрыт, поскольку не занял заметной доли в продажах ритейлера, указывают «Ведомости». Сейчас же он сможет получить широкую аудиторию, добавила Андреева.
В июне 2019 года группа запустила производство и продажу телевизоров под собственным брендом Hi в «Эльдорадо». В «Эльдорадо» будут продаваться бюджетные телевизоры, а в «М.Видео» — модели из среднего ценового сегмента, уточнили в компании.
на фоне роста продаж Smart TV в России
Это не рост продаж Смарт ТВ. Это продажи просто телевизоров с нормальными диагоналями и каким-то приличным разрешениям. Просто их без Смарт ТВ просто нет. Имею в виду, что люди не Смарт ТВ покупают, а просто ТВ.
Вы не до конца понимаете потребительскую психологию. Так на Авито до сих пор продают за бешеные деньги бушные смарт-тв пяти-семилетней давности. Я не говорю что их покупают, а вот продают - факт.
Бренд Novex появился в 2006 году, но через два года был закрыт, поскольку не занял заметной доли в продажах ритейлера
Умный учится на чужих ошибках, дурак - на своих, тупой не учится никогда.
Нужно подумать о причинах, почему не пошел проект в 2006 и почему пойдет сейчас
Потому что есть готовая платформа андроид тв.
На андроид всем наплевать. Китайцы приучили людей к дешевым товарам, которые относительно неплохо работают. Да и денег в стране стало гораздо меньше.
В 2006 году и китайцев еще не было, и денег было больше, и А-бренды стоили дешевле намного
Ценник неплохой. Хотя у меня до сих пор работает на даче JVC 14" ещё обычный ЭЛТ. Смарта нет, да и без интернета он там не нужен. )
Есть китайские цифровые телеприставки с видеовыходом "скарт", их делают массово для европейских старых аналоговых больших жк-телевизоров, но в видеоформате 576i они работают и на практически всех ЭЛТ(а на 100 герцовых и в 1080i). Там есть и ютуб, но как всегда с бубном и новыми прошивками.
Цена какая-то очень низкая для диагонали 65. Наверно будут собирать смарт из старых советских приемников?
Производить телевизоры будут в России, говорят в группе, не называя партнёра.
Если перевести, это будет китайский телевизор, отсюда и цена.
Телевизоры Hi на Кванте собирают в Зеленограде. Novex возможно там же будут выпускать.
с предустановленными сервисами «Яндекса»
Тогда МВидео должны будут сами платить, чтобы это кто-то покупал.
Вот вопрос. Зачем придумывать новый подбережных когда легко можно гнать линейки такой техники под самим флагман-брендом и названием? Тогда и продажи отлично лучше будут на 7-9% больше и точно увеличение внимания и интереса 🤔
Локализованный дешевый китай. Ну куму-то тоже нужно.
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