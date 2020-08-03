В 2006 году компания выпустила линейку товаров Novex, но они не пользовались спросом.

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«М.Видео-Эльдорадо» начнёт продавать электронику и бытовую технику под собственным брендом Novex, сообщили vc.ru в компании.

В магазинах «М.Видео» появятся телевизоры с функцией Smart TV и разрешением экрана 4K, с предустановленными сервисами «Яндекса», рассказали в группе. Позже линейку продуктов дополнят товары для кухни, уборки и другие, рассказала «Ведомостям» представитель группы Валерия Андреева.

Производить телевизоры будут в России, говорят в группе, не называя партнёра. В «М.Видео» будут продаваться две модели телевизоров Novex с диагоналями 43 и 65 дюймов, стоить они будут 17 990 и 34 990 рублей.

В группе объясняют интерес к телевизорам ростом рынка: в первом полугодии 2020 года было продано около 3,4 млн устройств, выручка от продаж достигла 72 млрд рублей, рост составил 16% и 7,5% соответственно.

Бренд Novex появился в 2006 году, но через два года был закрыт, поскольку не занял заметной доли в продажах ритейлера, указывают «Ведомости». Сейчас же он сможет получить широкую аудиторию, добавила Андреева.