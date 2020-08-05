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Курьеры «СберМаркета» стали собирать пластиковые пакеты для переработки у покупателей интернет-магазина Metro Материал редакции
Из-за СанПиН сервис вынужден привозить много пакетов.
- Покупатели магазина Metro, которые оформляют заказ через «СберМаркет», смогут сдать пластиковые пакеты обратно курьерам, рассказали vc.ru в сервисе.
- Сборщики «СберМаркета» комплектуют заказы по стандартам товарного соседства, поэтому при большом заказе клиент может получить большое количество пакетов, пояснили в сервисе.
- Все собранные пакеты сервис передаст на переработку компании-подрядчику через специальные точки в торговых центрах Metro. Пакеты можно сдать любые, не только этого ритейлера, уточнили в компании.
- Пока услуга доступна в Москве и Подмосковье, после пилота она появится и в других регионах. Сейчас доставка из Metro есть в 40 городах. Как долго продлятся тесты, в компании не уточнили.
- В августе 2019 года похожую услугу запустил интернет-магазин «Перекрёсток» в Москве и Санкт-Петербурге.
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Alexander Agafonov
Наконец! Просто ворох пакетов с пакетами остаётся после доставки!
Юрий ГлотовAlexander
Мусорные пакеты можно не покупать))
Alexander AgafonovЮрий
У меня ведро глубокое и не хватает :(
Alice Krakov
УРА! Я давно жду, что появится какое-то решение с этим огромным ворохом пакетов, жаль, что нельзя сделать просто обмен фирменными тканевыми сумками с курьером - он мне полные, я ему пустые. Лишь бы переработка была не фейковой.
Антон
Пакет в пакете.