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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: «Магнит» расширит проект мини-маркетов с кафе и откроет ещё 30 точек в крупных городах России Материал редакции

«Магнит Сити» ориентированы на деловые центры городов, в них продаётся готовая еда.

  • Продуктовый ритейлер «Магнит» запланировал до конца 2020 года открыть в крупнейших городах России 30 мини-маркетов с кафе «Магнит Сити», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.
  • «Магнит Сити» — магазины площадью 150–230 м² с зоной кафе, сеть тестирует этот формат с июня 2019 года, напоминает газета. Первые четыре точки начали работать в Москве и Краснодаре.
  • Новые мини-маркеты откроются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах, утверждает источник издания. Представитель ритейлера подтвердил газете, что планирует расширять пилотный проект, но не сообщил деталей.
  • «Магнит Сити» рассчитаны на трафик из деловых центров, говорила бывший гендиректор ПАО «Магнит» Ольга Наумова, поминает газета. Ассортимент новых магазинов — готовая продукция, овощи и фрукты, выпечка собственного приготовления, поясняет источник издания.
  • В больших городах подходящих точек для традиционных магазинов «Магнит», площадью от 300 м², почти не осталось, а спрос покупателей на готовую продукцию растёт, рассказали изданию участники рынка. По оценкам гендиректора аналитического агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, инвестиции в открытие новых магазинов могут составить до 300 млн рублей, отмечает газета.

#новость #магнит

Галина Мубаракшина
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