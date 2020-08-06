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«Магнит» расширит проект мини-маркетов с кафе и откроет ещё 30 точек в крупных городах России Материал редакции
«Магнит Сити» ориентированы на деловые центры городов, в них продаётся готовая еда.
- Продуктовый ритейлер «Магнит» запланировал до конца 2020 года открыть в крупнейших городах России 30 мини-маркетов с кафе «Магнит Сити», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к компании.
- «Магнит Сити» — магазины площадью 150–230 м² с зоной кафе, сеть тестирует этот формат с июня 2019 года, напоминает газета. Первые четыре точки начали работать в Москве и Краснодаре.
- Новые мини-маркеты откроются в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах, утверждает источник издания. Представитель ритейлера подтвердил газете, что планирует расширять пилотный проект, но не сообщил деталей.
- «Магнит Сити» рассчитаны на трафик из деловых центров, говорила бывший гендиректор ПАО «Магнит» Ольга Наумова, поминает газета. Ассортимент новых магазинов — готовая продукция, овощи и фрукты, выпечка собственного приготовления, поясняет источник издания.
- В больших городах подходящих точек для традиционных магазинов «Магнит», площадью от 300 м², почти не осталось, а спрос покупателей на готовую продукцию растёт, рассказали изданию участники рынка. По оценкам гендиректора аналитического агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, инвестиции в открытие новых магазинов могут составить до 300 млн рублей, отмечает газета.
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Магниту чтобы только не делать, только бы за просрочкой не следить
Алексей Богданов
Шикарный формат.
Недорого перекусить сидя в магазине за столиком.
Также, хорошая чистая уборная, по крайней мере в спб) Что никак не ожидаешь встретить в магазине
Timur Kuzmin
Теперь Шоколадница в магните?
Зачем Магниту нужна Шоколадница?)
Александр Кучеряев
Где там была новость про Макдак в перекрестке.. Теперь Шоколадница в магните?
Timur Kuzmin
хорошая чистая уборная, по крайней мере в спб) Что никак не ожидаешь встретить в магазине
EasyWC рулит)
http://www.cleannow.ru/news/2080.htm